Michel Cymes : il a guéri d'un cancer, ce que l'on sait

MICHEL CYMES MALADE. Dans un livre à paraître prochainement, Michel Cymes confie avoir été malade d'un cancer, mais qu'il en a guéri depuis.

[Mis à jour le 9 septembre 2022 à 16h19] Michel Cymes a été touché par le cancer. C'est ce que nous apprend Le Parisien ce vendredi 9 septembre 2022. Dans son livre (qui n'a pas encore de titre) à paraître prochainement aux éditions Stock, le médecin du PAF invite ses lecteurs à se faire dépister régulièrement pour trouver les traces du cancer au plus tôt afin de mieux le prendre en charge. Dans ces lignes, révélées par le quotidien francilien, il explique en effet avoir découvert être atteint d'un cancer (dont la nature n'est pas précisée) "par hasard". "Vous allez constater que le cancer n'arrive pas qu'aux autres et qu'il importe de se faire dépister, car on n'a pas toujours la chance, comme moi, de le découvrir par hasard".

Ces révélations, assez pudiques, ne révèlent donc pas de quelle nature de cancer il a souffert. Cependant, sachez que l'éditeur de Michel Cymes a déjà confirmé que le médecin-animateur avait guéri dans sa bataille contre le cancer. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour la santé de Michel Cymes.

Biographie courte de Michel Cymes - Né à Paris le 14 mai 1957, Michel Cymes est un chirurgien, spécialisé en ORL et animateur de télévision. Son humour et sa bonne humeur ont contribué au succès de ses émissions, à l'instar du "Magazine de la Santé".

Michel Cymes fait son internat de médecine d'abord à Paris-Descartes, puis à l'hôtel-Dieu de Chartres. Il est également étudiant à la faculté de médecine de l'hôpital Necker à Paris. Sa spécialité est la chirurgie otorhinolaryngologique. Il est ensuite médecin pour le rallye automobile au Sahara. Là-bas, il prend contact avec des journalistes d'Europe 1. Attiré par la télévision, il devient chroniqueur médical dans "Télématin", de 1991 à 1994, puis sur la radio Europe 1, en 2005. En 1994, Michel Cymes est embauché par la Cinquième, aujourd'hui France 5, et anime "Qui vive" et "Attention santé".

La plus grande réussite de Michel Cymes reste "Le Magazine de la Santé", une émission médicale quotidienne diffusée sur France 5, qu'il anime et coproduit en compagnie de Marina Carrère d'Encausse, depuis 1998. D'abord sous le nom de "Journal de la santé", l'émission traite de différents sujets, plus ou moins graves, toujours dans une atmosphère détendue. L'émission est un tel succès qu'ils en font des dérivés, avec "Allô Docteurs" et "Enquête de santé". Très complices, les deux présentateurs habitués aux fous-rires font très vite grimper les audiences avec leur humour décapant. Le duo développe d'ailleurs en 2009 un site web, intitulé "BonjourDocteur.fr", qui a fermé depuis. Michel Cymes quitte l'émission à la fin de la saison 2018.

Michel Cymes et Marine Carrère d'Encausse, de l'émission "Le Magazine de la santé" © IBO/SIPA

Michel Cymes continue d'officier sur France Télévisions, en animant le talk-show médical "Ça ne sortira pas d'ici !", à partir du 31 octobre 2018. Il est aussi co-animateur dans "Enquête de santé" et "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain".

A partir du 20 septembre 2012, Michel Cymes co-anime la série de documentaires "Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain" avec Adriana Karembeu. Chaque émission porte sur un sujet précis, où les deux animateurs partent à la rencontre de spécialistes, et démontrent par des expériences ce dont est capable le corps humain. Au départ, le fil rouge du programme ne devait se faire qu'avec Adriana Karembeu, et Michel Cymes ne devait participer qu'à la première émission, en tant que spécialiste. Mais comme l'entente a été très bonne entre les deux, il a été décidé qu'ils animeraient ensemble l'émission.

D'abord sur Europe 1 jusqu'en 2008, Michel Cymes rejoint RTL à partir de 2011. Il anime une chronique matinale du nom de "Ça va déjà mieux". Il revient sur la même radio à l'été 2012, avec l'émission "On refait la chose", tous les soirs, en compagnie de Véronique Mounier. En 2014, il possède une chronique chaque lundi dans l'émission radiophonique "La bande originale", sur France Inter. En 2016, il retourne à RTL pour assurer la chronique médicale "Ça va beaucoup mieux", lors de la matinale d'Yves Calvi.

Michel Cymes a publié de nombreux livres, souvent en collaboration. Tout d'abord avec la collection "Guide France-Info" aux Editions Ballant/ Jacob-Duvernet, où il en a publié 17. Puis la collection "Le Magazine de la santé", aux éditions Marabout, en collaboration avec Marina Carrère d'Encausse et d'autres médecins spécialisés. Il écrit également d'autres livres en dehors de ces collections, telles la BD "La vanne de trop" aux éditions Bamboo en 2014, et l'ouvrage "Hippocrate aux enfers" en 2015.

Michel Cymes est aussi apparu dans des films et à la télévision, où il joue souvent un médecin. Ainsi, on le voit dans La Vérité si je mens ! 3 en 2011, Diagnostic en 2013, Plume & Pellicule en 2016 et Joyeuse retraite ! en 2019, réalisé tous les trois par Fabrice Bracq. Puis il a fait une apparition dans la série Y'a pas d'âge et a un rôle dans le téléfilm Meurtres en pays d'Oléron en 2018.

Il a souvent été parrain d'associations et de manifestations artistiques et sportives, telles que les "20km de Paris", les 10 ans de "Chartres en Lumières" et la "Ligue contre le cancer de Vendée".

Grâce à ses émissions, ses livres, ses conférences et autres, Michel Cymes gagne un bon salaire chaque année. En effet, selon le magazine Capital, il toucherait 290 000 euros par an. En détail : 15 000 euros pour Le Magazine de la santé, 15 000 euros pour Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain et 10 000 euros pour Allô docteurs. De plus, il touche les droits d'auteurs pour ses livres, et il fait également des consultations aux urgences de l'Hôpital Georges-Pompidou, à 72 euros la matinée.

Il fonde également la société "Pulsations SAS" avec Marina Carrère d'Encausse et Christian Gerin et la société "17 juin média", sous la direction de Benoît Thévenet. Ces sociétés produisent Le Magazine de la santé, Les Pouvoirs extraordinaire du corps humain, Enquête de santé et Ça ne sortira pas d'ici.

En juin 2001, Michel Cymes affirme : "Hors de la pilule, il n'est point de bonne contraception", lors d'une émission. Le médecin Martin Winckler, dans son ouvrage "Contraceptions", publié la même année, écrit : "Quand un journaliste déclare tout de go, au beau milieu de l'année 2001, sur la plus grande chaîne publique "En dehors de la pilule, y'a rien!", il manifeste un mépris extraordinaire pour les neuf dixièmes des méthodes et leurs utilisatrices". Michel Cymes le poursuit pour diffamation mais il perd son procès et doit payer à Martin Winckler et l'éditeur 2 500 euros.

En 2011, Michel Cymes provoque une polémique, pour s'être dit en faveur du dépistage systématique du cancer de la prostate, alors que la Haute Autorité de santé s'est positionné contre. En 2015, le médecin et animateur publie son ouvrage "Hippocrate aux enfers, les médecins des camps de la mort", chez Stock. Mais son livre crée la polémique pour son manque de sources et de références bibliographiques mais aussi pour la présence d'inexactitudes.

Michel Cymes a trois enfants : deux garçons nés en 1997 et 1999, d'une première relation, puis un troisième garçon né en 2011, avec Nathalie, avec qui il s'est marié le 23 mai 2015.

Michel Cymes et sa femme Nathalie © LE FOUILLE/SIPA

Michel Cymes a confié qu'il était atteint de TDAH, c'est-à-dire un trouble de l'attention et de l'activité à haut potentiel, une hyperactivité chez l'adulte. Il ne peut donc pas se concentrer longtemps et s'ennuie rapidement.

Entre Michel Cymes et Nagui, c'est une longue histoire d'amitié. Mais à travers les médias interposés, les deux amis aiment bien se taquiner. Ils s'envoient ainsi des piques, toujours avec humour. Par exemple, lors de l'émission de Thierry Ardisson "Terriens du samedi", le 15 juin 2019, Nagui déclare à propos de l'animateur-médecin : "Déjà, il n'est pas animateur, il est docteur. Il a toujours besoin d'avoir une assistante comme Adriana Karembeu". Les deux compères se battent souvent pour la première place du classement d'animateur préféré des français. Mais en 2019, ils sont devancés par Stéphane Plaza. A ce propos, Michel Cymes n'hésite pas à tacler encore une fois son ami, dans une interview pour Yahoo! : "Ecoute, moi, je m'en fous d'être animateur préféré des Français ou pas, ce qui m'intéresse, c'est d'être devant Nagui. Le reste, je m'en fous. Nagui, je lui parle pas, il me gonfle". Mais que les fans se rassurent, ils s'apprécient en réalité, ils partagent d'ailleurs quelques fois l'animation de l'émission "Tout le monde joue" et font aussi des sorties entre potes. Comme on dit : Qui aime bien, châtie bien !

Michel Cymes et Nagui pendant l'Euro 2016 © NIVIERE/SIPA

Dans un entretien publié sur Puremédias, Michel Cymes est revenu sur les nombreux reproches qui lui ont été formulés après ses apparitions publiques au début de la crise du Covid-19. L'animateur et médecin a notamment été pointé du doigt sur les réseaux sociaux comme ayant minimisé l'ampleur de la crise sanitaire de cette épidémie. Chez Puremédias, Cymes explique qu'il "ne regrette pas" d'avoir sous-estimé le coronavirus "car j'ai fait avec les informations qu'on me donnait comme tous ceux qui ont informé" sur l'épidémie. Il concède n'avoir "pas eu vraiment raison, comme l'ensemble du monde scientifique. On a été rassurants parce qu'on était plutôt rassurés par le manque d'information qu'on avait. On ne savait pas trop ce qui se passait en Chine. On nous donnait des informations mais on a bien compris après que ce n'était pas forcément les bonnes. L'OMS donnait aussi des informations qui ne se sont pas forcément avérées très exactes parce qu'elle se reposait sur ce que les Chinois leur disaient."

Michel Cymes affirme donc qu'il n'a fait que relayer les informations qu'on lui communiquait à l'époque. "Il faut bien se replacer dans ce qui se passait à l'époque. Je me souviens que toutes mes interventions se terminaient par 'Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui peut être contredit demain' Ça, personne ne le retient". Le médecin est revenu sur un mot, "grippette", qu'on lui a souvent reproché d'avoir utilisé pour décrire le coronavirus. "La seule fois où je prononce le mot gripette c'est chez Yann Barthès dans Quotidien. Je dis 'Ce n'est pas une grippette, c'est une grippe plus cognée'. On est loin de ce qu'on m'a attribué. Je n'ai jamais dit que c'était une grippette." D'après lui, tout est parti d'un tweet d'une députée européenne qu'il n'a pas voulu citer. Celle-ci n'aurait pas apprécié une prise de parole de Michel Cymes et aurait ensuite tweeté "Cymes dit #grippette". Pour Michel Cymes, sur les réseaux sociaux, c'est ensuite devenu "une petite musique" qui a pris de l'ampleur et a fini par être pris pour argent comptant. Jusqu'à ce que certaines personnalités l'attaquent nommément à ce sujet. Il cite dans l'interview Bruno Masure et Jean-Pierre Foucault qu'il a ensuite appelés. D'après Michel Cymes, tous deux ont ensuite été bien incapables de retrouver la séquence où il aurait appelé la crise du coronavirus "une grippette". Toujours selon l'animateur, Masure et Foucault se seraient excusés auprès de lui.