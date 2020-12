"Fais pas ci, fais pas ça : que réserve l'épisode spécial de Noël ?"

Après presque 4 ans d'absence, les Lepic et les Bouley reviennent dans un épisode spécial de Fais pas ci, fais pas ça, d'une durée de 110 minutes intitulé "Y aura-t-il Noël à Noël ?"

[Mis à jour le 18 décembre 2020 à 20h00] C'est l'évènement pour les fans de la série Fais pas ci, fais pas ça. En effet, après 9 saisons et 68 épisodes, la série fait son grand retour vendredi 18 décembre pour un unitaire exceptionnel de 110 minutes, à partir de 21h05 sur France 2. Dans cet épisode spécial, nommé "Y aura-t-il Noël à Noël ?", co-écrit par Nour Ben Salem et Michel Leclerc, et réalisé par ce dernier, nous retrouverons les acteurs principaux des deux familles voisines que sont les Bouley et les Lepic. Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec reprendront leurs personnages de Fabienne et Renaud Lepic, qui forment un couple de fervents catholiques, et Isabelle Gélinas et Bruno Salomone interpréteront de nouveau Valérie et Denis Bouley, le couple "bobo".

Dans ce prime inédit, nous retrouverons aussi Isabelle Nanty qui joue le rôle de Christiane Potin et Cécile Rebboah dans la peau de la meilleure amie de Valérie. Dans cet épisode, les Lepic veulent déroger à la sacro-sainte tradition. En effet, ils ne fêteront pas Noël avec leurs enfants car Fabienne a gagné un voyage à Las Vegas pour assister à un concert de Céline Dion. De leur côté, les Bouley, poussés par leur fille Salomé , veulent imposer à leurs enfants un Noël écoresponsable et altruiste. Les enfants des deux familles ne sont pas d'accord et vont se révolter pour avoir un Noël traditionnel avec Père-Noël et cadeaux.

L'essence de la série est toujours au rendez-vous avec les trois fameux éléments qui sont : l'opposition entre les Bouley et les Lepic, le rapport aux enfants et la relation avec ce qui se passe dans la société. D'ailleurs dans une interview pour 20 Minutes, Michel Leclerc a expliqué que la volonté était de "faire un feel good movie" où "les gens s'engueulent, parlent des sujets qui fâchent mais qui font rire". Ainsi les scénaristes ont intégré tous les grands évènements des trois dernières années. Notamment la thématique de la place de la femme, avec le mouvement #MeToo mais également la question de l'écologie, celle du genre et bien sûr la Covid-19. En effet, le développement de cet unitaire a commencé il y a environ un an, donc au fil de l'écriture, nous sommes entrés dans la crise sanitaire, et ce sujet a été intégré dans le scénario.

Cet unitaire de Fais pas ci, Fais pas ça est également très "musical", car Fabienne poussera la chansonnette en reprenant les tubes de son idole Céline Dion, mais ce sera aussi le retour de Medusor. Le père de la famille Bouley va de nouveau enfiler le costume de ce fameux personnage. D'ailleurs à l'occasion de cet épisode exceptionnel, la chanson culte de Medusor est disponible dès aujourd'hui en single sur les plateformes de téléchargement légal. Enfin, on peut annoncer qu'une séquence musicale et très touchante viendra clôturer la fin de cet épisode spécial Noël.

En savoir plus

Fais pas ci, fais pas ça est une série arrivée en septembre 2007 sur France 2. À la base, la série est une parodie d'émission de télé-réalité, mettant en scène la vie de deux familles qui ont des approches différentes de l'éducation de leurs enfants. D'un côté, les Bouley, famille recomposée qui préfère appliquer le modèle " parents copains ", en basant l'éducation sur le dialogue. De l'autre, les Lepic, qui appliquent un modèle d'éducation plus " traditionnelle ", basée sur l'autorité et la réussite. Dès la saison 2 de Fais pas ci, fais pas ça, on quitte le modèle type " télé-réalité ", où les deux familles témoignent chacune de leur côté, pour basculer sur un schéma plus classique. Les personnages, voisins, interagissent entre eux et finissent même par se lier d'amitié. Saison après saison, Fais pas ci, fais pas ça propose de suivre l'évolution des Lepic et des Bouley, à travers des situations imprévues et humoristiques. La saison 8 s'ouvrait sur un changement de décor, les Lepic quittant les Hauts-de-Seine pour ouvrir un gîte en Sologne. La saison 9, qui est aussi la dernière, se déroule sur 10 ans.

Synopsis - Les familles Bouley et Lepic ont des conceptions de l'éducation de leurs enfants très opposées. Mais laxistes ou autoritaires, les parents font face aux mêmes problèmes... Existe-t-il une éducation idéale ?