Hausse des impôts : qui va payer plus et combien ? Voici les pistes envisagées

15:30 - Plus d'impôts pour les retraités avec la fin d'un abattement ?

Depuis 1979, lors de chaque déclaration de revenus, les sommes indiquées aux impôts sont automatiquement réduites de 10%. Une mesure instaurée à l'époque par Raymond Barre, destinée à alléger la charge fiscale des retraités, en particulier de ceux qui disposent de revenus modestes ou moyens. Tous les ans, ce sont donc jusqu'à 4 321 euros (plafond 2025) qui peuvent être déduits de la base de calcul de l'impôt sur le revenu. Autant d'argent qui n'est donc soumis à aucun prélèvement du fisc.

Une aubaine pour les retraites, dans la lignée des frais professionnels déduits automatiquement pour les autres contribuables. Cependant, selon un rapport, ce dispositif avantage surtout les plus hauts revenus. 30% du coût de la mesure bénéficie aux 10% les plus riches. L'idée de supprimer cet abattement fiscal est donc envisagée. Cela aurait deux conséquences : davantage de revenus des retraités seraient soumis à l'impôt sur le revenu et le montant total des impôts à payer serait donc plus élevé.