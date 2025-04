Guide Michelin 2025 : le palmarès complet des nouveaux restaurants étoilés en France

Le Guide Michelin France 2025 a couronné 78 nouveaux restaurants dans sa liste des étoilés avec deux nouveaux 3 étoiles, neuf nouveaux 2 étoiles et 57 nouveaux une étoile. Consulter la liste.

En 2025, le Guide Michelin a récompensé 78 restaurants de nouvelles étoiles en France. 57 restaurants ont reçu leur première étoile, 9 restaurants ont décroché une deuxième étoile (dont deux à Paris et deux à Bordeaux dont le restaurant bordelais du juré de Top Chef Philippe Etchebest) et enfin, deux nouvelles tables ont rejoint le cercle très fermé des 3 étoiles : Christopher Coutanceau à La Rochelle et Le Coquillage d'Hugo Roellinger en Bretagne.

Créé en 1900, le guide Michelin est le guide gastronomique le plus renommé en France, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et tiré à 500 000 copies chaque année. Ses étoiles font la réputation des chefs et son influence s'étend bien au-delà des frontières. Retrouvez ci-dessous la liste de tous les restaurants nouvellement étoilés par le célèbre Guide Rouge.

Quels sont les nouveaux restaurants 3 étoiles du Guide Michelin 2025 ?

Christopher Coutanceau à La Rochelle, "le cuisinier pêcheur qui milite en faveur d'une pêche durable" décroche les 3 étoiles en atteignant "la plénitude de son art avec une cuisine plus précise, raffinée et directe que jamais", et Le Coquillage d'Hugo Roellinger à Saint-Méloir-des-Ondes en Ille-et-Vilaine (région Bretagne), "un chef sensible et discret" selon le Guide Michelin, qui obtient le Graal grâce à sa "cuisine très personnelle tournée vers la mer".

Quels sont les restaurants qui décrochent 2 étoiles au Guide Michelin 2025 ?

Ils sont au nombre de 9 à décrocher les deux étoiles pour ce cru 2025 : Sushi Yoshinaga dans le 2e arrondissement de Paris, Blanc dans le 16e arrondissement de Paris, Maison Nouvelle à Bordeaux, L'Observatoire du Gabriel à Bordeaux, L'Auberge de Saint-Rémy à Saint-Rémy-de-Provence, ROZO à Marcq-en-Barœul, Baumanière 1850 à Courchevel, Ekaitza à Ciboure et L'Abysse Monte-Carlo à Monaco.

Quels restaurants sont distingués d'une première étoile à Paris et sa région en 2025 ?

12 nouveaux restaurants ont reçu une étoile cette année 2025 dans la région de Paris : les restaurants parisiens Origines, Amalia, Agape, La Table de Courcelles, Sushi Shunei, Vaisseau, Aldehyde et Hakuba et enfin, Maison Avoise à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, Auberge Sauvage à Servon en Seine-et-Marne et Symbiose à Cabourg dans le Calvados.

Les restaurants qui décrochent leur 1ère étoile dans le sud de la France

Le Guide Michelin a décerné une première étoile à ses restaurants situés dans le sud de la France : Restaurant Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton à Saint-Tropez, Ébullition du chef Boris Caillol à Montpellier, Belle de Mars de Michel Marini à Marseille, Étude de Loïc Pétri à Aix-en-Provence, La Palme d'Or de Jean Imbert et Christophe Nannoni à Cannes, Fario de Kevin de Porre à Céret, JU-Maison de Cuisine de Julien Allano à Bonnieux, La Maison Despouès de Julien Razemon à Puylausic, Ineffable de Nicolas Thomas à Barbentane, Auberge Quintessence de Christophe Billau à Roubion, Monique de Julien Caligo à Calvisson, Acte 2 Yannick Delpech à Toulouse, Mareluna de Francesco Fezza à Théoule-sur-Mer, Chez Jeannette de Benjamin Le Balch à Flassans-sur-Issole, Finestra by Italo Bassi à Bonifacio en Corse, Le Charlie de Richard Toix à Porticcio également en Corse, et enfin, Elsa de Marcel Ravin et Domenico D'Antonio à Monaco.

Quels restaurants remportent une première étoile à l'ouest de la France ?

Les tables récompensées d'une première étoile à l'ouest de la France (soit en Bretagne, dans le Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine) pour ce cru 2025 sont les restaurants suivants : Omija et Freia à Nantes de l'ex candidate de Top Chef Sarah Mainguy, L'Inattendu - Domaine de Locguénolé à Kervignac, L'Orangerie à Eugénie les Bains, Nuance à Plomeur, La Pomme d'Or à Sancerre, Dyades au Domaine des Étangs à Massignac, Auberge Ostape à Bidarray, Amicis à Bordeaux, La Table d'Aurélien Largeau à Biarritz, L'Auberge Saint-Jean.

Les restaurants récompensés d'une première étoile à l'est de la France

A l'est de la France, devenu l'épicentre de la gastronomie française pour cette 116e distinction du Guide Michelin puisque la cérémonie des étoilés Michelin 2025 se tenait à Metz, on trouve les restaurants suivants nouvellement auréolés d'une étoile : Yozora du chef Charles Coulombeau à Metz, Arbane du chef Philippe Mille à Reims, Le Millénaire du chef Benjamin Andreux à Reims, Ombellule des chefs Tabata Mey et Ludovic Mey à Lyon, Asterales du chef Ludovic Nardozza à Corrençon-en-Vercors, Palégrié chez l'Henri du chef Guillaume Monjuré à Autrans-Méaudre en Vercors, Lavandin - Château Les Oliviers de Salettes des chefs Lucille Routin et Kévin Vaubourg à Charols, Sechex-Nous du chef Lucas Dumélie à Margencel, Kern du chef Jean-Philippe Lemaire à Seytroux, La Bòria du chef Florian Descours à Veyras, Vous des chefs Julien Gatillon et Jean Pastre à Megève, le château de Courban du chef Maxime Lesobre, l'auberge de Clochemerle du chef Romain Barthe à Vaux-en-Beaujolais, La Cheneaudière Le Feuillage du chef Jean-Paul Acker à Colroy-la-Roche, Burnel du chef Maye Cissoko à Rouvres-en-Xaintois, Bulle d'Osier du chef Valentin Loison à Langres et enfin, l'auberge Chez Guth du chef Yannick Guth à Steige.

Quels sont les restaurants distingués par le Bib Gourmand 2025 ?

Selon le Guide Michelin, ces établissements se distinguent par leur bon rapport qualité-prix et proposent, midi et soir, au moins un menu complet pour un prix maximum d'une quarantaine d'euros en régions et 45 euros à Paris. En 2025, 77 nouveaux restaurants "accessibles" ont été distingués. Découvrez la liste mise à jour le 3 mars 2025.