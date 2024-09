La nouvelle série événement de France 2, Fortune de France, est une fresque historique, adaptée de la saga culte de Robert Merle, dans les tourments de la grande histoire...

Fortune de France, programmé sur France 2 à partir du lundi 16 septembre 2024, prend le pari d'un voyage dans le temps et dans une des périodes les plus troublées de l'histoire de France. Le scénario prend place au XVIe siècle, au cœur des guerres de religion qui ont déchiré le pays. Une période trouble lors de laquelle catholiques et protestants s'affrontent violemment, sur fond de succession dynastique entre les Valois et les Bourbon. Un contexte historique aussi vrai que brûlant.

Mais Fortune de France mélange la grande histoire à la petite, une fiction cette fois, qui emprunte à une célèbre saga littéraire, celle de l'écrivain Robert Merle. Parue à partir de 1977, la série de romans "Fortune de France" relate ainsi le destin d'une famille provinciale fictive, les Siorac, à travers ce moment charnière de l'histoire. Une œuvre fleuve de treize volumes qui a captivé des générations de lecteurs. Les six premiers tomes, qui s'étendent de 1559 à l'Édit de Nantes en 1598, constituent le cœur de ce récit haletant.

Pour donner vie à ce tableau historique, la série a été entièrement tournée en Dordogne, terre d'origine des Siorac dans les romans. Une reconstitution minutieuse pour être au plus près de l'atmosphère et de l'intrigue imaginées par Robert Merle. Les décors, les costumes, les dialogues : tout a été pensé pour restituer fidèlement l'univers de la saga littéraire.

Une mini-série en 6 épisodes réadaptée

Mais si le fond historique a été globalement respecté, adapter l'œuvre littéraire, quand elle est aussi ample et ancienne que celle de Robert Merle, nécessite aussi une part de réinvention. Comme l'a explique dans les médias Christopher Thompson, le réalisateur, le regard porté sur cette période a changé en cinquante ans. La série prend ainsi quelques libertés pour moderniser le récit, sans toutefois trahir son esprit.

Les six épisodes de Fortune de France prennent donc quelques libertés avec les livres de Robert Merle, à commencer par le choix d'un personnage principal. La série suit particulièrement les pas de Pierre de Siorac, l'un des fils de la famille. Les personnages féminins, notamment, gagnent en épaisseur et en agentivité. C'est le cas d'Isabelle de Siorac, la mère de famille, qui trouve dans sa foi protestante un moyen de s'affirmer dans un monde patriarcal. De même, là où les romans se focalisaient sur deux frères Siorac, la série en met en scène trois. Un choix qui permet d'approfondir le motif de la guerre fratricide, qui fait rage dans le pays comme au sein du château familial.

"On reste fidèle à l'esprit du roman, mais nous avons notamment extrapolé l'histoire autour de trois frères au lieu de deux, parce que ça permettait d'enrichir cette idée d'une guerre fratricide, aussi bien à l'intérieur du château qu'à l'extérieur. Il y a aussi cette idée que cette guerre entre catholiques et protestants s'invite même au sein du couple Siorac", a indiqué le réalisateur dans un entretien publié sur le site du CNC (Centre national du cinéma). Et d'assurer que les enfants de Robert Merle, "qui sont garants de l'œuvre de leur père, [lui] ont fait confiance".

Que raconte Fortune de France ?

Le synopsis de Fortune de France : dans une époque où les protestants sont traqués, Jean de Siorac (Nicolas Duvauchelle)

et Jean de Sauveterre (Guillaume Gouix) se sont retirés derrière les remparts du château de Mespech. Entre tensions religieuses avec Isabelle (Lucie Debay), la femme de Siorac, fervente catholique, et la menace d'un voisin hostile, leur foyer est en péril. Alors que les enquêteurs du roi approchent, un secret de famille refait surface, bouleversant la tranquillité retrouvée.

Alors que Siorac repart au combat, en froid avec son épouse, le château de Mespech est rapidement menacé par Fontenac, allié à des brigands venus d'au-delà des Pyrénées. Isabelle et Sauveterre unissent leurs forces vont devoir organiser la défense du domaine, tandis que Pierre, le frère de Jean, se rapproche de son frère Samson...

Le casting fleuve de Fortune de France

Fortune de France met à l'écran Nicolas Duvauchelle (Jean de Siorac), Guillaume Gouix (Jean de Sauveterre), Lucie Debay (Isabelle de Caumont), Grégory Fitoussi (Baron de Fontenac), Blandine Bellavoir (Cathou), Antoine Gouy (Gamelin), Simon Zampieri (Pierre de Siorac), Lou Lampros (Hélix), Angelina Woreth (Diane de Fontenac), Marcel Thompson (François de Siorac), Ophélie Bau (Franchou), Louis Durant (Samson), David Ayala (Cabusse), Isabelle de Hertogh (Maligou), Émilie Incerti (Barberine)…