"Le Meilleur Pâtissier : à quoi s'attendre dans l'épisode 9 sur M6 ?"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Ce soir dans Le Meilleur pâtissier, les candidats restants devront réaliser des gâteaux sur le thème de l'argent.

[Mis à jour le 2 décembre 2020 à 16h00] Après le retour puis le départ de Patrice la semaine dernière, il ne reste plus que sept candidats encore en compétition dans Le Meilleur Pâtissier : Margaux, Florian, Siham, Reine, Elodie, Maxime et Bouchra, qui a décroché mercredi dernier son premier tablier bleu. Dans l'épisode 9, diffusé sur M6 ce mercredi 2 décembre 2020, les pâtissiers amateurs devront réaliser les meilleurs gâteaux sur le thème de l'argent et de la richesse.

L'épisode 9 du Meilleur Pâtissier est en effet intitulé "Riche comme Crémus". Trois épreuves départageront les candidats encore en lice. Cyril Lignac les mettra au défi de revisiter le financier, tandis que Mercotte demandera au cours de l'épreuve technique qu'ils créent un coffre fort en nougatine rempli de "Mercoins", une monnaie créée de toute pièce inspirée du Millionnaire shortbread. Enfin, l'épreuve créative les poussera à réaliser leurs rêves les plus fous : montrer, en un gâteau, ce qu'ils feraient s'ils gagnaient le jackpot au loto. Pour l'occasion, le chef Jean-François Piège s'associera à Cyril Lignac et Mercotte pour juger les créations des participants. Bouchra va-t-elle conserver son tablier bleu ? Qui sera éliminé après Patrice ? Réponse dans quelques heures.

Nos 7 pâtissiers ne devront rien laisser au hasard pour décrocher le jackpot gourmand et séduire le chef @JF_Piege #LMP mercredi à 21.05, en partenariat avec @CuisineAZ pic.twitter.com/QyzH3W2pMO — M6 (@M6) November 29, 2020

Qui a été éliminé dans le dernier épisode du meilleur pâtissier ?

Le Meilleur Pâtissier a réservé une surprise aux fidèles de l'émission M6 mercredi 25 novembre 2020. Au cours du huitième épisode, les anciens éliminés du concours sont tous revenus jouer leur place dans l'épisode spécial érotisme, "50 nuances plus crème". Mis en duo avec les candidats toujours en lice sur l'épreuve de Cyril Lignac, ils ont contribué à revisiter les fameuses framboises à la crème, présentées dans un écrin réalisé par leurs soins. Le gâteau réalisé par Patrice et Elodie obtient les faveurs des jurés, permettant au premier éliminé de cette saison de revenir en compétition.

Mais la suite du Meilleur Pâtissier ne se déroulera pas comme prévu pour Patrice. Le candidat enchaîne les déconvenues lors de l'épreuve technique de Mercotte (les tétons de Vénus) et l'épreuve créative (révéler son fantasme en forme de gâteau). Malheureusement pour ce chef de projet digital parisien, ces complications lui coûteront une nouvelle fois sa place dans le concours et Patrice est de nouveau éliminé du Meilleur Pâtissier. A l'inverse, Bouchra a brillé durant tout l'épisode, deuxième top de l'épreuve de Cyril Lignac, première sur l'épreuve technique et réussissant avec brio à reproduire un corps musclé en gâteau lors de l'épreuve créative. La secrétaire médicale du Val-d'Oise décroche enfin le tablier bleu qu'elle convoitait tant à la fin de cet épisode 8.

