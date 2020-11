"Le Meilleur Pâtissier : Anaïs éliminée, le résumé de l'épisode 7"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Au cours du septième épisode du Meilleur pâtissier, Margaux a décroché son troisième tablier bleu, tandis qu'Anaïs quitte le concours. Récap.

[Mis à jour le 18 novembre 2020 à 23h45] Après s'être envolé pour les Etats-Unis, Le Meilleur pâtissier fait cap sur l'Alsace ! L'émission de M6 était de retour le 18 novembre 2020 après une semaine de pause (pour cause de diffusion de match de football), pour un épisode centré sur les spécialités de la région du nord-est. Choppes de bières, bretzel, kougelhopf, l'Alsace a été fièrement représenté par ses spécialités et spécificités. Mais les épreuves de cet épisode 7 du Meilleur Pâtissier a réservé plusieurs difficultés aux huit candidats qui étaient encore en lice. Le défi de Cyril Lignac a consisté à réaliser un Mannele, traditionnelle brioche en forme de bonhomme, à l'effigie de chacun des candidats. Margaux s'est démarquée sur cette épreuve avec son mannele en macaron, tout comme Florian qui a fait sensation. Cependant, l'essai a été raté pour Reine et Siham, les mettant en danger pour la suite du concours.

Comme à l'accoutumée, l'épreuve technique concoctée par Mercotte a apporté son lot de stress aux pâtissiers amateurs : ces derniers ont dû préparer un storichenescht, un gâteau en forme de nid de cigogne. Plusieurs difficultés se sont posés aux candidats, comme la confection du nid, notamment le caramel filé pour former un nid convaincant. Elodie s'est classée en première position sur cette épreuve. En détournant la recette en faisant des " cheveux d'ange " plutôt que du caramel filé, Maxime a décroché la seconde place du classement sur cette épreuve. A l'inverse, Florian et Anaïs se sont retrouvés aux dernières places sur cette épreuve. L'épreuve créative du Meilleur pâtissier s'est donc avérée décisive pour départager les candidats, qui devaient rendre hommage en gâteau à l'Alsace, sous l'œil du chef pâtissier Pierre Hermé, juge d'un soir. Difficile pour Cyril Lignac et Mercotte de désigner le pâtissier qui quitte l'aventure Meilleur pâtissier entre Anaïs et Florian. Margaux décroche le tablier bleu suite à l'épisode 7, son troisième depuis le début du concours. A l'inverse, c'est finalement Anaïs qui quitte Le Meilleur pâtissier cette semaine.