"Le Meilleur Pâtissier : Edouard éliminé, Margaux en larmes, résumé de l'épisode 5"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Le cinquième épisode du Meilleur pâtissier a plongé les candidats au cœur de l'enfer pour une émission spéciale Halloween. Le récap.

[Mis à jour le 28 octobre 2020 à 23h45] Le cinquième épisode spécial Halloween du Meilleur Pâtissier a rebattu les cartes. Au cours de l'émission M6 diffusée le 28 octobre 2020, les candidats devaient réaliser des "gâteaux de l'enfer". Comme à l'accoutumée, trois épreuves étaient imposées aux dix pâtissiers amateurs restants en compétition : d'abord, ils devaient réaliser des gâteaux flambés, avant de préparer le Gâteau du diable (un gâteau à étages au chocolat, poivrons et piment d'Espelette qui doit révéler à la découpe des flammes), pour terminer sur la création d'un gâteau terrifiant.

Les favoris du Meilleur pâtissier ont eu davantage de difficultés dans ce cinquième épisode, à l'inverse de candidats plus "outsiders". Dès la première épreuve de Cyril Lignac, Edouard, Siham et Margaux, tous les trois d'anciens tabliers bleus, ont récoltés des flops, quand Florian, Elodie et François-Xavier ont obtenu les félicitations de Cyril Lignac et Mercotte. Si Edouard et Siham s'en sont mieux sortis lors de l'épreuve technique, ce n'est pas le cas de Margaux, la benjamine de l'émission qui portait pourtant le tablier bleu cette semaine : se qualifiant dans les derniers de l'épreuve, la candidate de 19 ans a fondu en larmes devant Cyril et Mercotte.

Heureusement pour la jeune pâtissière, l'épreuve créative lui a permis de sauver sa place, ce qui n'est pas le cas d'Edouard qui a totalement raté cette ultime défi. Ces deux échecs lui ont coûté sa place dans Le Meilleur Pâtissier, puisque le pâtissier venu de Suisse a été éliminé à l'issue de cette cinquième soirée. A l'inverse, Elodie et Anaïs se sont démarquées cette semaine. C'est la première, venue de Toulouse, qui a décroché le tablier bleu à l'issue de l'épisode 5 du Meilleur Pâtissier.

Pourquoi Mercotte sera mise à l'écart à la fin de la saison ?

Peu de temps avant la fin du tournage du Meilleur pâtissier, des cas de coronavirus ont été détectés au sein de l'équipe, forçant l'interruption pendant quelques semaines des prises de vues. Le tournage de l'émission M6 a bien repris en septembre, mais, par mesure de précaution et en raison de son âge, Mercotte a été mise à l'écart. "Je comprends parfaitement leurs réticences, se souvient la pâtissière dans une interview à Télé Star. J'avais donc une petite équipe - une maquilleuse et un cameraman, testés négatifs - dans mon salon en Savoie pour réaliser des duplex".

Des précisions sur l'impact de ce fonctionnement sur le déroulé du concours ont été partagées dans les colonnes de Télé Star lundi 26 octobre. "Mercotte jugeait sur l'aspect visuel et Cyril Lignac pouvait juger en même temps le visuel et le goût, se souvient Margaux, l'une des participantes au concours. Il n'était pas toujours fan, Mercotte l'était plus". Toutefois, la pâtissière professionnelle le concède ce tournage à distance était "original", même si elle avait "complètement confiance" sur le jugement de Cyril Lignac. "Finalement, [Mercotte] s'est mise à la place du téléspectateur" estimait Julia Vignali dans une interview à Télé-Loisirs fin septembre.