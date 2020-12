"Le Meilleur Pâtissier : Florian éliminé, résumé de l'épisode 9"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Au cours du neuvième épisode du Meilleur pâtissier, Elodie a décroché son troisième tablier bleu, et Florian a quitté le concours. Récap.

[Mis à jour le 2 décembre 2020 à 23h45] Après avoir exploré les 50 nuances de crèmes la semaine dernière, les candidats du Meilleur Pâtissier ont tenté de devenir riche comme Crémus. Dans l'épisode 9 diffusé le 2 décembre 2020, les sept pâtissiers amateurs restants ont dû réaliser leurs plus beaux gâteaux sur le thème de la richesse. Comme à l'accoutumé, ils se sont départagés sur trois épreuves : la revisite du financier, la réalisation d'un coffre en nougatine composé de "Mercoins" inspirés du Millionnaire shortbread et enfin la création de pâtisseries représentant leur rêve si jamais ils gagnaient au loto.

L'épisode 9 du Meilleur Pâtissier a mal commencé pour Margaux et Florian, qui ont tous les deux récolté un flop lors de l'épreuve de revisite de Cyril Lignac. Les jurés attendaient la benjamine de l'émission M6 au tournant, la forçant à sortir de sa zone de confort. Si le défi s'est révélé compliqué pour Margaux au début de l'épisode, elle a heureusement réussi à se démarquer lors de l'épreuve technique, puis l'épreuve créative, en réalisant une bague énorme en pâtisserie. A l'inverse, Florian s'est retrouvé en difficulté sur chacune des épreuves, terminant dernier à l'épreuve de Mercotte et ne réussissant pas à convaincre les jurés sur l'épreuve créative. Le candidat belge a donc été éliminé à l'issue de l'émission. Si Bouchra avait débuté l'épisode 9 avec le tablier bleu, c'est finalement Elodie qui l'a récupéré. C'est la troisième fois que la candidate de Mulhouse est sacrée meilleure pâtissière de la semaine, à égalité avec Margaux. A l'issue de l'épisode, il ne reste plus que six candidats encore en compétition dans Le Meilleur pâtissier.