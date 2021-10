"Le Meilleur pâtissier : Margaux jette son gâteau à la poubelle, le jury choqué"

LE MEILLEUR PATISSIER 2021. Dans l'épisode 2 du Meilleur pâtissier, le 14 octobre 2021, Margaux provoque la stupeur du jury en présentant, à la dégustation, son gâteau à la poubelle.

[Mis à jour le 14 octobre 2021 à 23h46] C'est un coup de sang qui a choqué le jury du Meilleur pâtissier. Dans l'épisode 2 de la saison 2021, diffusé le 14 octobre 2021 sur M6, Margaux, l'une des 14 candidates en lice, a plié sous la pression. N'ayant pas réussi à décercler correctement son gâteau et furieuse d'elle-même, la participante au concours culinaire n'a pas essayé de rattraper les choses. A la place, elle a décidé de jeter son gâteau. C'est dans une poubelle qu'elle a présenté sa création au jury, visiblement choqué.

Les jurés du Meilleur Pâtissier n'ont donc pas dégusté sa préparation. "J'hallucine", lâche Mercotte devant le gâteau présenté par Margaux. Cette dernière a tenté de justifier son coup de colère : "Quand je fais quelque chose qui ne me plaît pas, ça m'énerve... ça m'est monté d'un coup, et quand c'est comme ça, je ne réfléchis plus. C'est mon tempérament", lâche-t-elle, désolée. Cyril Lignac regrette qu'elle ne leur ait "pas donné la chance de discuter" des qualités et défauts de son gâteau, au-delà de l'aspect esthétique. "Cela fait dix ans que je fais Le Meilleur pâtissier, je n'ai jamais vu ça", commente, déçu, Cyril Lignac. Christelle Brua, cheffe pâtissière de l'Elysée invitée à l'occasion de cet épisode, invite Margaux et les candidats de la saison à présenter quoi qu'il arrive sa préparation et à ne pas baisser les bras.

Fiche programme

Le Meilleur pâtissier est une émission culinaire diffusée sur M6 depuis le 26 novembre 2012. Au cours de ce concours de pâtisserie, des candidats amateurs doivent relever les défis culinaires lancés par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés, jusqu'à arriver en finale. Le gagnant remporte chaque année l'édition de son propre livre de recettes. Le Meilleur Pâtissier est actuellement présenté par Marie Portolano, après avoir été présentée par le passé par Julia Vignali (2017-2020) et Faustine Bollaert (2012-2017). Depuis la création de l'émission française, il y a eu plusieurs déclinaisons du programme présentés sur M6 : Le Meilleur Pâtissier - spécial célébrité, qui voit des stars participer au concours, mais aussi Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels qui est cette fois un concours de pâtissier professionnels. La dernière saison de l'émission a été diffusée en fin d'année 2020. C'est Elodie, gérante de pizzeria venue de Mulhouse, qui a remporté cette neuvième saison.

Le Meilleur Pâtissier est diffusé sur M6 dès le de début de l'automne. La dixième saison ne déroge pas à cette règle : c'est à partir du 7 octobre 2021 à partir de 21h05 que les téléspectateurs pourront retrouver le concours de gourmandises de la sixième chaîne. Attention, l'émission n'est cependant plus diffusée le mercredi, mais le jeudi désormais.