"Le Meilleur pâtissier : où trouver la recette du gâteau de Mercotte ?"

LE MEILLEUR PATISSIER 2021. De nouvelles épreuves attendent les candidats du Meilleur pâtissier ce jeudi 14 octobre 2021 sur M6. Parmi elle, la redoutable épreuve technique de Mercotte.

[Mis à jour le 14 octobre 2021 à 17h54] Après une phase de sélection inédite, Le Meilleur pâtissier retrouve ce jeudi 14 octobre 2021 son format traditionnel. Les 14 candidats encore en lice vont devoir relever le défi de Cyril Lignac, l'épreuve technique de Mercotte et enfin l'épreuve créative, avant l'élimination. Au programme : un oeuf en trompe-l'oeil pour la première épreuve, suivi du gâteau "Bzz Bzz Bee", avant que les candidats ne se représentent sous la forme d'un animal de la ferme.

Chaque année, le gâteau de Mercotte fait s'arracher les cheveux aux candidats du Meilleur pâtissier. Le Bzz Bzz Bee ne fera pas exception : ce gâteau, très imposant, se présente sous la forme d'une ruche avec des abeilles en pâte à sucre. Il est composé d'une chantilly à la vanille, de 8 couches de biscuit madeleine et d'un nectar de miel. Si vous aussi vous souhaitez vous frotter à l'épreuve technique de Mercotte, sachez que la jurée du Meilleur pâtissier poste chaque semaine la recette de son gâteau sur son blog. Pour retrouver la recette du gâteau de l'épisode 2, il suffit de cliquer sur ce lien.

Au cours du premier épisode du Meilleur pâtissier, diffusé le 7 octobre 2021 sur M6, six candidats ont été éliminés lors des phases de sélection : Véronique, Gwendoline, Quentin, Ramy, Léa et François n'ont pas poursuivi l'aventure. A l'inverse, quatorze candidats se sont qualifiés : Jérémy, Aya, Maud, Marion, Jérôme, Méryl, Guillaume, Alexandre, Paul-Henri, Margaux, Mohamed, Nicolas, Aurélie et Anne-Loup.

Fiche programme

Le Meilleur pâtissier est une émission culinaire diffusée sur M6 depuis le 26 novembre 2012. Au cours de ce concours de pâtisserie, des candidats amateurs doivent relever les défis culinaires lancés par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés, jusqu'à arriver en finale. Le gagnant remporte chaque année l'édition de son propre livre de recettes. Le Meilleur Pâtissier est actuellement présenté par Marie Portolano, après avoir été présentée par le passé par Julia Vignali (2017-2020) et Faustine Bollaert (2012-2017). Depuis la création de l'émission française, il y a eu plusieurs déclinaisons du programme présentés sur M6 : Le Meilleur Pâtissier - spécial célébrité, qui voit des stars participer au concours, mais aussi Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels qui est cette fois un concours de pâtissier professionnels. La dernière saison de l'émission a été diffusée en fin d'année 2020. C'est Elodie, gérante de pizzeria venue de Mulhouse, qui a remporté cette neuvième saison.

Le Meilleur Pâtissier est diffusé sur M6 dès le de début de l'automne. La dixième saison ne déroge pas à cette règle : c'est à partir du 7 octobre 2021 à partir de 21h05 que les téléspectateurs pourront retrouver le concours de gourmandises de la sixième chaîne. Attention, l'émission n'est cependant plus diffusée le mercredi, mais le jeudi désormais.