"Le Meilleur Pâtissier : Patrice de retour puis éliminé, le résumé de l'épisode 8"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Au cours du huitième épisode du Meilleur pâtissier, Patrice a fait son retour dans la compétition… avant d'être éliminé directement à la fin de l'émission. Récap.

[Mis à jour le 25 novembre 2020 à 23h45] Aussitôt revenu, aussitôt reparti ! Le Meilleur Pâtissier a réservé une surprise aux fidèles de l'émission M6. Au cours du huitième épisode, diffusé mercredi 25 novembre 2020, les anciens éliminés du concours sont tous revenus jouer leur place dans l'épisode spécial érotisme, "50 nuances plus crème". Mis en duo avec les candidats toujours en lice sur l'épreuve de Cyril Lignac, ils ont contribué à revisiter les fameuses framboises à la crème, présentées dans un écrin réalisé par leurs soins. Le gâteau réalisé par Patrice et Elodie obtient les faveurs des jurés, permettant au premier éliminé de cette saison de revenir en compétition.

Mais la suite du Meilleur Pâtissier ne se déroulera pas comme prévu pour Patrice. Le candidat enchaîne les déconvenues lors de l'épreuve technique de Mercotte (les tétons de Vénus) et l'épreuve créative (révéler son fantasme en forme de gâteau). Malheureusement pour ce chef de projet digital parisien, ces complications lui coûteront une nouvelle fois sa place dans le concours et Patrice est de nouveau éliminé du Meilleur Pâtissier. A l'inverse, Bouchra a brillé durant tout l'épisode, deuxième top de l'épreuve de Cyril Lignac, première sur l'épreuve technique et réussissant avec brio à reproduire un corps musclé en gâteau lors de l'épreuve créative. La secrétaire médicale du Val-d'Oise décroche enfin le tablier bleu qu'elle convoitait tant à la fin de cet épisode 8.

tout savoir sur Le meilleur pâtissier 2020