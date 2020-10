"Le Meilleur Pâtissier : pourquoi les visières portées par les candidats font polémique ?"

LE MEILLEUR PATISSIER 2020 - Les candidats de l'émission M6 portent des demi-visières dès le premier épisode. Mais cette protection a provoqué l'ire des téléspectateurs. Les raisons.

[Mis à jour le 7 octobre 2020 à 16h00] Les visières de la discorde : lors de la diffusion du premier épisode du Meilleur Pâtissier la semaine dernière, plusieurs internautes ont été scandalisés en découvrant les protections mises en place par M6 dans son émission culinaire : chaque candidat porte une demi-visière devant la bouche et le nez lorsqu'ils confectionnent les gâteaux. Cet objet, pensé par la production pour protéger la nourriture goûtée alors que la crise sanitaire est plus que jamais d'actualité, est cependant loin de protéger aussi bien du coronavirus que les masques. L'écrivain et médecin Christian Lehmann s'est d'ailleurs offusqué du port de ces "fausses protections" auprès du Parisien, s'inquiétant que la diffusion de l'émission n'incite d'autres personnes à porter ces demi-visières.

Face à la polémique, M6 va immédiatement réagir : dès la diffusion du second épisode du Meilleur Pâtissier ce mercredi 7 octobre, un message sera affiché précisant que ces demi-visières servent uniquement à protéger la nourriture. "Elles ne remplacent en rien les masques chirurgicaux, qui seuls protègent d'une transmission", sera-t-il indiqué. BBC France, société de production qui a créé Le Meilleur pâtissier, s'est également expliquée auprès du Parisien sur cette polémique. Le tournage ayant débuté en juin, les recommandations sanitaires de la Direction générale de la santé n'avaient pas encore été publiées. Hors antenne, les équipes portent le masque et appliquent également les gestes barrières, comme le respect des 1,5 mètres de distances entre les plans de travail pour éviter que les pâtissiers ne se croisent. Des tests PCR ont aussi été effectués.

Pour rappel, des cas de Covid-19 ont été décelés au sein de l'équipe du Meilleur Pâtissier durant le tournage. Celui-ci a été interrompu durant quelques semaines. Par précaution, Mercotte, considérée comme à risque en raison de son âge, a été écartée du plateau durant une partie de saison : elle interviendra dans l'émission depuis son domicile en Savoie. De fait, la jurée "ne goûtera pas les gâteaux". Elle a donc dû se baser sur l'aspect visuel des gâteaux plus que leur goût, aidée par Cyril Lignac en plateau. "Finalement, elle s'est mise à la place du téléspectateur" conclut Julia Vignali dans une interview à Télé-Loisirs.