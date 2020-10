"Le Meilleur Pâtissier : qu'a changé la mise à l'écart de Mercotte ?"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – En raison de cas de coronavirus détectés lors du tournage de l'émission M6, Mercotte a dû être écartée du plateau. Quelles conséquences cela a eu sur la dégustation ?

[Mis à jour le 28 octobre 2020 à 17h00] Cette saison 2020 du Meilleur pâtissier a été mouvementée, puisque la crise sanitaire a chamboulé les plans de la production. Peu de temps avant la fin du tournage, des cas de coronavirus ont été détectés au sein de l'équipe, forçant l'interruption pendant quelques semaines des prises de vues. Le tournage de l'émission M6 a bien repris en septembre, mais, par mesure de précaution et en raison de son âge, Mercotte a été mise à l'écart. "Je comprends parfaitement leurs réticences, se souvient la pâtissière dans une interview à Télé Star. J'avais donc une petite équipe - une maquilleuse et un cameraman, testés négatifs - dans mon salon en Savoie pour réaliser des duplex".

Des précisions sur l'impact de ce fonctionnement sur le déroulé du concours ont été partagées dans les colonnes de Télé Star lundi 26 octobre. "Mercotte jugeait sur l'aspect visuel et Cyril Lignac pouvait juger en même temps le visuel et le goût, se souvient Margaux, l'une des participantes au concours. Il n'était pas toujours fan, Mercotte l'était plus". Toutefois, la pâtissière professionnelle le concède ce tournage à distance était "original", même si elle avait "complètement confiance" sur le jugement de Cyril Lignac. "Finalement, [Mercotte] s'est mise à la place du téléspectateur" estimait Julia Vignali dans une interview à Télé-Loisirs fin septembre.

Résumé de l'épisode précédent du meilleur pâtissier

Dans l'épisode 4 du Meilleur pâtissier diffusé le 21 octobre 2020 sur M6, c'est le chocolat dans toute sa diversité que les candidats ont dû sublimer. Trois épreuves, toutes proposées par Cyril Lignac, leur étaient imposées : pour le défi qui ouvre l'épisode, les pâtissiers amateurs ont dû créer leur propre barre chocolatée, ainsi que l'emballage. Margaux, Edouard et Florian se sont particulièrement démarqués, tandis que Maxime et Reine ont déçu les chefs. Pour l'épreuve technique, les participants ont dû préparer un " Mercochoco ", une recette à base de macarons inventée par Cyril Lignac. Si Florian a déçu, Reine a remonté son classement sur cette épreuve, tout comme Bouchra et Maxime.

L'épreuve créative du Meilleur pâtissier a forcé les candidats a faire preuve d'originalité en créant un animal fantastique en chocolat. Mouton à cinq pattes, chouette ou encore ornithorynque, les pâtissiers amateurs de l'émission M6 ont redoublé d'inventivité. Sur cette épreuve, c'est Florian et son autruche sculptée en chocolat qui se démarque, tout comme Reine et Margaux. Les jurés ont décidé de récompenser la régularité de la gagnante d'En route pour le Meilleur pâtissier, qui brille à chaque épreuve, en lui remettant le tablier bleu. C'est la seconde fois depuis le lancement de la saison qu'elle est sacrée pâtissière de la semaine. A l'inverse, le choix du candidat sortant s'est révélé plus délicat, puisqu'aucun candidat n'a réellement connu des ratés spectaculaires dans toutes les épreuves. Cyril Lignac et Mercotte ont toutefois décidé que ce serait Jérémy, qui ne s'est pas démarqué cette semaine, qui quitterait la compétition M6.