"Le Meilleur Pâtissier : que réserve la grande finale ?"

16:59 - Première partie de la finale du Meilleur Pâtissier : le résumé (2/2)

Pour la seconde épreuve de la première partie de la finale diffusée mardi 22 décembre, Elodie, Bouchra, Margaux et Reine ont dû faire un Zootrope. Elles ont eu deux heures trente pour faire une pâtisserie à plusieurs étages avec une ganache au pop corn. Reine a paniqué pendant toute l’épreuve et s’est mise en difficulté en faisant tomber son crémeux. Elle est ressortie dernière de cette épreuve, car il manquait quelques éléments comme le clap. Bouchra, quant à elle, s’en est très bien sortie et Cyril Lignac a adoré son gâteau. Il l’a placée à la première place et en seconde position on retrouve la pâtisserie de Margaux. Les deux épreuves de la première partie de la finale du Meilleur Pâtissier ont pris fin et Cyril Lignac a dû passer aux votes. Le Chef ainsi que Mercotte se sont concertés quelques minutes et ont choisi d’éliminer Reine. Elodie, Margaux et Bouchra continuent donc la compétition et s'apprêtent à passer les ultimes épreuves ce mercredi 30 décembre sur M6.