"Le Meilleur pâtissier : quelle date pour la saison 11 sur M6 ?"

[Mis à jour le 26 août 2022 à 15h11] Préparez vos tabliers ! Le Meilleur Pâtissier fait son retour parmi les programmes de la rentrée sur M6. L'émission, présentée par Marie Portolano, et qui met en scène Mercotte et Cyril Lignac dans le jury, diffusera en 2022 sa onzième saison. Celle-ci sera à découvrir tous les mercredis soir (et non plus le jeudi, comme c'était le cas lors de la dernière édition), à partir du 7 septembre 2022.

Comme tous les programmes de prime, Le Meilleur Pâtissier est à suivre à partir de 21h10. Seize pâtissiers amateurs tenteront leur chance pour décrocher, chaque semaine, le tablier bleu et éviter l'élimination. Pour cette saison 11, Le Meilleur Pâtissier invite le public au voyage avec plusieurs thématiques en lien avec différents pays du monde. Parmi les nouveautés que réservent cette nouvelle édition, citons la possibilité, pour les candidats, de choisir l'épreuve de qualification à laquelle ils participeront. Il y aura également une épreuve inédite où Cyril Lignac réalise, en direct, l'une de ses créations emblématiques, que les participants devront reproduire en temps réel... et sans recette. Ci-dessous, découvrez les candidats de cette onzième saison du Meilleur Pâtissier.

Le Meilleur pâtissier est une émission culinaire diffusée sur M6 depuis le 26 novembre 2012. Au cours de ce concours de pâtisserie, des candidats amateurs doivent relever les défis culinaires lancés par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés, jusqu'à arriver en finale. Le gagnant remporte chaque année l'édition de son propre livre de recettes. Le Meilleur Pâtissier est actuellement présenté par Marie Portolano, après avoir été présentée par le passé par Julia Vignali (2017-2020) et Faustine Bollaert (2012-2017). Depuis la création de l'émission française, il y a eu plusieurs déclinaisons du programme présentés sur M6 : Le Meilleur Pâtissier - spécial célébrité, qui voit des stars participer au concours, mais aussi Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels qui est cette fois un concours de pâtissier professionnels.

Le Meilleur Pâtissier est diffusé sur M6 chaque année dès le début de l'automne, entre le mois de septembre et les fêtes de fin d'année. A partir de la saison 10, en 2021, l'émission n'est plus diffusée le mercredi, comme c'était le cas depuis le début de l'émission, mais le jeudi. En 2022, la diffusion reprend le mercredi soir, dès le 7 septembre à 21h10.