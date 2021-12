"Le Meilleur pâtissier : qui a été éliminé ce jeudi 2 décembre 2021 ?"

LE MEILLEUR PATISSIER 2021. Dans le dernier épisode jeudi 2 décembre 2021, un candidat a perdu sa place dans le concours de M6 à cause d'un hors sujet.

[Mis à jour le 3 décembre 2021 à 9h08] Ils ne sont plus que six candidats encore en compétition dans Le Meilleur Pâtissier. Ce jeudi 2 décembre 2021, les participants se sont affrontés sur le thème du Canada. Le pays devait être sublimé en pâtisserie à travers plusieurs épreuves : dessert au siropt d'érable, réalisation d'un séquoia carreauté, un gâteau typique, et une création censée représenter le pays.

Mais alors qu'il avait toujours fait l'unanimité auprès de Cyril Lignac et Mercotte, Jéremy n'a pas brillé dans cet épisode diffusé sur M6. Il a surtout fait un hors sujet sur l'épreuve créative, en proposant des saveurs mangues passions qui ne représentaient pas le Canada. Après avoir manqué d'audace sur les deux épreuves précédentes, Jérémy a été éliminé en neuvième semaine du Meilleur Pâtssier.

Eliminations du Meilleur Pâtissier. Avant le départ de Jérémy, sept candidats avaient déjà été éliminés du Meilleur Pâtissier (sans compter les six candidats écartés à l'issue du premier épisode de qualification) : Margaux, qui avait jeté son cadeau à la poubelle, Guillaume, Méryl, Aurélie (élimination qui a choqué les internautes car la candidate avait remporté deux fois le tablier bleu), Nicolas, Anne-Loup et Marion.

fICHE PROGRAMME

Le Meilleur pâtissier est une émission culinaire diffusée sur M6 depuis le 26 novembre 2012. Au cours de ce concours de pâtisserie, des candidats amateurs doivent relever les défis culinaires lancés par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés, jusqu'à arriver en finale. Le gagnant remporte chaque année l'édition de son propre livre de recettes. Le Meilleur Pâtissier est actuellement présenté par Marie Portolano, après avoir été présentée par le passé par Julia Vignali (2017-2020) et Faustine Bollaert (2012-2017).

Depuis la création de l'émission française, il y a eu plusieurs déclinaisons du programme présentés sur M6 : Le Meilleur Pâtissier - spécial célébrité, qui voit des stars participer au concours, mais aussi Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels qui est cette fois un concours de pâtissier professionnels. La dernière saison de l'émission a été diffusée en fin d'année 2020. C'est Elodie, gérante de pizzeria venue de Mulhouse, qui a remporté cette neuvième saison.

Le Meilleur Pâtissier est diffusé sur M6 dès le de début de l'automne. La dixième saison ne déroge pas à cette règle : c'est à partir du 7 octobre 2021 à partir de 21h05 que les téléspectateurs pourront retrouver le concours de gourmandises de la sixième chaîne. Attention, l'émission n'est cependant plus diffusée le mercredi, mais le jeudi désormais.