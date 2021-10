"Le Meilleur pâtissier : une députée, une Miss… Qui sont les candidats 2021 ?"

LE MEILLEUR PATISSIER 2021. Ce jeudi 7 octobre 2021, Le Meilleur Pâtissier revient pour une saison anniversaire. L'émission M6 fête ses 10 ans. Pour l'occasion, 20 candidats tentent d'obtenir leur ticket pour intégrer le concours.

[Mis à jour le 7 octobre 2021 à 20h45] Le Meilleur Pâtissier souffle sa dixième bougie en 2021. Pour célébrer cet anniversaire symbolique, de nombreuses nouveautés attendent les téléspectateurs de M6 chaque jeudi. En commençant avec les candidats. Cette année, ils sont 20 à tenter d'obtenir leur ticket pour rejoindre la tente du Meilleur pâtissier. Après le premier épisode, six d'entre eux quittent la compétition dès le début de cette saison 10.

Les candidats du Meilleur Pâtissier 2021 sont âgés de 16 à 67 ans. Parmi les participants cette année, notons la présence de Véronique Massonneau, ex-députée écologique de la Vienne (2012-2017), qui avait fait parler d'elle après qu'un député LR ait imité le cri de la poule lorsqu'elle a pris la parole dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Également au casting du Meilleur pâtissier, notons la présence de l'ancienne Miss Philippine et première dauphine de Miss Monde 2011 Gwendoline Ruais. Différentes professions sont représentées cette année dans le concours de pâtisserie, comme une agricultrice, un policier CRS, un pilote de ligne ou encore une jeune lycéenne de 16 ans. Ci-dessous, retrouvez les portraits complets de chaque candidat du Meilleur pâtissier saison 10.

Quelles sont les nouveautés de la saison 10 du Meilleur pâtissier ?

Le Meilleur pâtissier fête ses dix années d'existence cette année. Pour fêter cet anniversaire particulier, plusieurs nouveautés attendent les téléspectateurs de M6 à partir de ce jeudi 7 octobre 2021. La première, non négligeable, est le changement de la case de diffusion. Ce n'est plus le mercredi mais le jeudi que l'on peut découvrir le concours de pâtisserie de la sixième chaîne.

Autre changement que les téléspectateurs du Meilleur pâtissier découvriront dès ce soir à 21h05 : une nouvelle animatrice du programme. Julia Vignali a décidé d'arrêter la présentation du concours de pâtisserie qu'elle animait depuis 2017, afin de se lancer dans la production et la présentation de Télématin. Pour cette saison 10, elle laisse la place à Marie Portolano, journaliste sportive qui a rejoint M6 au cours de l'année 2021 pour présenter les temps forts et divertissements de la sixième chaîne. Pour le grand soulagement des fans du Meilleur pâtissier, Cyril Lignac et Mercotte rempilent pour cette nouvelle saison.

Nouveauté de taille dès le premier épisode du Meilleur Pâtissier saison 10 : la phase de sélection des candidats change totalement. Vingt candidats s'affrontent dès le début de la compétition, mais ils ne seront que quatorze à être sélectionnés pour cuisiner à l'intérieur de la tente du Meilleur pâtissier. Cela signifie donc qu'à l'issue du premier épisode, six participants au concours quitteront l'émission de M6.

Au cours de la saison 2021 du Meilleur pâtissier, les téléspectateurs de M6 vont pouvoir découvrir une nouvelle épreuve qui promet d'être pleine de sensations fortes : un affrontement entre les candidats et Cyril Lignac sur l'épreuve technique de Mercotte. Le chef pâtissier partira cependant avec un handicap de temps et une recette incomplète par rapport aux participants du concours. Réussira-t-il à se départager par rapport aux candidats encore en lice ? Réponse dans quelques épisodes.

Pour la saison 10 du Meilleur Pâtissier, M6 a vu les choses en grand. Comme c'était déjà le cas les éditions précédentes, des chefs pâtissiers de renom seront présents, comme Pierre Hermé. Mais il y aura également des célébrités au casting ! Si les noms n'ont pas tous été dévoilés, on sait que Julien Doré et Louane, chanteurs qui seront aussi les prochains jurés de The Voice Kids, feront un passage sous la tente du Meilleur pâtissier pour juger les desserts des candidats. Autant de nouveautés qui promettent des rebondissements pour les fidèles du programme de gourmandises !

Fiche programme

Le Meilleur pâtissier est une émission culinaire diffusée sur M6 depuis le 26 novembre 2012. Au cours de ce concours de pâtisserie, des candidats amateurs doivent relever les défis culinaires lancés par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés, jusqu'à arriver en finale. Le gagnant remporte chaque année l'édition de son propre livre de recettes. Le Meilleur Pâtissier est actuellement présenté par Marie Portolano, après avoir été présentée par le passé par Julia Vignali (2017-2020) et Faustine Bollaert (2012-2017). Depuis la création de l'émission française, il y a eu plusieurs déclinaisons du programme présentés sur M6 : Le Meilleur Pâtissier - spécial célébrité, qui voit des stars participer au concours, mais aussi Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels qui est cette fois un concours de pâtissier professionnels. La dernière saison de l'émission a été diffusée en fin d'année 2020. C'est Elodie, gérante de pizzeria venue de Mulhouse, qui a remporté cette neuvième saison.

Le Meilleur Pâtissier est diffusé sur M6 dès le de début de l'automne. La dixième saison ne déroge pas à cette règle : c'est à partir du 7 octobre 2021 à partir de 21h05 que les téléspectateurs pourront retrouver le concours de gourmandises de la sixième chaîne. Attention, l'émission n'est cependant plus diffusée le mercredi, mais le jeudi désormais.