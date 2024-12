Les programmes TV spéciaux à voir (ou pas) pour le réveillon du 31 décembre et l'entrée en 2025

Comme chaque année, le programme TV se pare d'une série d'émissions spéciales pour le passage en 2025. Spectacles, feux d'artifices, jeux et divertissements inédits... Faites le tour des chaînes du lundi 30 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025...

A voir au programme TV lundi 30 décembre

Panique au 31

Arnaud est le patron du Pacha Club, une boîte de nuit que lui ont léguée ses parents. L'établissement a connu ses heures de gloire, mais dépérit depuis quelques temps. Pour sauver le lieu, il propose une nuit de folie, le soir du réveillon du 31 décembre. Spoiler, cet inédit n'est pas diffusé un 31 décembre. Téléfilm en deux parties avec Arnaud Ducret, Isabelle Nanty et Michèle Bernier, à 21h10 sur TF1.

QI : le grand test

Stéphane Rotenberg et Mac Lesggy veulent nous faire mal au crâne avant même le réveillon avec 60 questions pour évaluer le QI. Seul truc un peu rigolo : des célébrités vont aussi s'y coller comme l'humoriste Julie Ferrier, l'ex-Miss Univers Iris Mittenaere, les comédiens Gil Alma et Arié Elmaleh... Divertissement, à 21h10 sur M6 .

A voir au programme TV mardi 31 décembre

Le grand bêtisier du 31

Service minimum pour cette soirée de réveillon sur TF1, Karine Ferri et Christophe Beaugrand accueillent de nombreux invités (Michèle Bernier, Booder, Philippe Candeloro, Dave ou encore Natasha St-Pier) pour revoir des moments cucultes et des fous rires à n'en plus finir. Divertissement, à 21h10 sur TF1 .

2025, le grand feu d'artifice

Nikos Aliagas est l'envoyé spécial de TF1 au château de Chantilly, pour aller y voir un feu d'artifice annoncé comme "exceptionnel", au son de l'un des artistes français les plus populaires et fédérateurs de sa génération (hum) : Soprano, entouré de 1000 choristes venus de toute la France. Spectacle, à 23h45 sur TF1.

La grande soirée du 31 de Paris

Pour finir l'année 2024 en beauté et accueillir 2025, Stéphane Bern présente une soirée évènement en compagnie d'artistes déterminés à faire passer un moment exceptionnel aux téléspectateurs. Le spectacle va se poursuivre par dix minutes de "vidéo-mapping 3D épique qui évoque un Paris aux multiples visages" (on ne sait pas ce que ça veut dire). Puis, ce sera le feu d'artifice. Divertissement présenté par Stéphane Bern en direct, à 21h05 sur France 2.

M6 fête le 31

Un grand show musical pour célébrer le passage à la nouvelle année, où Elodie Gossuin et Agustin Galiana accueillent plusieurs générations d'artistes pour chanter et danser sur les plus grands tubes des années 60 à aujourd'hui. Julien Doré, Las Ketchup, Clara Luciani, les danseuses et danseurs du Moulin Rouge, et beaucoup d'autres surprises. Divertissement, à 21h10 sur M6.

Patrick Sébastien : Le plus grand cabaret du monde

Le sympathique Patoche a eu l'idée d'inviter les plus grands artistes de son célèbre cabaret à se produire sur scène à travers toute la France. Ce spectacle inédit de deux heures a été capté au Zénith de Nantes en 2021. Spectacle, à 21h10 sur C8.

A voir au programme TV mercredi 1er janvier

Les Bravos d'or

Une toute nouvelle cérémonie de récompenses des plus grands succès culturels de l'année 2024, présentée par Nagui et Leïla Kaddour avec pas moins 18 $ catégories, du cinéma à la radio en passant par la télévision, le théâtre, la littérature, mais aussi les podcasts, le streaming… Foin des votes et des jurys, tout repose sur les ventes, les audiences, les entrées en salles, le volume d'écoutes, etc. Cérémonie, à 21h05 sur France 2.

Les mystères de la duchesse

Cyril Le Goff fait son taï-chi dans le parc du Manoir quand il est brutalement assassiné. Ce médecin formé aux techniques chamaniques au Tibet avait choqué toute la région en épousant un an plus tôt la duchesse Louise de Crémier... de trente ans son aînée. Attention rediffusion ! Téléfilm avec Lorie Pester, Jeremy Banster et Ludmila Mikaël, à 21h05 sur France 3.

Tout le monde chante : Les stars fêtent 2025

Lara Fabian, Zaho de Sagazan, Gilbert Montagné, Dadju, Patrick Bruel, Booder... Tout plein d'artistes réunis sous le chapiteau du Cirque Phénix pour interpréter leurs plus grands tubes et célébrer la nouvelle année, sous le signe de la joie et pour soutenir l'association Tout le monde contre le cancer. Divertissement présenté par Élodie Gossuin et Jérôme Anthony, à 21h10 sur W9.

A voir au programme TV jeudi 2 janvier

Prodiges

C'est l'heure de la finale de la 11e saison du concours présenté par Faustine Bollaert, avec Marie-Claude Pietragalla, Gautier Capuçon et Julie Fuchs. Concours présenté par Faustine Bollaert, à 21h05 sur France 2.

Le Bigdil

Vous en rêviez sans doute depuis 20 ans, RMC Story l'a fait. Vincent Lagaf, Bill, les gaffettes et le rideau sont bien de retour. On en reste coi. Jeu animé par Lagaf, à 21h10 sur RMC Story.

A voir au programme TV vendredi 3 janvier

César Wagner

Dans cet épisode inédit intitulé "Les raisons de la Koehler" (très fort), César est en vacances en Alsace avec ses acolytes et décide d'y passer le temps en enquêtant sur la mort d'un grand œnologue lors de la fête des grands vins d'Alsace, dans l'enceinte du château du Haut-Koenigsbourg. Série avec Gil Alma, à 21h10 sur France 2.

La boîte à secrets

Faustine Bollaert va encore nous tirer des larmes avec ces séquences people très intimes qu'on aime tant. Cette fois, ce sont Théo Curin, Michel Fugain et Lara Fabian qui vont ouvrir la petite boîte et découvrir de jolis souvenirs dedans. Divertissement présenté par Faustine Bollaert, à 21h05 sur France 3.

Kate et William, anges ou démons, qui sont-ils vraiment ?

Voilà une question qui mérite effectivement une réponse et une enquête de fond ! Documentaire réalisé par Matthieu Delormeau, Vincent Martin, Guillaume Frisquet, Maylis Rigal, à 21h10 sur C8.

Le grand Top 20 du Petit Q

Willi Papa, de Quotidien, nous fait sa rétrospective de l'actu des célébrités en 2024, entre le grand retour de Céline Dion, la France qui gagne aux Oscars, les frasques d'Elon Musk… Divertissement, à 21h10 sur TMC.

