Ici tout commence en avance : Célia agressée par Simony, spoilers dès le 8 novembre 2021

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, diffusés dès le lundi 8 novembre 2021, Célia est la nouvelle victime du chef Simony et perd connaissance. Résumé en avance et spoilers.

Attention, cet article est un résumé en avance d'Ici tout commence. Il contient des spoilers sur les prochains épisodes diffusés à partir du lundi 8 novembre 2021 sur TF1. Dans les prochains épisodes du feuilleton Ici tout commence, diffusés dans la semaine du lundi 8 novembre 2021 au vendredi 12 novembre 2021, Simony donne ses cours particuliers à Célia et se montre particulièrement affectueux à son égard. Lionel est témoin d'un geste suspicieux du professeur envers Célia, et en avertit Deva et Jérémy. Ce dernier tente d'avertir son ex, sans succès. Mais cette dernière se fait agresser sexuellement par Simony, qui l'embrasse et lui caresse les seins. Le choc est tel pour Célia qu'elle perd connaissance.

Si elle garde le silence sur son agression dans un premier temps, elle finira par révéler la vérité à Antoine et Teyssier. Olivia sera la seule à soutenir son ex-mari face aux accusations qui pèsent contre lui. Jérémy se sent coupable de ce qui est arrivé à Célia, et se demande s'il ne devrait pas repartir... Egalement dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Kelly découvre que Laetitia a oublié de déposer sa demande de bourse à temps. Cette dernière demande alors l'aide de Guillaume, qui décide de lui faire un échéancier de financement, et de faire croire à Kelly qu'elle a bien obtenu sa bourse. Laetitia va alors chercher des solutions pour chercher à payer la scolarité de sa fille.

En parallèle, dans Ici tout commence à partir du 8 novembre 2021, Teyssier propose à Zacharie de venir vivre chez eux, et prévoit de faire revenir Gabrielle. Cette dernière arrive dans l'équipe pédagogique de l'Institut en tant que consultante en oenologie. Aux marais salants, l'heure est au choix pour Gaëtan : avec qui de Stella et Noémie va-t-il poursuivre une relation ? A la coloc, une initiative d'Elliot rend Greg furieux, et Hortense se retrouve dans l'obligation de jouer les médiatrices pour rabibocher le couple.