Ici tout commence du 21 janvier 2022 : la liaison de Guillaume et Laetitia découverte, spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 320 d'Ici tout commence, vendredi 21 janvier 2022 sur TF1, Greg et Lionel filment Laetitia et Guillaume en plein acte sexuel. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 21 janvier 2022, Claire est morte d'inquiétude en raison de l'absence inexpliquée de son fils. Malgré la promesse faite à Louis la veille, Charlène lui assure qu'il est vivant mais qu'il ne veut pas qu'on le retrouve. La cheffe lui ordonne de la mettre en contact avec son fils, et Claire retrouve Louis au marais salant contre sa volonté. Louis lui annonce qu'il quitte la région dans la soirée, et qu'il ne considère ne plus avoir de mère après sa trahison. De son côté, Maxime hésite à accepter le poste que lui propose le chef Michel Sarran à San Francisco, doutant de sa légitimité et de sa capacité à relever le défi. Il demande au chef Sarran davantage de temps pour réfléchir à sa proposition. En fin de journée, Maxime veut annoncer au directeur de l'Institut de l'opportunité professionnelle qui se présente à lui, mais Emmanuel lui propose avant des cours particuliers en plus de ses cours, afin de développer son talent culinaire. Entre Teyssier et Sararn, Maxime ne sait pas quelle décision prendre.

Clotilde a des doutes sur le comportement de Guillaume et le suspecte d'avoir revu Laetitia. Mais dans l'épisode 320, diffusé ce vendredi sur TF1, son mari ment et lui assure qu'il ne se passe plus rien avec sa maîtresse, alors qu'il a couché avec elle la veille. Il lui demande encore davantage de temps pour lui annoncer sa décision. En cours, la cheffe Armand se défoule sur Greg et Lionel : ce dernier veut avouer la liaison de Guillaume avec la mère de Kelly, mais sa petite amie l'intime au silence. En fin de journée, Laetitia et Guillaume passent un moment intime au vestiaire. Ils sont pris en flagrant délit par Greg et Lionel, qui décident de filmer l'acte à leur insu.

Au même moment, dans Ici tout commence ce vendredi 21 janvier 2022, Mehdi avoue à Hortense qu'il trouve que l'idée du mariage est trop précipitée. Persuadée qu'il est simplement angoissé par la cérémonie, Hortense lui avoue avoir choisi Eliott comme témoin, pour l'aider à préparer leur cérémonie. Il lui demande d'abandonner l'idée de mariage, mais Hortense est dans le déni. Il décide d'inviter sa mère à l'Institut, pour qu'elle raisonne sa petite amie. Mais contrairement à ce qu'il espérait, sa mère se montre compréhensive sur leur projet de mariage.