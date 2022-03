Ici tout commence du 17 mars 2022 : Souleymane s'effondre (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 358 d'Ici tout commence ce mercredi, Souleymane met sa santé en danger depuis qu'il a entamé sa grève de la faim. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 17 mars 2022, Souleymane poursuit sa grève de la faim, et débute sa romance avec Deva. Les jeunes amoureux s'embrassent, mais Deva finit par repousser le jeune homme, par culpabilité envers son fiancé. Ils sont interrompus par la mère d'Eliott qui convoque la jeune femme au commissariat pour la rapatrier en Inde. Mais Souleymane refuse de lâcher et commence à souffrir de déshydratation. Quelques temps après, Eliott croise sa mère à l'Institut et lui reproche de participer à l'expulsion de Deva. Le jeune homme décide alors de participer à la grève de la faim initiée par Souleymane pour faire réagir sa mère. Lorsqu'il l'apprend, Lionel a le sentiment que Greg, son meilleur ami, le trahit. Au même moment, la police arrive pour embarquer Deva. Eliott filme l'arrestation mais Souleymane s'effondre.

Toujours dans l'épisode 358 d'Ici tout commence au programme tv ce jeudi, Tom et Florence profitent d'un instant en amoureux aux marais. Le jeune homme s'excuse envers sa compagne, qui accepte de mentir par amour pour lui. Plus tard, alors que Florence et Lena goûtent les préparations de Claire pour leur événement, Solal critique ouvertement Tom. Suspicieuse, Lena décide d'en apprendre plus sur sa rancoeur envers Tom. Solal lui avoue qu'il est responsable de la fin de son couple, et qu'il a eu une relation avec Ambre. Lena, interloquée, n'avoue toutefois pas encore la vérité à Florence.

Enfin, dans Ici tout commence ce jeudi 17 mars, une cliente du Double A demande à goûter un kebab après avoir vu une publication du plat sur Instagram ainsi qu'un flot d'éloges. Lisandro et Théo s'interrogent, jusqu'à ce qu'Enzo avoue la vérité. Acculé par les demandes des clients, Théo accepte à contre-coeur qu'Enzo serve ses kebabs aux clients qui les réclament. Mais Emmanuel apprend ce qu'il se passe et refuse que le Double A serve de la street food. Lorsqu'il goûte le kebab, le directeur de l'Institut prétend que ce n'est pas à la hauteur du restaurant gastronomique. Mais plus tard, Charlène le surprend en train de préparer en secret la recette d'Enzo. SOn père avoue à contre-coeur que la recette de son élève est délicieuse.