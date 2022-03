Résumé de Plus belle la vie à partir du 28 mars 2022

Dans les épisodes de Plus belle la vie à partir du lundi 28 mars 2022, Delphine décide de protéger son fils en cachant le corps de Coralie. Résumé et spoilers.

Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie à partir du 28 mars, Théo n'arrive pas à admettre que Coralie est morte et tente un massage cardiaque. Le lendemain, Delphine essaie de réfléchir à l'enchaînement des événements. Sur la tempe de Coralie, elle a remarqué un bleu : se serait-elle disputée avec Théo ? Son fils ne se souvient plus de rien alors elle décide, pour le protéger, de faire disparaître le corps de la jeune femme. Elle le transporte dans le coffre de sa voiture. Delphine fait croire à Franck qu'elle a été victime d'un car-jacking et que Théo est sous le choc à cause de l'agression. Mère et fils vont même jusqu'à porter plainte à la police pour le vol de la voiture. En parallèle, Blanche a organisé une soirée entre collègues au Marci pour fêter le retour de Coralie. Ne voyant pas la jeune femme arrivée, elle commence à s'inquiéter.

Toujours à Marseille, Gérard doit 450 euros au Marci et Fanny demande à Laetitia de faire l'intermédiaire pour lui réclamer l'argent. Il fait croire à sa sœur qu'il attend une somme d'argent et qu'il règlera ce qu'il doit à la fin de la semaine. En réalité, il demande à Kevin de lui prêter de l'argent, lui promettant de bientôt le rembourser. Un peu plus tard, il rencontre Valentin et découvre qu'il est millionnaire... L'oncle d'Amérique se lance alors à la conquête du couple !

En parallèle, dans les épisodes de Plus belle la vie diffusés à partir du 28 mars sur France 3, le Dr Riva reste persuadé de ne pas avoir commis d'erreur après l'opération ratée de Mme d'Anjou. Mais la famille de la patiente porte plainte contre l'hôpital et Gabriel est suspendu par le conseil d'administration. Le médecin est déprimé : tous ses collègues lui tournent le dos. Thomas tente de lui remonter le moral mais Riva s'interroge sur son arrogance, qui aurait pu lui jouer ce vilain tour.