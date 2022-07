Résumé de Demain nous appartient épisode 1237 du 26 juillet 2022

Dans l'épisode 1237 de Demain nous appartient du mardi 26 juillet 2022, plusieurs indices accusent Paul. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1237 de DNA du 26 juillet, après la fusillade, Anne-Marie est plutôt déboussolée. Elle perd son sac à main à l'hôpital et le retrouve dans la salle des internes, alors qu'elle est sûre de ne jamais y avoir mis les pieds. De quoi inquiéter Victoire. Mais pour le reste, plus de peur que de mal. Soraya s'est vite remise de son épaule luxée et le cheval est tiré d'affaire. En passant au crible la zone où se trouvait le tireur, la police finit par conclure qu'il a tiré depuis sa monture. De plus, un fer à cheval et un opercule d'anxiolytique ont aussi été retrouvés. Les analyses de la balle que l'on a extraite du cheval révèlent que la carabine qui a été utilisée est très rare. Dans la région, seule Solange Garcia en avait une. Mais lorsque Damien et Georges demandent à Paul de leur montrer la carabine, ils constatent qu'elle a disparu. Et puis surtout, le seul cheval ayant perdu un fer appartient à Paul…

En parallèle, dans l'épisode de DNA du mardi 26 juillet, Dorian voit bien qu'il y a un souci entre ses parents et se demande si ce n'est pas à cause de lui, parce qu'il a raté son bac. Bénédicte lui assure que non et soutient qu'Étienne est parti car la mer lui manque. Mais Dorian n'est pas dupe et fait part de son inquiétude à Camille. Cette dernière tente de le préparer à l'idée que ses parents se séparent. Pendant ce temps Bénédicte parle à son mari, elle voudrait qu'ils essayent de surmonter ça ensemble. Mais pour Étienne, c'est impossible. Il vaudrait mieux que Dorian soit mis au courant, il estime qu'il a le droit de savoir pourquoi sa famille est en train d'exploser. Bénédicte est au plus mal, mais heureusement, elle peut compter sur le soutien de son frère.

Au mas, Judith est prise de vertiges en plein travail. Elle est épuisée mais ne veut pas le reconnaître. Elle décide tout de même de consulter Marianne qui lui prescrit la meilleure vitamine qui soit : du repos. Hors de question pour Judith qui s'entête à retourner travailler. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 26 juillet sur TF1, voyant sa petite-fille proche du burn out, Marianne imagine un plan pour l'obliger à se reposer. En tenue de plage, elle passe prendre Judith au mas avec Chloé. Jordan et Alex étaient aussi dans le coup et se sont répartis le travail. Judith peut donc profiter et se reposer l'esprit tranquille au spa !