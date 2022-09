Résumé de Plus belle la vie épisode 4617 du 14 septembre 2022

Dans l'épisode 4617 de Plus belle la vie du mardi 14 septembre 2022, les efforts d'Éric payent et Simon se réveille enfin.

Dans l'épisode 4617 de Plus belle la vie du mercredi 13 septembre diffusé sur France 3, Éric continue de veiller Simon. Norman a repris goût à la vie et il est prêt à tout pour l'homme qu'il aime, accompagné de Rose qui lui donne toutes les astuces possibles pour mener à bien sa mission même si, en définitive, c'est avant tout l'amour qui le guide. Et avec succès : Alors qu'Éric s'occupe tendrement de son amoureux, celui-ci bouge les doigts et ouvre les yeux. Éric est fou de joie, mais comment se sentira Simon à son réveil ? Et conservera-t-il des séquelles de son accident ?

De son côté, Baptiste convainc son adjudant d'affronter sa peur des flammes pour aller sauver Justine pendant que lui va sauver Emma. L'adjudant refuse, avant de tout de même se lancer, guidé par les mots réconfortants de son élève. Baptiste sauve sa femme in extremis et son supérieur sauve Justine. Cette dernière est blessée en réalisant que son compagnon lui a préféré son ex. Et les retrouvailles entre Emma et Baptiste sont passionnées, le couple se retrouve plus amoureux que jamais, soudé par la peur de se perdre.

Dans l'épisode 4617 de Plus belle la vie diffusé le mercredi 13 septembre sur France 3, Emma n'est pas la seule à sortir vivante de la maison en feu. Vanessa prend le volant, Romain attaché à côté d'elle. La jeune femme délire et va trop vite alors que la pluie tombe enfin sur la région. Vidal essaie de l'amadouer, mais Vanessa persiste dans sa folie, au point de perdre le contrôle du volant et de percuter violemment un arbre. Romain se réveille groggy, mais Vanessa est toujours inconsciente.