Résumé de Demain nous appartient épisode 1293 du 12 octobre 2022

Dans l'épisode 1293 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 12 octobre 2022, après s'en être pris à Sophie, la tueuse décide de cibler les policiers.

Dans l'épisode de DNA diffusé le mercredi 12 octobre sur TF1, Sophie se réveille fatiguée avec des images de l'agression en tête : elle demande à parler immédiatement à Lisa. Au moment du braquage, Sophie se souvient que la tueuse lui a craché au visage. Des prélèvements vont donc être faits sur son chemisier : rien de probant mais un cheveu roux y est retrouvé. Pendant ce temps-là, Raphaëlle veut savoir pourquoi elle a aidé les Messi. Elle souhaite prendre ses responsabilités. Au commissariat, grâce à plusieurs déductions, les enquêteurs comprennent qu'Amanda est la coupable. D'ailleurs, pendant ce temps-là, sur sa tablette, Amanda regarde une photo de Martin sur laquelle elle crache.

Toujours à Sète, Mélanie s'excuse auprès de William après l'avoir surpris avec Hadrien la veille. La jeune policière veut s'en tenir à une relation désormais strictement professionnelle. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Hadrien retente quand même sa chance avec la jeune femme qui lui rappelle qu'elle ne veut pas être rétrogradée. Elle lui demande de la laisser bosser. Alma rentre pour tenir compagnie à son fils. Hadrien propose à Mélanie de les rejoindre pour jouer au rami. Ce qu'elle accepte mais en préférant jouer au poker. Hadrien perd et le prend très mal. Avant de partir, Mélanie l'embrasse passionnément avant de passer le relais à Sara, venue la relever dans la surveillance.

Enfin, dans l'épisode 1293 de Demain nous appartient, diffusé le 12 octobre sur TF1, Sébastien est dans le bar d'un hôtel et attend Claire avec qui il avait rendez-vous. Elle le plante et Sébastien s'en va consulter pour sa tachycardie et se confie à son médecin, Marianne. Il lui parle de ses problèmes de cœur et elle accepte de lui donner son avis. Marianne lui conseille de ne pas prendre la mouche pour un rendez-vous manqué. Sébastien et Claire se retrouvent finalement et s'avouent leurs sentiments.