Résumé de Demain nous appartient épisode 1324 du 22 décembre 2022

Dans l'épisode 1324 de Demain nous appartient du jeudi 22 décembre 2022, Anna avoue à Chloé que Malik a essayé de la violer. Résumé.

Dans l'épisode 1324 de DNA du jeudi 22 décembre, Marianne est entendue par les policiers qui remarquent qu'elle a menti sur la bague qu'elle portait ce soir-là. Ils sont de plus en plus suspicieux, d'autant qu'elle ment. Elle affirme que Malik l'a agressée en premier. Or, Nathan est formel : c'est elle qui lui a sauté dessus. Chloé ne comprend pas pourquoi sa mère s'en serait prise à lui de la sorte, mais Anna se confie : lorsque Malik est venu la voir, il ne l'a pas simplement menacée, il a tenté de la violer. Elle n'a pas voulu en parler à Karim : Malik n'attendait qu'une chose, que son cousin dérape. Marianne a donc voulu venger sa fille. De retour au Mas, Alexandre se désole de l'absence d'Emma et tente de convaincre Judith de lui donner une deuxième chance.

Toujours à Sète, Bart s'apprête à passer son premier Noël sans Louise et le bonheur de Sara et Roxane fait ressurgir de douloureux souvenirs. Dans cet épisode de Demain nous appartient, le jeune homme décide de s'enfuir au ski lors d'un voyage organisé. Avant son départ, ils échangent des cadeaux avec ses deux amies. Sara reçoit des cours de pilotage et… Une enveloppe qui dévoile le sexe du bébé. Les trois amis découvrent en même temps qu'ils attendent une petite fille. Roxane reçoit quant à elle une jolie boite antique de la part de Sara. Lorsqu'elles l'ouvrent, surprise, de nombreuses lettres tombent au sol.

Enfin, dans l'épisode 1324 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 22 décembre sur TF1, William se remet doucement de ses blessures et Aurore est à son chevet. Malgré la demande de divorce, elle veut être là pour l'homme qu'elle aime. William apprécie ses efforts et accepte de passer Noël en sa compagnie, mais il la prévient : il ne reviendra pas sur sa décision. De son côté, Aurore fait tout pour précipiter la sortie de Brigitte et décide de préparer le repas de Noël de rêve de son mari. Ce dernier se confie à sa sœur, qui pense qu'il fait une énorme bêtise en rompant avec Aurore.