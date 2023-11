Ne cherchez plus, on a déjà trouvé la série de science-fiction qu'il ne faudra surtout pas rater en 2024

Cette ambitieuse série de science-fiction, faite par les créateurs de Game of Thrones, sera assurément le gros événement à ne pas manquer en 2024.

L'année 2023 se termine avec de nombreuses pépites à binge-watcher pour les abonnés de Netflix, entre le final de The Crown ou la mini-série Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Mais l'année 2024 fait aussi de belles promesses pour les utilisateurs de la plateforme de streaming. Une série de science-fiction est déjà devenue l'un des programmes les plus attendus de l'année.

Prévu pour le printemps 2024, Le problème à trois corps réunit tous les ingrédients pour être un véritable succès : une intrigue mystérieuse adaptée d'un succès littéraire, un casting de visages connus, et des showrunners qui ont déjà travaillé sur la série la plus populaire de ces dernières années.

La série est en effet la dernière production des créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour être curieux, mais la bande-annonce ci-dessous a réussi à rehausser encore d'un niveau les attentes des spectateurs. Découvrez la bande-annonce ici.

Avant d'être adapté pour Netflix, Le problème à trois corps est un roman de science-fiction extrêmement populaire en Chine, signé Liu Cixin. Il s'agit du premier tome d'une trilogie, sortie en 2008. Les romans suivants sont intitulés La forêt sombre et La mort immortelle.

Le problème à trois corps se déroule en Chine, dans les années 1960. A ce moment, la décision d'une jeune femme va avoir un impact considérable à travers le temps et l'espace et particulièrement sur un groupe de chercheurs brillants de notre époque. Ces derniers vont observer la nature se dérégler sous leurs yeux et l'émergence d'un nouveau danger qui menace l'humanité.

Le casting de cette nouvelle série de science-fiction ambitieuse est composée de visages déjà apparus dans Game of Thrones : c'est le cas de John Bradley, Liam Cunningham ou encore Jonathan Pryce. Jovan Adepo (Babylon), Eiza Gonzalez (Baby Driver), Zine Tseng, Alex Sharp, Sea Shimooka (Arrow) et Benedict Wong (Doctor Strange) complètent la distribution.

Le problème à trois corps sort dans quelques mois sur Netflix. Les premiers épisodes de cette série de science-fiction seront mis en ligne le 21 mars 2024 sur la plateforme de streaming. La question est désormais de savoir si son succès sera à la hauteur de celui de Game of Thrones. Réponse bientôt !