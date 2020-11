"Coup de foudre sur un air de Noël : l'aide précieuse de Denitsa Ikonomova"

Célèbre danseuse de l'émission Danse avec les stars, Denitsa Ikonomova porte souvent main forte dans la série des comédies romantiques Coup de foudre à...

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 20h00] Ce soir, à 21h05, TF1 rediffuse le téléfilm Coup de foudre sur un air de Noël, réalisé par Alexandre Laurent. Chaque téléfilm Coup de foudre à… raconte une histoire d'amour dans un lieu différent. Dans Coup de foudre sur un air de Noël, c'est en Autriche que l'amour va triompher. L'histoire est celle de Mélodie Vasseur (interprétée par Barbara Cabrita), une assistante de production qui doit absolument convaincre Michael Grimaud (joué par Lannick Gautry), un pianiste exilé, de remonter sur scène pour un concert de musique classique, le soir de Noël. C'est l'emploi de cette jeune veuve, mère de famille, qui est en jeu. Mélodie part alors à la recherche de Michael, dans son village natal de Pushberg, mais celui-ci n'a aucune envie de redevenir le pianiste d'autrefois. Mélodie va donc devoir se montrer patiente et persuasive.

Le rôle de Denitsa Ikonomova sur le tournage

Denitsa Ikonomova, danseuse professionnelle, qui s'est fait connaître grâce à l'émission Danse avec les stars revêt également le costume de professeure de danse pour les acteurs lors des tournages. Dans Coup de foudre sur un air de Noël, les acteurs principaux partagent une scène de danse le temps d'une valse viennoise. Sur le tournage, ils ont pu être coachés par Denitsa, qui leur a appris les bons gestes et la bonne posture pour réaliser une valse viennoise digne d'une romance de Noël. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la danseuse apporte ses connaissances sur un téléfilm Coup de foudre à... En effet, elle a appris le Bollywood aux comédiens de Coup de foudre à Jaïpur et le Flamenco aux acteurs principaux de Coup de foudre en Andalousie.

Le synopsis de Coup de foudre sur un air de Noël : Mélodie, assistante de production sous la coupe d'une patronne tyrannique, est chargée de retrouver le grand pianiste Michael Grimaud, qui se fait oublier depuis dix ans. Elle doit également réussir à le convaincre de revenir sur scène. A ce prix, elle pourra sauver sa tête et peut-être même envisager une promotion. Mélodie, veuve et mère de famille, a beau ne rien connaître à la musique classique, elle se lance dans l'aventure. Et la voilà partie sur les traces du musicien. Une enquête qui la mène en Autriche, au coeur des palais viennois et des montagnes du Tyrol. Elle finit par retrouver Michael dans le petit village de Pushberg, au fond des Alpes, où il vit entouré d'aigles après avoir définitivement renoncé au répertoire classique...