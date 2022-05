"Un si grand soleil : pourquoi la série n'est plus diffusée sur France 2 ?"

UN SI GRAND SOLEIL. France 2 ne diffusera pas "Un si grand soleil" pendant plusieurs jours. Pour quelle raison et quand reviendra la série sur la seconde chaîne ?

[Mis à jour le 30 mai 2022 à 20h00] Mauvaise nouvelle pour les fidèles de "Un si grand soleil". Le feuilleton de France 2 n'est plus diffusé à partir de ce lundi 30 mai 2022. Si cela n'est que temporaire, il faudra attendre plusieurs semaines avant de retrouver la série qui se déroule à Montpellier : il faudra attendre le 20 juin prochain avant de découvrir la suite de l'intrigue centrée sur Alix et Virgile. Une attente qui durera près de trois semaines donc, et qui, cette fois, ne sera pas atténuée par la mise en ligne des épisodes manquants.

Les raisons de l'arrêt de diffusion de "Un si grand soleil" sont politiques. Comme ça avait été le cas lors des élections présidentielles, France 2 diffusera à la place du créneau accordé au feuilleton quotidien la campagne audiovisuelle des élections législatives. Le premier tour se déroulera en effet le 12 juin, et le second tour le 19 juin 2022. Encore un peu de patience donc, puis les fans de "Un si grand soleil" devraient retrouver leur série quotidienne sans arrêt de diffusion pendant plusieurs semaines.

Synopsis - Après 17 ans d'absence, Claire est de retour à Montpellier, sa ville natale, en compagnie de son fils Théo. L'occasion de retrouver ses proches mais aussi de faire de nouvelles rencontres dans cette ville qu'elle a fui suite au suicide de sa soeur.