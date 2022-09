"Un si grand soleil : la série déprogrammée, quand voir le prochain épisode ?"

UN SI GRAND SOLEIL. Le feuilleton habituellement diffusé à 20h40 sur France 2 est déprogrammé pour laisser la place à une édition spéciale du journal de 20 heures consacré au décès de la reine Elizabeth II.

[Mis à jour le 9 septembre 2022 à 20h00] Un si grand soleil fait de nouveau les frais de l'actualité. En raison du décès de la reine Elizabeth II, ce jeudi 8 septembre, France 2 propose une édition spéciale du journal télévisée de France 2. En conséquences, le feuilleton de la Deux est déprogrammé ce vendredi 9 septembre 2022. Pour rappel, l'épisode de la veille n'avait pas été non plus diffusé, actualité oblige.

Pas de panique pour les fidèles du programme de la seconde chaîne : Un si grand soleil fera bientôt son retour sur la grille de diffusion TV. La série sera de nouveau programmée ce lundi 12 septembre 2022, à partir de 20h40. Les deux épisodes du 8 et du 9 septembre sont déjà disponible sur le site france.tv et sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Un si grand soleil est un feuilleton français diffusé sur France 2 à 20h40 depuis le 27 août 2018. Comme ses consœurs, Plus belle la vie et Demain nous appartient, l'intrigue suit plusieurs personnages entre affaires policières, de société ou d'autres plus légères de familles ou de romances. Les protagonistes évoluent également dans le sud de la France, puisque c'est à Montpellier que les caméras de la Deux se sont posées pour les besoins du tournage. Dans cet article, retrouvez toutes les informations concernant la série Un si grand soleil, que ça soit le synopsis ou le casting, mais aussi les informations au sujet du visionnage en streaming, en replay et en avance.

Synopsis - Après 17 ans d'absence, Claire est de retour à Montpellier, sa ville natale, en compagnie de son fils Théo. L'occasion de retrouver ses proches mais aussi de faire de nouvelles rencontres dans cette ville qu'elle a fui suite au suicide de sa soeur.

Mélanie Maudran : Claire Estrela

Aurore Delplace : Johanna Legrand

Chrystelle Labaude : Elizabeth Bastide

Moïse Santamaria : Manu Léoni

Emma Colberti : Eve Prodi

Naïma Rodric : Lucille Salama

Tonya Kinzinger : Dr Janet Lewis

Fred Bianconni : Virgile Berville

Maëlla Mietton : Alice Bastide

Bertrand Farge : Victor Estrela

Marie-Gaëlle Cals : Cécile Alphand

Jérémy Banster : Julien Bastide

Mélanie Robert : Manon Bastide

Stéphane Monpetit : Eliott Faure

Auguste Yvon : Arthur Bastide

Benjamin Bourgois : Alexandre Legrand

Fabrice Deville : Florent Graçay

Maéva El Aroussi : Inès Legrand

Alban Aumard : Gary Legrand

Gaëla Le Devehat : Sabine Becker

Frédéric van den Driessche : Dr Alain Alphand

Folco Marchi : Ludovic Metay

Un si grand soleil est diffusé sur France 2 du lundi au vendredi à 20h40. Si vous avez raté un épisode, pas de panique, ils sont mis en ligne en replay streaming sur la plateforme france.tv. Il suffit simplement d'avoir un compte (gratuit) sur le site pour pouvoir regarder les épisodes en illimité. Il est également possible de retrouver les épisodes sur la plateforme par abonnement Salto.

Plusieurs options s'offrent à vous si vous souhaitez regarder Un si grand soleil en streaming. Si vous souhaitez voir les épisodes en direct depuis un ordinateur, tablette ou smartphone, il suffit de se rendre sur le site france.tv, onglet "en direct", du lundi au vendredi à 20h40 pour suivre le nouvel épisode, sans oublier de mentionner que c'est le direct de France 2 que vous souhaitez regarder. Les épisodes sont également disponibles le matin même de leur diffusion sur france.tv. Si vous avez un abonnement à la plateforme de streaming Salto, vous pouvez également y retrouver les épisodes d'Un si grand soleil du jour.

Il est également possible de voir Un si grand soleil en avance. Tout d'abord, en se rendant le matin de la diffusion sur france.tv pour voir l'épisode qui sera diffusé le soir. Sinon, sachez que la plateforme par abonnement Salto propose de retrouver l'épisode du lendemain chaque jour, en avance donc. Il suffit d'avoir un compte (minimum 6,99 euros/mois) pour en profiter.