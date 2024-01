Généralisation de l'uniforme, usage des écrans, cours de théâtre : les grandes annonces de Macron sur l'école

Lors de sa conférence de presse, mardi soir, Emmanuelle Macron a énoncé une ribambelle d'annonces concernant l'éducation. Pour créer une France plus unie, le chef de l'État mise sur l'école.

Emmanuel Macron a annoncé, lors de sa prise de parole mardi 16 janvier, vouloir "refonder les cours d'éducation civique" à l'école pour créer une France unie par "des valeurs communes comme celle du respect". Le chef de l'État s'est également dit favorable à l'apprentissage de La Marseille en primaire et il a fait savoir qu'en cas de succès de l'expérimentation de l'uniforme, il promettait sa généralisation dans l'ensemble des écoles publiques françaises dès la rentrée 2026.

Le chef de l'État veut reprendre "le contrôle de nos écrans". "Il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties", a-t-il déclaré. Il a annoncé vouloir déterminer "le bon usage des écrans" pour les enfants à la maison comme en classe en se basant sur le rapport d'experts que l'Élysée a réunis la semaine dernière.

"Avoir un professeur devant chaque classe"

Le président de la République a également fait part de son souhait de rétablir des cérémonies de remise des diplômes "dès cette année" au collège, qu'il qualifie de "rite républicain d'unité, de fierté et de reconnaissance". Emmanuel Macron souhaite aussi renforcer l'enseignement artistique et culturel avec notamment la mise en place de cours de théâtre au collège et au lycée pour tous les élèves dès la rentrée 2024, copiant les symboles de l'éducation américaine vue dans les "séries télévisées" pour les coller au modèle de l'école française.

Enfin, après la polémique déclencher par les propos de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, à la suite de sa déclaration sur les absences répétées des professeurs d'école dans le public, Emmanuel Macron a réaffirmé que "95% des absences sont comblées" et que le gouvernement s'organise "pour lutter contre les absences courte durée". Face aux journalistes, le chef de l'État a assuré que son "objectif est d'avoir un professeur devant chaque classe".