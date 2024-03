"Guide Michelin 2024 : le palmarès complet des 3 étoiles, 2 étoiles et une étoile"

GUIDE MICHELIN. Ce lundi 18 mars 2024, le guide rouge a dévoilé son palmarès des restaurants étoilés 2024 en France. Les chefs Jérôme Banctel du Gabriel à Paris et Fabien Ferré de La Table du Castellet dans le Var décrochent le Graal. Découvrez le classement du Michelin.

Ce lundi 18 mars 2024, le guide Michelin a dévoilé son palmarès 2024 des restaurants étoilés de France depuis la ville de Tours. La direction du Guide Michelin a annoncé 62 établissements promus en 2024, contre 44 en 2023. "C'est une superbe sélection qui témoigne en qualité et en quantité du dynamisme culinaire de la France sur la scène mondiale, et pas que pour ses acquis", a annoncé le patron du guide rouge Gwendal Poullennec.

Au total, la France compte désormais 28 tables trois étoiles avec deux nouveaux chefs sacrés : le chef Jérôme Banctel qui officie au Gabriel, à l'Hôtel La Réserve dans le 8e arrondissement de Paris, ainsi que le chef Fabien Ferré à la tête de La Table du Castellet, restaurant gastronomique d'un hôtel 5 étoiles du village du Castellet dans le Var. Ce dernier, à peine âgé de 35 ans, a décroché d'un coup le titre, et devient par la même occasion le plus jeune chef français auréolé de trois étoiles en France.

Huit nouveaux chefs ont reçu une deuxième étoile dont Frédéric Anton du restaurant Le Jules Verne situé sur la tour Eiffel à Paris. Enfin, 52 établissements ont reçu une étoile pour la première fois dont 12 restaurants parisiens. Parmi les rétrogradations, les chefs René et Maxime Meilleur ont perdu leurs 3 étoiles et le chef Pascal Bastian a perdu sa 2e étoile. Retrouvez la liste des 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile récapitulés dans le détail ci-dessous :

La cérémonie du Guide Michelin 2024 présentée à Tours ce lundi 18 mars 2024 a annoncé 62 nouveaux étoilés de trois, deux et une étoile dans plus de quarante communes de France, ainsi que les prix spécifiques au service, à la sommellerie, sans oublier les étoiles vertes qui récompensent les restaurants engagés dans une gastronomie durable.

Pour obtenir 3 étoiles, un restaurant doit produire "une cuisine remarquable, une table qui vaut le voyage". Le Guide Michelin a décerné trois étoiles au restaurant Le Gabriel à Paris, tenu par Jérôme Banctel, ainsi qu'à La Table du Castellet de l'Hôtel & Spa du Castellet dans le Var, tenu par le jeune chef Fabien Ferré, âgé d'à peine 35 ans. Au total, ce sont 28 établissements auréolés de 3 étoiles au Guide Michelin France 2024. Du côté des rétrogradations, le guide Michelin a déjà annoncé que le restaurant La Bouitte en Savoie, des chefs René et Maxime Meilleur a perdu ses 3 étoiles, pour revenir à 2 étoiles.

Selon le guide Michelin, un établissement qui décroche deux étoiles propose "une cuisine excellente et une table qui mérite un détour". Huit nouveaux restaurants ont rejoint le cercle des deux étoiles au Guide Michelin France en 2024 :

Le Jules Verne dans le 7e arrondissement de Paris

Maison Ruggieri dans le 8e arrondissement de Paris

L’Orangerie dans le 8e arrondissement de Paris

La Maison Kervarrec à Saint-Grégoire

La Maison Benoît Vidal à Annecy

Sylvestre Wahid Les Grandes Alpes à Courchevel

Le Mas Les Eydins à Bonnieux

Les Ambassadeurs by Christophe Cussac à Monaco

Une étoile signale "une très bonne cuisine dans sa catégorie". 52 restaurants ont décroché cette année une première étoile au Guide Michelin France 2024. Découvrez la liste des nouveaux étoilés :

Espadon à Paris 1er

Nhome à Paris 1er

Le Tout-Paris à Paris 1er

Sushi Yoshinaga à Paris 2e

Datil à Paris 3e

Hémicycle à Paris 7e

Galanga à Paris 8e

Maison Dubois à Paris 8e

Onor à Paris 8e

Géosmine à Paris 11e

Chakaiseiki Akiyoshi à Paris 15e

Blanc à Paris 16e

La Vieille Auberge à Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne

L'Atelier des Augustins à Lyon dans le Rhône

Burgundy by Matthieu à Lyon dans le Rhône

Louise à Lorient dans le Morbihan

Ar Men Du à Névez dans le Finistère

SEPT à Toulouse dans l'Aude

ONICE à Nice dans les Alpes-Maritimes

Racines de Bruno Cirino à Nice dans les Alpes-Maritimes

L'Impulsif à Châtel-Guyon dans le Puy-de-Dôme

Le Cin5 à La Clusaz en Haute-Savoie

Alpage à Courchevel en Savoie

Mont Blanc Restaurant & Goûter à Hauteluce en Savoie

L'Auberge de Lucinges en Haute-Savoie

AinTimiste à Poncin dans l'Ain

Le Chamarlenc au Puy-en-Velay en Haute-Loire

Maison Rosella par Francesco Di Marzio à Port-Lesney dans le Jura

Auberge du 12e Siècle à Saché en Indre-et-Loire

Le K à Montenach en Moselle

La Verrière à Olmeto en Corse-du-Sud

Bacôve à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais

Auberge de la Grive à Trosly-Loire dans l'Aisne

Cueillette à Altillac en Corrèze

Nacre à Arès en Gironde

Le Petit Léon à Saint-Léon-sur-Vézère en Dordogne

La Coopérative-Domaine Riberach à Bélesta dans les Pyrénées-Orientales

Calice à Béziers dans l'Hérault

Château de Collias dans le Gard

Émilie&Thomas à Moulin de Cambelong à Conques-en-Rouergue dans l'Aveyron

Auberge de la Forge à Lavalette dans l'Aude

Restaurant Hervé Busset à Rodez dans l'Aveyron

Le Cèdre de Montcaud à Sabran dans le Gard

L'Almandin à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales

Le Saint Hilaire à Saint-Hilaire-de-Brethmas dans le Gard

Le Prieuré à Villeneuve-lès-Avignon dans le Gard

La Bastide Bourrelly-Mathias Dandine à Calas-Cabriès dans les Bouches-du-Rhône

Le Champ des Lunes à Lauris dans le Vaucluse

Bessem à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes

Le Feuillée-le Couvent des Minimes à Mane dans les Alpes-de-Haute-Provence

La Table de l'Orangerie-Château de Fonscolombe au Puy-Sainte-Réparade dans les Bouches-du-Rhône

La Terrasse-Cheval Blanc St-Tropez dans le Var

Selon le Guide Michelin, ces établissements "se distinguent par leur bon rapport qualité-prix et proposent, midi et soir, au moins un menu complet pour un prix maximum d'une quarantaine d'euros". En 2024, 56 nouveaux restaurants "accessibles" ont été distingués. Découvrez la liste mise à jour le 6 mars 2023.

Les inspecteurs du Guide Michelin, au total une quarantaine, parcourent la France et l'Europe pour attribuer des étoiles à un restaurant selon cinq critères : la qualité des produits, la personnalité de la cuisine (soit la créativité), la maîtrise des cuissons et des saveurs, le rapport qualité/prix ainsi que la régularité dans la qualité des plats proposés. Tables d'avant-garde, auberges de tradition, institutions remarquables, les restaurants sélectionnés témoignent tous de la richesse du patrimoine français.

L'édition 2024 du guide Michelin France sortira le vendredi 22 mars 2024 au prix de 29 euros.

Depuis 1900, le guide Michelin recense les bons restaurants. A l'origine, le guide était offert aux chauffeurs de voitures, il indiquait les stations de chemin de fer, bureaux de poste, médecins, pharmaciens, hôtels et restaurants. Si au départ, les étoiles indiquaient la catégorie de prix des restaurants, elles ne tardèrent pas à représenter la qualité de l'établissement sur la base suivante : une étoile signifie une excellente cuisine dans sa catégorie, deux étoiles indiquent une table qui mérite un détour, et enfin, trois étoiles mettent en avant une cuisine exceptionnelle, une table qui vaut le voyage.

Historiquement, le guide Michelin indiquait donc les bonnes tables à destination des chauffeurs qui arpentaient les routes de France. Cela se vérifie encore : un grand nombre de maisons se trouve encore à proximité de la nationale 7, route très fréquentée, reliant Paris au Sud de la France. Beaucoup de 3 étoiles d'aujourd'hui sont l'héritage de maison ancestrale reprise par la jeune génération, à l'instar de la Maison Pic, de Lameloise, de la Maison Troisgros...