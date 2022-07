"Discours d'Elisabeth Borne : la Première ministre chahutée à l'Assemblée ?"

ELISABETH BORNE. Après le remaniement, Elisabeth Borne doit prononcer sa déclaration de politique générale le 6 juillet à l'Assemblée. Ayant refusé le vote de confiance, la Première ministre se fera-t-elle entendre des députés ?

[Mis à jour le 5 juillet 2022 à 16h16] Attendue devant le Parlement le 6 juillet, Elisabeth Borne ne sollicitera pas la confiance des députés après sa déclaration de politique générale. Le risque est trop grand de voir le gouvernement fraichement recomposé renversé par une opposition majoritaire à l'Assemblée nationale. Si la décision est sage, elle n'en reste pas moins un aveu de faiblesse de la majorité qui reconnaît ne pas être en mesure de recueillir 289 votes comme l'indiquait Olivier Véran, nouveau porte-parole du gouvernement lundi 4 juillet à l'issue du Conseil des ministres : "Nous avons fait un décompte du nombre de voix que la Première ministre aurait été sûre de recueillir en cas de vote de confiance, nous ne sommes pas certains que les conditions de cette confiance auraient été réunies".

Avec ou sans vote de confiance, Elisabeth Borne devra jouer des coudes avec les forces d'opposition de l'Assemblée pour le prochain quinquennat. Et la confrontation commencera dès demain avec la gauche radicale de La France insoumise décidée à être une opposition frontale et fermée à tout compromis, elle a même déjà prévu le dépôt d'une motion de censure contre Elisabeth Borne et son gouvernement. Quant aux autres forces de gauche, elles sont aussi fermes sur l'opposition mais semblent plus ouvertes aux discussions, dans la même ligne que la droite républicaine. Les débats promettent donc d'être houleux à l'Assemblée et la légitimité d'Elisabeth Borne sera facilement attaquable et attaquée avec l'absence du vote de confiance. Avec une majorité seulement relative, et encore réduite momentanément après la nomination de députés au gouvernement, Elisabeth Borne risque d'être chahutée au mieux, sifflée au pire et de percuter des murs au Palais-Bourbon. La majorité présidentielle encourt les mêmes risques malgré l'apparente volonté de trouver des accords ou plutôt des "consensus" texte par texte. "Il y aura des textes qui feront consensus, globalement, sur l'arc de la gauche à la droite. Des textes auront l'assentiment favorable de la droite, d'autres l'assentiment de la gauche. Nous allons travailler et avancer comme cela", espérait encore Olivier Véran.

Elisabeth Borne sera-t-elle fragilisée à l'Assemblée nationale ?

Trop technocrate, pas assez politique, sans légitimité... Elisabeth Borne a essuyé beaucoup de critiques depuis sa nomination et sa reconduction à la fonction de Première ministre. Des attaques qui risquent de se prolonger dans l'hémicycle en l'absence de vote de confiance. Plus que des critiques, il s'agit là d'un "problème politique" pour Elisabeth Borne a estimé la présidente du groupe LR par intérim et députée, Annie Genevard, le 4 juillet sur BFMTV. La locataire de Matignon paye les frais de la confiance "érodée" des élus dans un "président de la République [qui] avait la majorité absolue et en a usé et abusé sans jamais prendre en compte nos propositions". Une érosion si importante que la Nupes toute entière - coalition de LFI, du PS, d'EELV et du PCF - soutiendra la motion de censure déposée par LFI selon les informations du Parisien ce 5 juillet. Malgré ce mouvement, la mesure ne peut pas aboutir sans le soutien des Républicains et de l'extrême droite qui refusent de prendre part à l'initiative. "[Elisabeth Borne] ne parviendrait pas à obtenir la confiance donc de là à faire tomber le gouvernement en alliant nos voix à La France insoumise, non, je crois que Les Républicains sont une formation responsable qui ne s'engageront pas dans cette voie", a ainsi indiqué la députée LR. Quant au RN, son refus de signer la motion de censure n'est pas tant une marque de soutien à la majorité qu'un symbole de rejet profond de la France insoumise.

La confiance des députés dans le gouvernement paraît encore inatteignable mais la majorité présidentielle et Elisabeth Borne gardent espoir. "La confiance ne se décrète pas, elle se construit patiemment texte après texte", s'accrochait Olivier Véran, nouveau porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres le 4 juillet, renouvelant le souhait de la majorité de coopérer avec les forces de l'opposition.

Pourquoi Elisabeth Borne refuse-t-elle de solliciter le vote de confiance ?

La nouvelle est tombée le lundi 4 avril : Elisabeth Borne entend se passer du vote de confiance devant les députés après son discours de politique générale face à l'Assemblée nationale, le 6 juillet 2022 à 15h. Une rupture avec l'usage admise par la Constitution. La décision est logique et c'est le contraire qui aurait été étonnant car avec une majorité de 250 députés - encore moins le jour du discours - impossible d'espérer réunir les 289 votes nécessaires au gouvernement pour être maintenu et adoubé par la majorité de l'hémicycle. "Poser cette question, ce serait suicidaire", a ajouté en ce sens le président du groupe LR dans la chambre basse du Parlement, Olivier Marleix. Une formule qui paraît exagérée mais vraie car perdre le vote de confiance obligerait le gouvernement et Elisabeth Borne à démissionner pour former un nouvel exécutif.

Malgré les risques, des élus de la majorité ont poussé Elisabeth Borne à se soumettre au vote de confiance pour asseoir sa légitimité et mettre fin aux critiques de l'opposition, en particulier de la gauche qui crie au "déni de démocratie" depuis l'annonce de la Première ministre. Un avis que ne partage pas l'article 50-1 de la Constitution qui permet au gouvernement d'échappe au vote de confiance. "Dans la situation où le vote s'avérerait défavorable à la politique du gouvernement, celui-ci ne serait pas contraint d'être renversé, certes, mais il se retrouverait dans une situation cocasse où il serait encore en poste alors qu'une majorité des parlementaires le conteste", expliquait le constitutionnaliste Benjamin Morel au Figaro le 4 juillet.

Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron le 16 mai 2022, après des semaines de spéculations suivant la réélection de ce dernier le 24 avril. Le chef de l'Etat avait assuré quelques jours avant cette nomination qu'il voulait à ses côtés "quelqu'un de sensible sur les questions sociales, environnementales et productives", une personnalité "incarnant à la fois le 'renouvellement' et en même temps 'quelqu'un de solide, capable de faire un 20 heures devant quinze millions de téléspectateurs et de tenir dans le chaudron de l'Assemblée, lors des questions au gouvernement'", disait aussi l'entourage du chef de l'Etat. Le tout avec "une sensibilité écologiste affirmée car Emmanuel Macron a promis de nommer un 'premier ministre chargé de la planification écologique'" (Le Monde).

Elisabeth Borne s'est ainsi imposée comme celle qui cochait le plus de cases dans cette équation. Elle est même devenue une évidence dans les tout derniers jours avant sa nomination, notamment après la levée de bouclier provoquée dans la majorité par l'hypothèse Catherine Vautrin, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy qui s'était battue contre le mariage pour tous lors du quinquennat de François Hollande.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.