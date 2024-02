Lactalis suspecté de fraude massive : pourquoi la justice enquête

Les perquisitions dont Lactalis a fait l'objet ce mardi 6 février ont été réalisées dans le cadre d'une enquête menée par le Parquet national financier. La multinationale française connue pour ses produits laitiers est soupçonnée de fraude fiscale massive.

Son siège situé à Laval, en Mayenne, ses bureaux de la tour Montparnasse en plein Paris, ou encore l'hôtel particulier de son PDG basé dans le 7e arrondissement de la capitale. Le groupe Lactalis a fait l'objet de plusieurs perquisitions ce mardi 6 février 2024. Des perquisitions menées par la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, rapporte Le Monde selon qui ces opérations de grande ampleur surviendraient alors que la multinationale française est soupçonnée de fraude fiscale massive.

D'après le quotidien du soir, le Parquet national financier aurait ouvert une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Concrètement, le PNF tente de déterminer si le géant laitier a réussi à esquiver "plusieurs centaines de millions d'euros" d'impôts en France en transférant certains bénéfices dans ses sociétés basées au Luxembourg et en Belgique. Une source du Monde n'hésite pas à évoquer des montages "de haut niveau, très ingénieux et très sophistiqués".

La direction Lactalis a, elle, assuré que la procédure concernerait "des faits anciens". Mais le quotidien du soir avance de son côté qu'ils pourraient bien remonter à une période s'étendant de 2009 à 2020. Comme le rappelle encore Le Monde, l'enquête avait initialement été déclenchée en 2018. Elle faisait alors suite aux révélations de différents médias parmi lesquels Mediacités, Les Jours et Mediapart.