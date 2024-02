Une électricité renouvelable pour tous ? Une centrale solaire pourrait révolutionner la production de l'énergie

Des scientifiques proposent de se rapprocher du Soleil pour produire de l'électricité. Pour fournir à l'humanité une énergie propre et en quantité gigantesque.

L'énergie solaire a beau ouvrir des perspective en termes d'énergie propre, elle a tout de même ses limites. Les panneaux solaires nécessitent un certain taux d'ensoleillement pour être fonctionnels. Un taux difficile à atteindre par temps gris ou dans les zones peu ensoleillées, où la nuit tombe très vite. Sans oublier que les panneaux solaires sont des équipements encombrants. Pour répondre à cette problématique, l'Agence Spatiale Européenne (ESA) a lancé le projet Solaris. Interrogé par le magazine Wired, Sanjay Vijendran, à la tête du projet, s'explique : "Nous réfléchissons à la crise climatique à la nécessité de trouver des solutions. Que pourrait faire de plus l'espace pour contribuer à atténuer le changement climatique et ne plus seulement le surveiller d'en haut, comme nous le faisons depuis quelques décennies ?"

L'objectif de Solaris est de produire de l'énergie solaire directement depuis l'espace. Avec un dispositif ambitieux : des structures solaires en orbite, donc plus proches du Soleil, chargées d'emmagasiner puis de rediriger de l'énergie vers la Terre. Le projet Solaris est encore en développement et la première étape sera d'effectuer un premier modèle réduit de centrale solaire dans l'espace en 2030. L'équipe espère pouvoir commencer la construction d'une centrale solaire spatiale de taille réelle en 2035.

Dans le cas où ces premières étapes se dérouleraient au mieux, la première infrastructure grandeur nature pourrait être commercialisée en 2040. En termes de rendement, l'ESA estime que ce dispositif spatial pourrait déjà à cette date fournir entre 10 à 15% de la consommation énergétique européenne. Et ce ne serait qu'un début : l'électricité produite serait en effet éternelle et les dispositifs semblables pourraient se multiplier. Ce projet pourrait surtout aider à atteindre l'objectif de l'Union Européenne de réduire ses émissions nettes de carbones à zéro d'ici 2050.

Selon Wired, les scientifiques de l'ESA sont actuellement en train d'évaluer la manière de maintenir en orbite un tel assemblage de panneaux solaires, à une hauteur de plus de 30 000 km de la Terre et faire en sorte qu'il demeure immobile, malgré la rotation de la planète. Le magazine rappelle qu'un tel projet avait déjà été envisagé dans les année 1970 et 1980 par la Nasa et par le ministère de l'Energie américain, avant d'être abandonné en raison du coût et des défis technologiques conséquents. Le projet Solaris a pu se développer, lui, grâce à la baisse des prix des satellites et des équipements photovoltaïques, plus répandus de nos jours.

Autre défi de taille : acheminer l'énergie solaire récoltée en orbite jusqu'à la Terre. Selon Sanjay Vijendran, la meilleure option serait de convertir l'électricité en rayonnement micro-ondes. Une solution qui impliquerait la construction d'une station de réception assez importante au sol. En parallèle, le projet Space Solar Power Project élaboré par la California Institute of Technology, qui est complémentaire à Solaris, envisage une autre option. L'idée est de créer trois plus petites structures et ainsi créer une constellation en orbite.