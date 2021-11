"Attaque au couteau à Cannes : l'assaillant, un Algérien radicalisé ?"

CANNES. Ce lundi 8 novembre, à Cannes, plusieurs policiers ont été attaqués par un homme, qui a brandi sur eux une arme blanche. L'agresseur aurait dit agir "au nom du prophète" ; il a été neutralisé et son pronostic vital est engagé.

[Mis à jour le 8 novembre 2021 à 12h17] L'attaque a eu lieu près du commissariat central de Cannes, un peu avant 6h30 ce lundi 8 novembre. Un individu s'est jeté, couteau à la main, sur plusieurs agents de police, qui étaient alors dans un véhicule de fonction. L'assaillant a tenté de donner un coup de couteau "au niveau du thorax" du conducteur qui, fort heureusement, a été protégé par son gilet pare-balles. Il a ensuite tenté de s'en prendre aux autres fonctionnaires des forces de l'ordre, mais l'un d'entre eux a fait usage de son arme pour le stopper. Le pronostic vital de l'auteur de l'attaque serait engagé, puisque ce dernier a reçu, selon Nicematin, deux balles - une dans le flanc, l'autre dans le dos. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu à Cannes afin "d'apporter tout [son] soutien aux policiers".

Je suis venu ce matin à #Cannes apporter tout mon soutien aux policiers victimes dune violente attaque à larme blanche. Je veux souligner le courage et le sang-froid exemplaire des policiers qui ont neutralisé lassaillant et évité le pire. pic.twitter.com/j5cgU6kDhm — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021

Les enquêteurs n'ont jusque-là pas communiqué l'identité de l'assaillant. Selon BFMTV, il s'agit toutefois d'une homme de 37 ans, inconnu des services de police de et de renseignement - ce que Gérald Darmanin, s'étant rendu sur le lieu de l'agression dans la matinée, a confirmé : "Il n'a aucun casier judiciaire en France, pas de fiche S". BFMTV a également indiqué que l'individu serait de nationalité algérienne, et qu'il aurait un visa pour une entrée sur le territoire italien. On ignore encore les motifs précis de son attaque et pourquoi il s'en est pris à des forces de l'ordre à Cannes - des sources policières affirment cependant à Ouest France que l'assaillant a indiqué agir "au nom du prophète" pendant l'attaque. L'homme, blessé par les policiers en intervention, a été pris en charge - en état critique - à l'hôpital. L'enquête est toujours en cours.

Déclaration de Gérald Darmanin suite à lagression dun policier à cannes devant le commissariat. pic.twitter.com/og0EwjMdKf — Nice-Matin photo (@nicematinphoto) November 8, 2021

France info indique encore que l'assaillant a indiqué avoir agi pour défendre une vision radicale de l'islam, "pour défendre le prophète". L'enquête ouverte a été confié à la police judiciaire de Nice. Le parquet de Grasse a saisi la Direction Zonale de la Police Judiciaire Sud (DZPJ) de Marseille pour "tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique". La sous-direction anti-terroriste, présente sur les lieux de l'attaque, n'y est qu'en qualité d'observatrice. Si BFMTV indique que "la piste terroriste est envisagée", Gérald Darmanin précise qu'"il n'y a pas d'enquête anti-terroriste à ce stade, je ne qualifierai pas les faits juridiquement". Le candidat à l'investiture LR Eric Ciotti a dénoncé, pour sa part, une attaque terroriste sur Twitter.

Je viens darriver au commissariat de Cannes, là où nos policiers ont été victimes dune attaque terroriste.



Soutien et félicitations aux 4 fonctionnaires pour leur sang froid et leur courage face à lattaque. pic.twitter.com/xL8b7OUbZc — Eric Ciotti (@ECiotti) November 8, 2021

Si le ministre de l'Intérieur a indiqué dans un premier temps, dans une message, qu'un policier avait été blessé, il a ensuite précisé que l'homme attaqué avait été préservé, physiquement, de toute blessure. Aucun des agents des forces de l'ordre n'a donc été blessé. Une information confirmée par France Info et BFMTV, qui citent une source policière. Cependant, les policiers, en état de choc, ont été pris en charge.