Eric Ciotti : quel résultat au 2e tour de ces législatives ?

Éric Ciotti tente de se faire réélire député au second tour des législatives ce dimanche. Quel résultat dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes ?

Trouvez votre ville pour accéder aux résultats des législatives

Dernières mises à jour

14:39 - Le point sur la participation dans les Alpes-Maritimes Eric Ciotti est candidat dans la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes pour ces élections législatives 2024. Dans ce département, le taux de participation était de 25,93% à midi. Ce chiffre, légèrement inférieur à la moyenne nationale (26,63% à la même heure) est toutefois en hausse par rapport au premier tour. Le dimanche 30 juin, le taux de participation à midi dans les Alpes-Maritimes était ainsi de 23,34%. 14:02 - Éric Ciotti visé par une enquête pour détournement de fonds publics La campagne des législatives pour LR a été marqué par de nombreux remous. Franceinfo a révélé qu'Éric Ciotti faisait l'objet d'une nouvelle enquête pour détournement de fonds publics. L'enquête, ouverte le 30 mai, concerne de possibles irrégularités lors de sa campagne des législatives 2022, selon Franceinfo. Le parquet de Nice a reçu un signalement de l'association Anticor, concernant l'utilisation détournée de cartes de parking du port de Nice mises à disposition gratuitement par la Chambre de commerce et d'industrie pour des proches d'Eric Ciotti.

"C'est une énième boule puante lancée par un candidat concurrent, qui avait perdu les élections en 2022 et qui est désormais correspondant au local d'Anticor", a réagi le directeur de campagne d'Éric Ciotti le 17 juin. En janvier, une autre enquête préliminaire pour détournement de fonds publics avait été ouverte en raison de soupçons de cumuls d'emplois au conseil départemental des Alpes-Maritimes, ayant pu profiter à Eric Ciotti. Un message qui met bien dans l'embarras le RN, accusé d'être proche de Poutine. "Voter RN, c’est voter Poutine. Si certains doutent encore, le parti de l’étranger, de l’autoritarisme, de la trahison des intérêts de la France, des mercenaires de Wagner, de l’abandon de l’Ukraine, c’est le Rassemblement national. Il a son candidat : Vladimir Bardella", avait estimé le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti sur X.

Éric Ciotti joue sa réélection dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes ce dimanche : le Niçois y est député depuis 2007. Arrivé en tête du premier tour, il part favori d'une triangulaire qui l'oppose au candidat du Nouveau Front Populaire Olivier Salerno (LFI) et à celui de la coalition présidentielle Graig Monetti (Horizons). Le maintien de ses deux adversaires au second tour est un avantage pour Éric Ciotti, car il évite des reports de voix massifs sur un seul candidat. Les résultats de la circonscription seront en tout cas très scrutés.

Le très contesté patron des Républicains joue en effet gros dans ces élections législatives, lui qui a fait imploser son parti en scellant une alliance avec le Rassemblement national en début de campagne. Mais en récoltant 41,04% des suffrages lors du premier tour, Éric Ciotti semble avoir prouvé que sa stratégie était gagnante, du moins à l'échelle de sa circonscription. Reste encore à confirmer son triomphe ce soir.

Les sondages dévoilés avant la fin de la campagne officielle étaient en tout cas favorables au camp d'Eric Ciotti : en plus d'allouer une majorité au RN, ils attribuaient aux LR de Ciotti un nombre suffisant de sièges à l'Assemblée nationale pour constituer un groupe indépendant. Rappelons toutefois qu'il ne s'agit que d'estimations et que les résultats du second tour des législatives ne seront connus que ce soir à partir de 20h.

Une triangulaire pour Éric Ciotti

Les triangulaires sont habituellement plutôt favorables au candidat sorti vainqueur du premier tour, à moins du désistement d'un candidat qui entraine un report de voix. En l'occurrence, c'est le candidat d'Horizons Graig Monetti, arrivé en troisième position, qui aurait pu se désister, mais le celui-ci a refusé de laisser sa place, et pour cause : Graig Monetti est l'adjoint au maire de Nice, Christian Estrosi, qui n'est autre que le rival d'Éric Ciotti. Les deux hommes ont donc un passif.

Mais si Monetti a refusé de se désister, c'est aussi parce qu'il aurait laissé le champ libre au candidat du Nouveau Front Populaire, l'insoumis Oliver Salerno. Or Edouard Philippe, patron d'Horizons, a annoncé vouloir faire barrage autant au RN et ses alliés qu'à LFI. Graig Monetti a donc suivi les directives du leader de son parti en restant dans la course.

Quelles réserves de votes pour Éric Ciotti ? Le canal historique de LR avait investi un candidat face à lui dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes, Virgile Vanier-Guérin, qui a réuni 5,78% des voix dimanche dernier. Les électeurs de ce derniers pourraient se rabattre sur Éric Ciotti lors du second tour, à moins qu'ils ne lui préfèrent le candidat macroniste, voire qu'ils décident de s'abstenir.

En revanche, le candidat du Nouveau Front Populaire a encore moins de réserves de voix : la candidate écologiste Lalla Chama Ben Moulay et le candidat de Lutte Ouvrière Alain Languouet n'ont recueilli, à eux deux, que 3,42% des suffrages dimanche dernier dans la circonscription.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 5 juillet à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".