Disparition d'Audrey Baltrons : recherchée depuis 11 jours, son signalement

Audrey Baltrons, une femme âgée de 39 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis le 13 février dans l'Aveyron. Un avis de disparition inquiétante a été émis par la police.

Audrey Baltrons n'a plus donné de nouvelles depuis le 13 février 2023 à 18h15. Un avis de disparition inquiétante a donc été diffusé par la police de Decazeville (Aveyron) le 15 février pour retrouver cette femme âgée de 39 ans, dont la dernière trace se trouve à Clairvaux-d'Aveyron, selon la géolocalisation de son portable, précise France 3 Régions. Cette mère de famille était "partie se promener dans l'Aubrac", au nord-ouest de Rodez.

Comment identifier Audrey Baltrons ?

Le signalement émis par la police précise qu'Audrey Baltrons a des cheveux bruns courts, des yeux noirs, une corpulence normale et qu'elle mesure 1,68 mètre. Elle portait, la dernière fois qu'une personne l'a vue, un jean bleu, un pull-over noir ainsi que des bottes noires. La police nationale de l'Aveyron précise qu'Audrey Baltrons "pourrait circuler à bord d'un véhicule de marque Dacia Logan de couleur blanche immatriculé DL-558-NT". Toute personne disposant d'informations sur cette disparition est appelée à contacter le commissariat de Decazeville (Aveyron) au numéro suivant : 05 81 37 22 40.

Nos confrères de Centre Presse Aveyron ont recueilli le témoignage de l'une de ses amies le 23 février. Elle a indiqué qu'Audrey Baltrons "est maman de deux enfants de 11 et 12 ans". Des enfants qui "sont très inquiets de ne plus avoir de ses nouvelles", a-t-elle ajouté. "Ils sont très tristes, se questionnent beaucoup et essayent de la contacter par les réseaux ou par téléphone, mais rien", a précisé cette amie contactée par le média aveyronnais. Cette connaissance d'Audrey Baltrons, qui est en lien avec la tante de la femme disparue, a également déclaré : "On la recherche dès qu'on a du temps, activement, aux endroits où elle aime se rendre..."