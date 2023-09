Un homme agresse et "saute sur la tête" d'une femme, la victime entre la vie et la mort

Une femme de 53 ans a son pronostic vital engagé après avoir été victime d'une violente agression à Nice, le mardi 12 septembre. Les raisons du passage à tabac sont inconnues, mais l'agresseur a été placé en garde à vue.

Une agression d'une violence inouïe. Une femme de 53 ans a été battue, presque à mort, par un individu le mardi 12 septembre à l'aube, dans une rue très commerçante de Nice. Laissée pour morte sur le bitume, elle a été prise en charge par le Samu dans un état très critique et admise au service de réanimation de l'hôpital Pasteur. Son pronostic vital est engagé rapporte Nice-Matin.

Le passage à tabac de la victime semble être une agression gratuite. L'auteur des violences a pris en chasse la quinquagénaire avant de la projeter au sol avec un croche-pied. Il l'a ensuite rouée de coup avec acharnement avec de prendre la fuite alerté par le cri d'un passant. Interpellé par la Bac dans le Vieux Nice, l'homme a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour 'tentative d'homicide" et confiée à la Sûreté départementale.

"Il a sauté sur sa tête à pieds joints"

Le visage de la victime a été particulièrement visé par les coups de l'agresseur. "Après l'avoir tabassée, il a sauté sur sa tête à pieds joints à plusieurs reprises", indique une source policière au Figaro. Les enquêteurs doivent désormais comprendre pourquoi le suspect a attaqué la victime avant autant de violences. La femme de 53 ans est-elle une victime choisie au hasard ou spécifiquement ciblée ? Pour l'heure aucun lien, qu'il soit conjugale ou de parenté, n'a été établi entre la victime et son agresseur, décrit comme un homme d'une trentaine d'années et de nationalité Angolaise. "Les investigations se poursuivent" et la garde à vue a été prolongée ce mercredi a annoncé le parquet de Nice.