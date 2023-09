Disparition de Lina, 15 ans, dans le Bas-Rhin : des battues en cours, déjà des pistes ?

Lina, une adolescente de 15 ans, a disparu à Plaine (Bas-Rhin) alors qu'elle devait se rendre à Strasbourg en train le 23 septembre. Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante et un appel à témoin a été lancé.

La disparition de Lina a jeté un froid à Schirmeck, dans le Bas-Rhin. L'adolescente de 15 ans a disparu dans la matinée du samedi 23 septembre alors qu'elle devait prendre un train pour se rendre à Strasbourg. Une enquête pour disparition inquiétante a aussitôt été ouverte par le parquet de Saverne et confiée à la section de recherches de Strasbourg et la gendarmerie locale. Un appel a témoin a été diffusé par la gendarmerie de Schirmeck et est toujours en cours.

Lina est décrite comme une jeune fille aux cheveux blonds mi-longs et mesurant 1m60. Elle portait une robe grise, une doudoune blanche et des converses blanches également la dernière fois qu'elle a été vue. Toute personne disposant d'informations pouvant aider l'enquête est invitée à contacter la gendarmerie de Schirmeck au 03 88 97 04 71.

Lina n'avait "aucun problème de famille" et n'avait encore jamais fugué du domicile de ses parents selon le parquet. Des précisions qui rendent la disparition de la jeune fille encore plus suspecte et inquiétante. "Aucune piste n'est à ce stade privilégiée" par les enquêteurs fait savoir le parquet.

Lina disparue aux abords de la gare

Lina a disparu alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans la vallée de la Bruche, et située à seulement trois kilomètres de son domicile de la commune rural de la Plaine. La jeune fille devait rejoindre un ami à Strasbourg, c'est ce dernier qui ne voyant pas Lina arrivée a alerté la famille. Le parquet a précisé ce lundi 25 septembre, trois jours après la disparition de l'adolescente, que l'enquête a permis de déterminer que Lina n'est jamais montée dans un train.

La gare près de laquelle l'adolescente s'est volatilisée se trouve bien dans une zone rurale, "dans un endroit où il n'y a pas trop de maisons et où il y a un petit peu de circulation" mais le coin "n'est pas un coupe-gorge" selon les précisions de la maire de Plaine, Patricia Simoni, contactée par BFM Alsace. Et l'édile d'ajouter : "On est habitué à faire trois kilomètres à pied sans se poser de question".

Des battues et d'importantes recherches en cours

Depuis la signalisation de la disparition de Lina, un important dispositif de recherches a été mis en place par les enquêteurs et des battues ont été organisées par les proches et les riverains de Plaine. Des hélicoptères, des drones et des équipes cynophiles ont été mobilisés en renfort des forces de l'ordre et des bénévoles pour retrouver la jeune fille, en vain. Des investigations téléphoniques ont également été menées. Les opérations de recherches se sont poursuives durant le week-end et ont à nouveau repris ce lundi 25 septembre.

Une nouvelle battue est organisée ce lundi avec une centaine de personnes mobilisées. La maire Patricia Simoni indique à BFM Alsace que trois groupes d'une trentaine de personnes ont été formés pour fouiller trois parcelles de la forêt qui longe la route départementale 350 à la recherche d'indices.