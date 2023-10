Les pompiers sauvent son chien, il reçoit une facture de 10 000 euros - "J'ai l'impression qu'on s'est servi de ma détresse"

Un jeune homme vivant en Ardèche vient de recevoir une facture des services des pompiers qui sont intervenus pour sauver son chien, voué à mourir sans secours.

C'est une information qui paraît si étonnante qu'elle a été rapportée dans les médias locaux en Ardèche. Un jeune homme s'est ému auprès de France Bleu Ardèche d'une bien mauvaise nouvelle : Alian, 25 ans, vivant dans la petite commune de Saint-Vincent-de-Barrès, doit payer 10 000 euros pour une intervention des pompiers, qui a eu lieu lors de ses vacances en Suisse au mois d'août dernier. La raison ? Le sauvetage de son chien, qui s'était coincé dans une canalisation d'égout, après avoir poursuivi un renard.

L'animal, un jeune Jake Russel malchanceux, n'est pas parvenu lors de sa mésaventure, à se sortir du piège dans lequel il était entré. Nos confrères rapportent que son maître, alerté par ses jappements et face à la situation, n'avait eu d'autre choix que d'appeler les secours, l'animal allait sans doute mourir s'il restait là. Et les pompiers sont alors intervenus avec sérieux et implication.

L'opération de sauvetage a duré des heures et des heures, une caméra a été placée pour localiser l'animal. Un trou a été creusé en bord de route, les secours ont ensuite percé la canalisation : au bout de 48 heures, le jeune chien était sauvé. Durant toute la procédure, le jeune maître a été mis au courant que tout cela ne serait pas gratuit et que l'intervention aurait bien un coût pour lui.

"Je ne pouvais pas faire autrement, je n'allais pas laisser ma chienne mourir dans ce tuyau, c'était inenvisageable, mais je ne m'attendais quand même pas à ça", désespère le jeune homme auprès du média local aujourd'hui. "C'est démentiel et démesuré. Je ne veux pas cracher sur les sauveteurs, mais j'avais l'impression que c'était un geste de bonté et de bienveillance. À travers cette somme-là, j'ai plutôt l'impression qu'on s'est servi de ma détresse pour ma chienne pour se remplir les poches", dit-il. Le jeune homme qui ne sait pas comment sortir cette somme, a créé une cagnotte en ligne pour en appeler à l'aide les bonnes âmes touchées par son histoire.

Il faut dire que les services des pompiers, en France comme en Suisse, font parfois contraints de faire payer un certain nombre d'interventions. En France, par exemple, il est possible que les pompiers demandent une contribution financière pour les actes qui ne relèvent pas des obligations statutaires, comme les destructions de nuisibles, le dégagement de personnes bloquées en ascenseur, la capture d'animal, les opérations d'assistance hors accident et sans victime.

En Suisse, ce principe s'applique également, et les prix sont nettement plus élevés sur tous types de services, ce qui explique le montant de la facture. "Il y avait six pompiers sur toute une journée, ça fait autour des 4000 francs suisses. Plus le prix pour les véhicules mobilisés. C'est surtout à cause d'eux que ça chiffre", reconnait le jeune homme.