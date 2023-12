Frédéric Beigbeder accusé de viol : ce que dit l'accusatrice, ce que dit l'écrivain

L'écrivain de 58 ans a été longuement entendu au commissariat de Pau ce mardi 12 décembre dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour viol.

Frédéric Beigbeder dans l'œil du cyclone. L'auteur du célèbre roman satirique 99 Francs était convoqué ce mardi 12 décembre 2023 au matin, sur le coup de 9 heures, au commissariat de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a été placé en garde à vue, selon les informations de La République des Pyrénées et de France Bleu, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour viol. Une information depuis confirmée par le communiqué de Rodolphe Jarry, le procureur de la République de Pau. Mardi soir, la garde à vue de Frédéric Beigbeder avait été levée, selon les informations de BFMTV. Mais l'enquête devait encore se poursuivre "aux fins d'accomplir certains actes sollicités par le conseil de Frédéric Beigbeder", précisait encore le procureur, insistant par ailleurs sur le principe de la "présomption d'innocence" dont l'écrivain doit bénéficier.

Frédéric Beigbeder "conteste vivement [c]es accusations fantaisistes"

Concrètement, "le 23 juillet 2023, une femme [s'est présentée] au commissariat de Pau afin de déposer plainte contre Frédéric Beigbeder pour des faits de viol", indique le communiqué du procureur de la République. Les faits remonteraient à l'été 2023 et se seraient déroulés à l'hôtel Villa Navarre, rapporte France Bleu qui précise par ailleurs que l'écrivain a été par le passé, de 2011 à 2015, actionnaire de cet établissement réputé.

Si le procureur "n'entend pas, en l'état, livrer de plus amples détails sur les faits considérés" afin de "préserver les investigations à venir", Le Parisien révèle savoir, de source policière, que la plaignante, qui serait une Paloise, reproche à Frédéric Beigbeder une pénétration digitale non consentie. Alors que les deux protagonistes auraient entretenu une relation "pendant plusieurs mois", les faits se seraient déroulés dans le lit d'une chambre d'hôtel où Frédéric Beigbeder et la plaignante se trouvaient. Après avoir précédemment eu une première relation sexuelle qui était, elle, consentie, une seconde non consentie aurait eu lieu durant cette même nuit. De son côté, l'écrivain "conteste les faits qui lui [sont] reprochés", a fait savoir le procureur de la République dans son communiqué, tandis que l'avocate de Frédéric Beigbeder, Me Marie Dosé, évoque une vive contestation de ces "accusations fantaisistes". Et le conseil de l'écrivain de préciser que son client se montre "parfaitement confiant en l'issue de la procédure".