Enlevé à 11 ans, l'adolescent Alex Batty retrouvé six ans après sa disparition

Disparu en 2017 après un voyage en Espagne, un jeune Britannique, dénommé Alex Batty, a été retrouvé en Haute-Garonne, ce mercredi 13 décembre.

Un dénouement heureux. Alex Batty, un enfant originaire de Manchester (Royaume-Uni), avait 11 ans lorsqu'il a disparu en Espagne avec sa mère et son grand-père maternel. Selon les informations de La Dépêche du Midi, il a été retrouvé, mercredi 13 décembre, près de Toulouse, six ans après sa disparition. "L'identité a été confirmée par la famille après un rapprochement photographique fait par les gendarmes ", a indiqué ce jeudi le parquet de Toulouse, précisant qu'il "s'agit d'une enquête menée par les Britanniques".

Les faits remontent à 2017. Le jeune homme voyage alors avec sa mère et de son grand-père, qui ont pourtant interdiction d'entrer en contact avec lui. L'enfant âgé de 11 ans se volatilise en Espagne et ne donne plus de signes de vie. La grand-mère d'Alex Batty signale sa disparition aux autorités et affirme qu'il a été enlevé par ses compagnons de voyage dans une secte.

Embrigadé dans une "communauté spirituelle"

Une enquête policière s'ouvre en Angleterre mais c'est la presse qui va s'emparer de l'affaire. Selon les médias britanniques, l'adolescent aurait été aperçu au Maroc et en Espagne plusieurs mois après sa disparition. Depuis six ans, la police de Manchester avait relancé les investigations régulièrement en publiant des appels à témoins. Selon le quotidien régional, la mère et le grand-père du jeune garçon, présents avec lui au moment de sa disparition, faisaient partie d'une "communauté spirituelle itinérante" et logeaient dans des tentes et des caravanes entre l'Ariège et l'Aude ces dernières semaines.

Alex Batty aurait récemment quitté le groupe avant de s'aventurer sur des chemins de montagne. Le jeune homme, sur lequel des vérifications sont en cours, a été recueilli mercredi par un chauffeur alors qu'il marchait seul au bord d'une route. L'automobiliste a ensuite amené l'enfant à la gendarmerie de Revel. D'après le quotidien régional, Alex Batty aurait lui-même donné son identité. Il a été placé entre les mains des services sociaux.