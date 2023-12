Suspicion de traite d'êtres humains dans la Marne : les 303 passagers toujours confinés, la situation se tend sur place

Après l'immobilisation d'un avion venu de Dubaï à l'aéroport de Vatry, dans la Marne, pour soupçons de traite d'êtres humains, la situation se tend sur place.

Depuis jeudi, l'aéroport de Paris-Vatry dans la Marne vit une situation sans précédent. Plus de 300 passagers de nationalité indienne, initialement en route de Dubaï vers le Nicaragua, se retrouvent confinés suite à des soupçons de traite d'êtres humains. Ce dimanche 24 décembre, une audience de grande envergure se prépare pour déterminer leur avenir.

La Protection civile de la Marne a dû improviser un hébergement d'urgence. "Nous avons mis en place le centre d'hébergement avec 300 lits qui ont été montés. On assure le ravitaillement en vivres et en produits d'hygiène", rapporte sur RTL Christophe Jaloux, agent de la Protection Civile, témoignant de l'ampleur de l'opération humanitaire en cours. L'aéroport, désormais équipé de lits de camp et de toilettes mobiles, se transforme en un refuge temporaire pour les passagers.

Une tension croissante

La tension monte néanmoins parmi les passagers confinés, certains manifestant leur mécontentement. "Globalement, cela commence à s'énerver un petit peu. Cela va faire deux jours qu'ils sont confinés dans l'aéroport, forcément il y a quelques tensions qui commencent à arriver", ajoute-t-il. La situation, déjà compliquée, est aggravée par le manque de liberté et l'incertitude.

Les autorités, qui ont immobilisé l'Airbus A340 de la compagnie Legend Airlines sur des informations anonymes, suspectent une traite d'êtres humains organisée. Parmi les 303 passagers, deux Indiens sont actuellement en garde à vue, suspectés de jouer un rôle particulier dans cette affaire.

Cinquante demandes d'asile

L'aéroport s'apprête à se métamorphoser en tribunal pour deux jours. Quatre juges des libertés et de la détention vont examiner la situation de 130 passagers en situation irrégulière. "L'aéroport va être transformé pour 48h en vaste tribunal. Des juges, des greffiers, vont examiner en continu, au cas par cas, les situations de ces personnes", déclare Maître Pascal Guillaume, bâtonnier du barreau de Reims sur France 3 Grand Est. Cette procédure judiciaire exceptionnelle nécessite des traducteurs en plusieurs langues, reflétant la complexité linguistique du groupe.

Selon Julien Mouchette, spécialiste du droit des étrangers, les passagers, non admis sur le territoire français, font face à diverses possibilités : le réacheminement ou la demande d'asile, un droit fondamental. Environ cinquante personnes ont déjà fait une telle demande. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'issue de cette affaire exceptionnelle, tandis que la communauté internationale observe attentivement.