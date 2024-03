"On devient fou" : Fabrice Burgaud, juge de l'affaire d'Outreau, revient sur ses erreurs dans ce fiasco judiciaire

Dans une série documentaire Netflix, Fabrice Burgaud, juge de l'affaire Outreau, revient sur ses erreurs dans le fiasco judiciaire, pour la première fois depuis près de 20 ans.

Tout avait commencé en décembre 2000 quand des rapports des services sociaux avaient signalé des comportements étranges sur les enfants du couple formé par Thierry Delay et Myriam Delay Badaoui. Les enfants avaient alors été retirés et une enquête judiciaire avait été ouverte. Le quotidien sordide de la famille a alors explosé au grand jour : abus sexuels, violences physiques et psychologiques... Le couple était finalement passé aux aveux mais Myriam Delay Badaoui a accusé d'autres adultes de faits similaires, laissant ainsi penser à un véritable réseau pédophile dans les Hauts-de-France.

Jugé en 2004, alors que l'un des accusés avait mis fin à ses jours en prison peut de temps avant, Myriam Delay ainsi qu'une autre accusée ont avoué les viols et ont disculpé plusieurs de leurs co-accusés. Sept personnes ont été acquittées. Le procès a été envoyé en appel en 2005 et cette fois-ci deux enfants se sont rétractés et Myriam Badaoui a de nouveau admis avoir menti. Six personnes supplémentaires ont alors été acquittées. L'affaire d'Outreau est vue comme un énorme fiasco judiciaire au vu des 13 personnes accusées à tort et ayant subi la prison pendant trois ans. En 2006, ces dernier ont d'ailleurs, lors d'une commission d'enquête parlementaire, pointé du doigt le juge Fabrice Burgaud qui était en charge de l'affaire. Il lui a ainsi été reproché d'avoir mené une instruction à charge, en quasi "partenariat" avec Myriam Badaoui. Il s'est alors défendu en rappelant qu'il n'a pas été recadré ni même mis en garde par sa hiérarchie dans cette affaire.

Le juge sort du silence 20 ans après

Ce dernier vient de sortir du silence près de 20 ans plus tard, dans une série Netflix documentaire, signée Marika Mathieu, Camille Le Pomellec, Anna Kwak et Oron Adar et intitulée Outreau, un cauchemar français. Dans un extrait, le journaliste lui demande s'il se posait encore des questions sur l'affaire, le magistrat répond alors avec une certaine froideur : "Il y a heureusement des mécanismes de défense sinon on devient fou. Si je dois avoir une pensée, c'est pour les victimes, qu'on a complètement niées". S'il évoque bien les victimes, il n'a pas de mots d'excuse pour les accusés à tort, ni de véritable expression de regrets. Un constat similaire avait été fait en 2006.

Le juge a d'ailleurs simplement écopé d'une "réprimande avec inscription au dossier" en 2009 par le Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit de la plus faible sanction possible. En 2017, il a même été promu avocat général référendaire à la Cour de cassation.