"Rentrée scolaire 2020 : report, masque... Ce qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer"

RENTREE SCOLAIRE. Face aux nombreuses incertitudes des Français, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a pris la parole jeudi soir sur le plateau du 20 Heures de France 2. Date de la rentrée scolaire, protocole sanitaire... On fait le point.

[Mis à jour le 20 août 2020 à 21h00] Comment la rentrée scolaire va-t-elle se passer ? Un report, comme souhaité par certains syndicats, est-il envisagé ? Quel protocole sanitaire sera mis en place ? Les élèves devront-ils absolument porter un masque ? Avec la rentrée scolaire 2020-2021 qui arrive à vive allure, le ministre de l'Éducation se devait de prendre la parole pet répondre aux nombreuses questions que se posent les Français. Jeudi 20 août, sur le plateau du JT de 20 Heures de France 2, Jean-Michel Blanquer était l'invité de Thomas Sotto.

Premier point à retenir, et pas des moindres : la rentrée scolaire aura bien lieu le mardi 1er septembre 2020. Et ce, quoi qu'en pensent certains syndicats qui estiment que l'Éducation nationale n'est pas prête et qu'une semaine supplémentaire serait nécessaire. "L'Éducation nationale n'est pas une variable d'ajustement de notre société ou d'une crise sanitaire. En France, aujourd'hui plus que jamais, on n'a pas besoin de moins d'éducation, mais de plus d'éducation. Le protocole élaboré mi-juillet prévoit tous les types de situations." Jean-Michel Blanquer a toutefois tempéré qu'il pourra, circulation du coronavirus oblige, "y avoir des exceptions locales". Mais pour le reste, un report de la rentrée n'est clairement pas à l'ordre du jour.

Concernant l'université, le ministère de l'Enseignement supérieur avait annoncé la semaine dernière que les universités rouvriraient bel et bien à la rentrée. Objectif : accueillir le plus possible d'étudiants, dans le respect, bien entendu, des consignes sanitaires. Des règles de distanciation sociale devront être respectées (un mètre, ou au moins un siège vide, entre chaque étudiant). En cas d'impossibilité, le port du masque sera obligatoire. Il le sera également quoi qu'il arrive dans les bibliothèques. Tout devra être fait pour éviter les "regroupements et croisements trop importants" d'élèves. Quant aux espaces clos, ils devront être aérés au moins deux fois par jour. En cas de reprise de l'épidémie, des confinements localisés pourront être mis en place. Les universités devront alors s'assurer de pouvoir maintenir une continuité pédagogique via l'enseignement en ligne.

► Consulter le protocole sanitaire intégral via cette page

Dans les mesures décrites, le rôle des parents d'élèves est décrit comme "essentiel" : ils s'engagent avant tout à s'abstenir de mettre leur enfant à l'école, au lycée ou au collège si ce dernier présente de la fièvre (38°C ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes évocateurs du Covid-19 chez lui ou dans sa famille. Les mêmes règles sont attendues des personnels de l'Education nationale. Les accompagnateurs ou intervenants extérieurs peuvent par ailleurs pénétrer dans les bâtiments scolaires, mais seulement après s'être nettoyé et désinfecter les mains, et en portant un masque de protection.

Une rentrée des classes "encore plus exigeante"

Le 14 juillet, le président Emmanuel Macron s'est notamment exprimé sur la rentrée scolaire de septembre 2020. "La rentrée scolaire sera la plus normale possible et tous les élèves pourront être accueillis dès le 1er septembre", a affirmé le chef d'Etat. Pour autant, "s'il y avait une accélération du virus en août, on sera amené à revoir cette rentrée", n'a-t-il pas manqué d'ajouter, restant prudent. Sur l'état d'esprit de la rentrée, Emmanuel Macron a aussi précisé : "Si nous faisons bien les choses, nous aurons une rentrée des classes un peu différente, et encore plus exigeante pour rattraper le retard des mois passés".

Pour les élèves de la maternelle au lycée, la date de la "grande" rentrée scolaire 2020 est programmée au mardi 1er septembre 2020, et la pré-rentrée des enseignants au lundi 31 août 2020. L'année scolaire 2020-2021 prendra, quant à elle, officiellement fin le mardi 6 juillet 2021 au soir.

Attention, la date de rentrée est chaque année bien différente pour les élèves qui entrent à l'université et dans les autres établissements supérieurs : les personnes concernées doivent se renseigner auprès de leur structure, qui fixe elle-même la date du début des cours et le calendrier de l'année. De manière générale, la rentrée universitaire intervient entre la mi-septembre et la mi-octobre. Les congés d'été s'achèvent donc, mais les vacances reviennent vite avec pas moins de deux semaines de repos pour la Toussaint. Pour découvrir le calendrier complet de l'année en cours et savoir avec précision les dates des congés des élèves zone par zone, rendez-vous sur notre page spéciale consacrée aux vacances scolaires.

Le 15 juin sur Europe 1, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a déclaré prévoir pour la rentrée scolaire 2020-2021 (alias "rentrée de septembre") une reprise "habituelle" et des "éléments très nouveaux, notamment pour les élèves qui en ont le plus besoin", comme :

"une plus grande personnalisation du parcours des élèves

"des évaluations en début d'année".

"des aides personnalisées"

De quoi faire suite au dispositif "vacances apprenantes" de cet été, qui a pour objectif de rattraper les lacunes accumulées par les élèves décrocheurs pendant le confinement, à travers des ateliers de soutien scolaire et des activités sportives et culturelles. Sur les évaluations à la rentrée, qui auront lieu à partir du lundi 14 septembre, le ministre de l'Education a précisé le 22 juin sur France Inter : "en sixième, on va avoir une évaluation particulièrement robuste dans son contenu, notamment pour le français et les mathématiques, de façon à déclencher ensuite de l'aide personnalisée". Et d'ajouter : "C'est systématique, universel et obligatoire pour les classes de CP, CE1, sixième et seconde. Ensuite pour les autres, le professeur disposera d'outils d'évaluation qui sont partiellement renforcés dans leur richesse pour la rentrée, avec un peu plus de liberté, si je puis dire, dans leur manière de l'utiliser". Le ministre a également évoqué "un plan ultra volontariste" contre le décrochage scolaire, un phénomène qui concerne environ 4% des élèves en France. Cela fait "autour de 500 000 élèves" selon le ministère.

Dans une interview au Monde publiée le 9 juillet, l'infectiologue Jean-François Delfraissy, qui préside le conseil scientifique depuis mars, avait quant à lui précisé : "La rentrée sera plus normale qu'au mois de juin mais avec, quand même, un certain nombre de mesures. Elles seront plus souples que celles mises en place lors de la reprise de l'école à la mi-mai, puis au mois de juin, parce que les connaissances ont évolué. On sait désormais que les enfants sont finalement davantage contaminés par les adultes qu'ils ne contaminent eux-mêmes les adultes".

Que se passera-t-il en cas de deuxième vague ?

Selon la circulaire du 10 juillet, "dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique sera mis en place pour assurer l'enseignement à distance". Le document précise également : "Le ministère a élaboré un plan comprenant, outre le protocole sanitaire, le rappel des principales actions à conduire, des conseils et bonnes pratiques sur l'organisation du service et l'équipement numérique, les modalités d'activation des classes virtuelles du Cned et de 'Ma classe à la maison', et une sélection de ressources pédagogiques numériques à disposition des professeurs et des familles". Le plan en question devrait être consultable dans les prochains jours.

Le 10 juillet dernier, le ministère de l'Education nationale a publié une circulaire qui encadre la prochaine rentrée scolaire. Comme depuis le 22 juin, il est précisé dans ce document "tous les élèves seront accueillis sur le temps scolaire". "Gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent être respectées dans les espaces clos ainsi que dans les transports scolaires, nettoyage et aération des locaux ", feront toujours partie du quotidien des établissements scolaires, énumère la circulaire. Voici les autres mesures clés évoquées dans ce document :

Evaluations pratiquées en septembre

Les élèves de primaire, collège et lycée passeront des évaluations de début d'année scolaire dès la mi-septembre, comme cela a été le cas lors des années précédentes pour les élèves de CP et de CE1. Objectif ? Evaluer les besoins des élèves après une longue période d'enseignement à distance, mais aussi repérer efficacement les élèves décrocheurs et leur fournir un accompagnement adapté.

Accompagnement renforcé de la primaire au lycée

Entre septembre et décembre, le ministère souhaite consacrer plus d'1,5 million d'heures supplémentaires et mobiliser l'ensemble des professeurs remplaçants disponibles pour accompagner les élèves, en particulier ceux des classes charnières (CP, 6e et seconde). La circulaire indique à ce sujet : "À l'école primaire, les heures d'activités pédagogiques complémentaires (APC) sont destinées en priorité aux élèves qui maîtrisent le moins les compétences de l'année précédente. Il en va de même au collège avec l'aide personnalisée."

Toujours entre septembre et décembre, le dispositif "Devoirs Faits" sera renforcé, à raison de trois heures par semaine pour chaque élève, et 4 heures pour ceux de sixième.

Au lycée, l'effort d'accompagnement se porte notamment sur les élèves entrant en classe de 2de et en 1re année de CAP. Le nombre d'heures d'accompagnement est augmenté au moins jusqu'en décembre. Pour les élèves des lycées professionnels, l'enjeu est de les faire renouer avec la pratique de leur spécialité au sein d'un cadre professionnel. Les élèves de 1re et terminale, et ceux de 2e année de CAP pourront ainsi bénéficier de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) à partir du 7 septembre. Le ministère précise en outre : "Durant la semaine du 1er au 4 septembre, les élèves de 2de professionnelle et de 1re année de CAP bénéficient d'une période d'intégration".

Dans le contexte de la lutte contre la propagation du covid-19, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a publié le 15 juillet ses nouvelles recommandations sur les différentes mesures sanitaires à mettre en place à la rentrée de septembre dans les écoles, collèges et lycées. "Compte tenu de l'évolution positive de la situation sanitaire au 7 juillet 2020", le Conseil préconise des règles plus souples, pour les élèves comme pour les enseignants.

Dans le cas d'une situation épidémique qui resterait la même qu'en juillet en France (une épidémie maîtrisée, avec quelques clusters / foyers de contamination sous contrôle), la distanciation d'un mètre ne sera plus imposée. Autrement dit, les établissements scolaires ne seront plus obligés de mettre en place à tout prix des mesures pour faire respecter "la distanciation physique individuelle la plus grande possible" dans la classe et entre groupes d'enfants. Le document du HCSP précise ainsi : "La distance physique" d'au moins un mètre "n'est plus obligatoire si" elle s'avère "impossible ou contraignante à mettre en place" ; et les établissements scolaires devront être à même de "garantir (...) l'accueil de la totalité des élèves/étudiants" comme "en période habituelle". Toutefois, les salles de classes devront, dans la mesure du possible, être "organisées" de façon à "permettre la plus grande distance possible entre élèves". Si la distanciation est assouplie, le HCSP insiste sur l'importance du maintien des mesures barrières quand les règles de distanciation sociale ne peuvent être garanties (voir ci-dessous). Le Haut Conseil de la santé publique recommande également aux enseignants de se préparer à pouvoir assurer si besoin une continuité pédagogique si l'épidémie de Covid-19 reprenait à l'automne.

Voici les recommandations détaillées des autorités sanitaires :

Lavage des mains

"Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l'eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l'air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique.

À défaut, l'utilisation d'une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous l'étroite surveillance d'un adulte à l'école primaire. Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :

à l'arrivée dans l'établissement ;

avant chaque repas ;

après être allé aux toilettes ;

le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile".

Port du masque

Pour le personnel

"Le port d'un masque 'grand public' est obligatoire pour les personnels dans les situations où la distanciation d'au moins un mètre ne peut être garantie dans les espaces communs de l'établissement, notamment les salles des professeurs. Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnels :

pendant les cours à l'école maternelle,

lorsqu'ils sont à une distance d'au moins un mètre des élèves en école élémentaire, en collège et en lycée.

Lorsque le masque n'est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle".

Le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports précise également qu'il "met donc à disposition de ses agents en contact direct avec les élèves au sein des établissements des masques dits 'grand public', à raison de deux masques pour chaque jour de présence dans les établissements. Il appartient à chaque employeur, et notamment aux collectivités territoriales, de fournir en masques ses personnels en contact direct avec les élèves ainsi que les personnels d'entretien et de restauration".

Pour les élèves

"pour les élèves des écoles maternelles, le port de masque est à proscrire ;

pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n'est pas recommandé mais des masques sont à disposition pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l'attente de leur départ de l'école ;

pour les collégiens/lycéens, le port du masque "grand public" est obligatoire lorsqu'une distanciation d'un mètre ne peut être garantie en lieu clos comme en extérieur et en particulier lors de leurs déplacements ainsi qu'en classe lorsque la distanciation d'un mètre ne peut être respectée et qu'ils sont placés face à face ou côte à côte.

L'avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies. Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote chaque collège et lycée en masques 'grand public' afin qu'ils puissent être fournis aux élèves qui n'en disposeraient pas".

Aération des espaces clos

"L'aération des locaux est fréquente (toutes les trois heures). Elle dure au moins 10 à 15 minutes et est assurée au moins trois fois par jour (avant l'arrivée des élèves, durant les récréations et la pause méridienne ainsi que le soir pendant le nettoyage des locaux). En cas de ventilation mécanique, il s'agit de s'assurer de son bon fonctionnement et de son entretien".

Limitation du brassage des élèves

"La limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves n'est plus obligatoire. En fonction de leur taille, les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants. Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d'élèves et/ou de parents. Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque durant leurs déplacements.

De même, la limitation du brassage dans les transports scolaires n'est plus obligatoire. Toutefois, les collégiens et les lycéens doivent porter un masque si la distanciation entre élèves ne peut être garantie".

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels

"Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus. Avec l'appui de la collectivité locale, il revient à chaque école et établissement de l'organiser selon les principes suivants :

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au minimum une fois par jour.

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.

L'accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition d'objets partagés au sein d'une même classe ou d'un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise.

► Au-delà des points clés évoqués ci-dessus, voir les éléments du protocole sanitaire sur l'information, la formation et la communication, pour le personnel, les parents et les élèves sur cette page officielle

Par ailleurs, la réforme du bac - le nouveau diplôme est pour 2021 - a des répercutions dès cette année au lycée. Les élèves qui entrent en première sont les tout premiers concernés par le nouveau bac : ils n'ont plus à opter pour une filière L, S ou ES s'ils partent en voie générale mais plutôt à choisir parmi de nombreuses spécialités en plus du tronc commun. Le contrôle continu est également intégré pour 40% à leur future note globale du bac.

► Consultez les nouveautés de la réforme du bac et du lycée

A la rentrée de septembre, les étudiants pourraient bien continuer à étudier à distance, au moins en partie. Selon une circulaire publiée le 11 juin par le ministère de l'Enseignement supérieur, distanciation physique et port du masque, mais aussi application des gestes barrières en général, nettoyage des locaux et du matériel devront être appliqués au sein des établissements, campus, résidences et restaurants universitaires. "Les règlements intérieurs pourront sanctionner le non-respect de ces règles", note la circulaire. La circulaire a pris forme suite à une concertation entre conférences d'établissements, représentants des personnels du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et ministère de la Santé. Le ministère indique par ailleurs qu' "Elle se fonde sur l'avis du conseil scientifique Covid-19 du 2 juin" [et se base sur le scénario d'une épidémie sous contrôle, ndlr]. Et d'ajouter que "la circulaire pourra être précisée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire".

Distanciation physique

Le principe à respecter est celui d'une distance minimum d'1 m entre chaque personne et entre chaque espace individuel de travail, dans les salles de cours comme dans les amphithéâtres. Les établissements eux-mêmes sont chargés de déterminer les aménagements à mettre en place pour appliquer cette consigne. La circulaire suggère en outre : "En vue d'éviter les croisements dans les amphithéâtres, des consignes de circulation pourront être données (sens obligatoire, ordre de remplissage et d'évacuation des rangées…)".

Enseignement à distance

Dans un communiqué publié jeudi 6 août, le ministère de l'Enseignement supérieur a indiqué que les universités rouvriraient bien à la rentrée et que le présentiel sera privilégié. Néanmoins, en cas de reprise de l'épidémie, des confinements localisés pourront être mis en place. Les universités devront alors s'assurer de pouvoir maintenir une continuité pédagogique via l'enseignement en ligne.

Comment les universités se préparent ?

Les facs anticipent les différents scénarios, comme l'a expliqué le service communication de l'université Toulouse-1-Capitole à Libération : "Si on ne se fie qu'à la circulaire, on s'expose au risque de ne pas avoir été assez prévenants, de ne pas avoir pris assez de précautions. Donc on va jusqu'au scénario où la situation s'aggraverait à la rentrée". Trois situations possibles ont ainsi été envisagées par les équipes pour la rentrée de septembre :

Situation 1 : une rentrée normale, avec enseignement majoritairement en présentiel (et respect des mesures de distanciation sociale / mesures barrières prévues par la circulaire)

: une rentrée normale, avec enseignement majoritairement en présentiel (et respect des mesures de distanciation sociale / mesures barrières prévues par la circulaire) Situation 2 : un mix entre cours en présentiel et cours à distance. Dixit le service communication de l'université, "Par exemple, on diviserait un amphi de 600 étudiants en trois groupes : le cours serait donné à un tiers d'entre eux, et les deux autres tiers seraient en visioconférence en même temps. Il y aurait un roulement entre ces groupes."

: un mix entre cours en présentiel et cours à distance. Dixit le service communication de l'université, "Par exemple, on diviserait un amphi de 600 étudiants en trois groupes : le cours serait donné à un tiers d'entre eux, et les deux autres tiers seraient en visioconférence en même temps. Il y aurait un roulement entre ces groupes." Situation 3 : un enseignement en distanciel total

A l'université Claude-Bernard-Lyon-1, afin de permettre un suivi potentiel des cours à distance par tous les étudiants, c'est une enveloppe de 3 millions d'euros qui a été proposée en conseil d'administration, rapporte le service Check News de Libération. Objectif : permettre d'aider les étudiants à acheter des ordinateurs portables et à accéder à internet de chez eux.

Circulaire sur la rentrée universitaire - Ce qu'en dit Gilles Roussel, président de la Conférence de présidents d'université, dans une interview publiée par Le Monde le 2 juillet 2020 :

"Les circulaires ministérielles évoluent presque chaque semaine. Comprendre et mettre en œuvre ce qui est prescrit est très compliqué. La rentrée sera sur mesure. En effet, chaque établissement devra s'adapter en fonction des enseignements qu'il dispense, des locaux dont il dispose. (...) Les établissements vont prévoir plusieurs scénarios pour chaque discipline, en privilégiant un retour à la normale. Mais avec la possibilité d'un basculement vers du distanciel si une nouvelle crise l'impose".

Le coût de la rentrée scolaire vous paraît exorbitant ? Mais avez-vous pensé à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ? Cette prime de rentrée est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned. Des plafonds de ressources sont imposés. Ce sont les revenus remontant à deux ans qui sont pris en compte, et non ceux de l'année en cours (les revenus de l'année 2018 sont étudiés pour l'année 2020). Voici les plafonds de ressources de la prime de rentrée pour cette année :

Un enfant à charge : 25 093 euros

Deux enfants à charge : 30 883 euros

Trois enfants à charge : 36 675 euros

Par enfant supplémentaire à charge : 5 791 euros

► La prime de rentrée a été revalorisée de 100 euros cette année. Tout savoir sur l'allocation de rentrée scolaire (ARS), ses conditions, son montant selon l'âge de l'enfant et sa date de versement