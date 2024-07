Démission d'Attal, en direct : ce changement à Matignon qui constitue un séisme politique

Emmanuel Macron est prêt pour une séquence politique à hauts risques : démission de Gabriel Attal, maintien du gouvernement et réponses toutes faites face aux critiques qui émergent sur les risques de dérives autoritaires. Le président va devoir composer avec les secousses.

L'essentiel Emmanuel Macron a enfin sa feuille de route pour les semaines à venir : elle commence par la démission, qu'il va finalement accepter, très probablement ce mardi 16 juillet vers midi.

Le chef de l'Etat est encore celui qui décide des grandes manoeuvres, du calendrier et de l'avenir de l'exécutif. Celui de Gabriel Attal à Matignon est d'ailleurs tranché : le plus jeune Premier ministre de la Ve République va être remplacé par une personne qui devra former un nouveau gouvernement. Selon le souhait d'Emmanuel Macron, celui qui succédera à Gabriel Attal devra avoir le soutien d'au moins 289 députés issus des "forces politiques républicaines", qui accepteront de "bâtir un large rassemblement" qui exclurait LFI et le RN. Voilà pour la première trame du plan. Autant dire que cela va prendre du temps, beaucoup de temps.

Avant cela, Emmanuel Macron va maintenir Gabriel Attal et son gouvernement en place à partir de ce mardi 16 juillet, même si le Premier ministre et ses ministres seront démissionnaires, avec très peu de prérogatives.

Il s'agit d'un vrai séisme politique : ce changement de nature à Matignon fait entrer le pays dans une phase de "gouvernement démissionnaire", celui-ci ne peut pas être renversé par l’Assemblée nationale, il n'est plus responsable devant les députés. Si la lettre du droit n'est pas bafouée, c'est l'esprit de la Constitution qui apparaît atteinte : l'expression de la Souveraineté populaire, l'Assemblée nationale, est privée de son moyen de censure sur l'exécutif. Si cette configuration peut s'entendre en phase de transition, elle pose clairement un problème démocratique si elle perdure longtemps, des semaines ou des mois.

Gabriel Attal et 17 ministres seront également députés, ce qui contrevient à la Séparation des pouvoirs : les ministres - qui incarne le pouvoir exécutif - seront des élus dont la mission est de voter les lois - l'essence du pouvoir législatif.

Les réactions de l'oposiition devraient très rapidement faire émerger cette problématique, d'autant que la gauche demande que le président nomme un Premier ministre issu de leurs rangs le plus rapidement possible.

Dernières infos

10:56 - Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, mais affranchi Le Premier ministre a clairement pris ses distances avec Emmanuel Macron, qui aurait manifestement apprécie davantage de loyauté, comme l'ont sobrement fait savoir des ministres auprès du Monde et de Politico ces derniers jours. Mais c'est désormais une ligne assumée et publique : Gabriel Attal n'est pas d'accord avec les choix récents du chef de l'Etat. "Cette dissolution, je ne l’ai pas choisie, mais j’ai choisi de ne pas la subir", avait affirmé Gabriel Attal, depuis le perron de Matignon, le 7 juillet. A la tête d'un gouvernement temporaire, il devrait commencer à faire entendre des positions plus personnelles, notamment à l'Assemblée, où il sera aussi président du groupe Renaissance, dès jeudi en première session parlementaire. 10:23 - Le gouvernement Attal indéboulonnable ? La Constitution bafouée ? La mise en place d'un gouvernement démissionnaire est foncièrement problématique. Il faut bien comprendre que le président de la République a posé ses conditions : il nommera un Premier ministre une fois qu'émergera une proposition pour Matignon ayant le soutien d'une majorité à l'Assemblée. Ce qui est pour l'heure très loin d'être le cas. Le chef de l'Etat attend, donc. Et dans ce moment d'attente, il maintient un gouvernement, avec les mêmes ministres, même s'ils sont démissionnaires.

Reste que cette solution pose un grave problème sur le plan constitutionnel : un gouvernement démissionnaire ne peut pas être renversé par l’Assemblée nationale, il n'est plus responsable devant les députés. Si la lettre du droit n'est pas bafouée, puisque le gouvernement n'a plus de prérogatives de plein exercice, c'est l'esprit de la Constitution qui apparaît atteinte : l'expression de la Souveraineté populaire, l'Assemblée nationale, est privée de son moyen de censure sur l'exécutif. Si cette configuration peut s'entendre en phase de transition, elle pose clairement un problème démocratique si elle perdure longtemps, des semaines ou de mois. 09:07 - Un gouvernement de transition pour "la continuité de l'Etat" Que pourra faire exactement le gouvernement devenu démissionnaire ? Cette configuration de gouvernance sans pouvoir d'initier la moindre loi permettrait surtout d’assurer "au nom de la continuité, le fonctionnement minimal de l’Etat", comme l'explique une note du secrétariat général du gouvernement (SGG) datée du 2 juillet. Une exception est à noter cependant : dans une situation d’urgence, comme par exemple en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle, le gouvernement pourra malgré tout prendre des décisions qui relèvent d'un fonctionnement de plain exercice. 08:59 - La démission d'Attal acceptée et rendue publique autour de midi ? Ce mardi 16 juillet, le président de la République convoque un Conseil des ministres à 11h30 à l’Elysée. Il est probable que ce soit l'occasion pour Gabriel Attal de déposer sa démission et celle de son gouvernement. Emmanuel Macron est déjà d'accord pour l'accepter, avec l'idée fixe de maintenir l'équipe actuelle un certain temps en place, notamment pendant la période très sensible des Jeux olympiques. Le chef de l'Etat devra tout de même trouver les mots pour expliquer aux Français pourquoi il conserve un gouvernement malgré la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, qui contraint le président à proposer une nouvelle solution de gouvernance issue de la souveraineté nationale.

En savoir plus

Pourquoi une démission avant le 18 juillet ?

Le Premier ministre veut démissionner avant le 18 juillet. Pourquoi ? Parce que Gabriel Attal, élu dans sa circonscription, veut siéger comme député, il a d'ailleurs été élu président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Par ailleurs, les autres ministres élus comptent eux aussi bénéficier de leur mandat de parlementaire. Et il faudra que tout soit clair le 18 juillet au premier jour de la législature, et que députés soient inscrits en bonne et due forme à l'Assemblée avant cette date. Ce jour-là, les élus doivent également voter pour la présidence de l'Assemblée nationale et chaque voix comptera. Les députés du centre sont aussi nombreux à briguer des postes à enjeux au sein du Palais Bourbon : les vice-présidences, les postes de questeurs et de présidents de commissions.

Pour que les ministres élus ou réélus députés puissent s'engager dans ces votes et répartitions décisifs, il faut que le gouvernement démissionne avant le 18 juillet. Et cela sera bien fait, selon les informations de Politico, qui s'appuie sur les confidences d'Emmanuel Moulin, le directeur de cabinet du Premier ministre, faites aux directeurs de cabinets des autres ministères. Le média avance ainsi : "Emmanuel Macron devrait en toute logique accepter la démission de Gabriel Attal au plus tard le 17 juillet, soit mercredi".

Selon les informations de France Info, cette démission de Gabriel Attal doit intervenir mardi 16 juillet, juste après le conseil des ministres conduit à cette date. Le Monde écrit de son côté que la démission du Premier ministre sera acceptée par le chef de l'Etat mercredi 17 juillet.

Qui sera Premier ministre après la démission de Gabriel Attal ?

Mais attention, cette démission ne signifiera pas que le locataire de Matignon et l'ensemble des ministres quitteront leur bureau. Eh non. Le scénario avancé par le président lui-même, dans sa lettre, au détour d'une phrase, est bien celui d'un gouvernement "démissionnaire". Et Emmanuel Macron a déjà décidé de qui sera à Matignon après la démission de Gabriel Attal : ce sera Gabriel Attal lui-même, même s'il ne sera plus Premier ministre de plein exercice.

Le gouvernement et son Premier ministre occuperont donc bien leurs fonctions, encore, mais sans leurs prérogatives et capacités à engager la moindre réforme. Ce gouvernement gèrerait les "affaires courantes" sans prendre de mesures ayant un impact budgétaire et sans qu'ils puissent porter des projets de loi.

Et Emmanuel Macron entendrait bien se contenter de ce gouvernement-là le temps que se fasse "le rassemblement des forces politiques qui se reconnaissant dans les principes républicains". Et pour celui-ci, il n'y a aucune date butoir. Selon les informations du Monde, le président de la République compte conserver le gouvernement actuel "au moins pendant les Jeux olympiques, et pourquoi pas jusqu'à l'ouverture de la prochaine session ordinaire, le 1er octobre".