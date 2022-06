"Masque dans les transports : recommandé… avant une obligation ?"

MASQUE COVID. Le port du masque est "recommandé" dans les transports en commun, a annoncé la ministre de la Santé face à la reprise de l'épidémie de Covid. De là à devenir obligatoire ?

Le port du masque, c'est vraiment fini ? Pas si sûr. Alors qu'il a pu être tombé depuis plus d'un mois dans les transports, il pourrait (et devrait ?) à nouveau faire son apparition dans le métro, le train ou encore l'avion. Si certains usagers ont fait le choix de le garder, la très grande majorité a, de son côté, opté pour en finir avec la protection. Cependant, alors que Santé publique France annonce une nouvelle hausse des cas de Covid en France, la (toujours) ministre de la Santé Brigitte Bourguignon milite en faveur d'un retour du masque dans les transports. "Je demande aux Français de remettre le masque dans les transports", a-t-elle lancé sur RTL, lundi 27 juin. Celle qui a succédé à Olivier Véran, et qui devra céder sa place dans quelques jours après sa défaite aux législatives, a tenu à faire passer un message de prévention : "Il suffit de regarder un hall de gare ou un train bondés pour savoir que d'abord, il faut se protéger soi-même et il faut protéger les autres, notamment les plus fragiles. Je crois qu'il est d'un devoir citoyen de devoir se protéger et de protéger les autres."

Pendant deux ans, les Français avaient pour obligation de porter le masque dans les transports en commun, sous peine d'une amende. Un tel dispositif pourrait-il être à nouveau mis en place ? Pour l'heure, il n'en est pas question a fait savoir Brigitte Bourguignon. "Je n'irai pas jusqu'à l'obligation", à ce stade, a indiqué la ministre de la Santé le 27 juin. Le gouvernement écarte, pour l'instant, l'hypothèse, et ne devrait prendre de nouvelles décisions que si les contaminations continuent d'être en hausse, et fortement.

Mi-juin, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, recommandait "le retour des gestes barrières, mais aussi du masque dans les transports pour limiter l'importance de cette petite vague de BA.5 (le nouveau variant, ndlr)", lors de son interview sur Europe 1. Par ailleurs, pour l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, le port du masque est très utile dans "des salles très fermées avec plusieurs centaines de personnes. Ça peut être le métro. Dans la rue, non", expliquait-elle sur franceinfo..

Pour l'instant, les établissements de santé, les hôpitaux et les Ehpad sont les seuls lieux qui restent soumis à l'obligation du port du masque. Ainsi, l'obligation du port du masque ne concerne plus que les soignants, les patients et les visiteurs de lieux de santé et de soins comme les hôpitaux, les pharmacies ou les laboratoires de biologie médicale.

Le port du masque est donc "recommandé" dans les transports, sans obligation, tout comme dans "les endroits clos où on est en promiscuité directe", selon la ministre de la Santé. À ce titre, les transports et les centres commerciaux figurent dans la liste des "lieux clos et des grands rassemblements" où le masque est recommandé pour "les personnes fragiles, du fait de leur âge ou de leurs pathologies" (tel que l'indique le site du gouvernement). Le gouvernement rappelle que "le masque reste un outil efficace pour prévenir la transmission du Covid-19", au même titre que "les autres gestes barrières comme l'aération régulière des lieux clos ou le lavage fréquent des mains". "Il est nécessaire de garder ces bons réflexes pour protéger au mieux les plus fragiles", conclue le communiqué. Ces recommandations sont aussi un appel à la prudence dans ce contexte de flambée épidémique juste avant la période estivale.