Coronavirus dans le monde : près de 335 000 décès, la situation aux USA, en Italie, Espagne…

CARTE CORONAVIRUS. Alors que la situation semble s'améliorer aux Etats-Unis et en Europe avec des bilans de plus en plus bas en Italie, Espagne, Allemagne… Les chiffres sont alarmants en Amérique latine où 1 188 morts ont été enregistrés au Brésil en 24h.

[Mis à jour le 22 mai 2020 à 14h21] Depuis son apparition en Chine, la pandémie de coronavirus a contaminé près de 5,3 millions de personnes à travers le monde, et tué plus de 334 000 malades. Les Etats-Unis sont le pays le plus fortement touché en nombre de cas et de décès (plus de 96 000) et continuent d'enregistrer de lourds bilans journaliers. En Europe, le Covid-19 a tué plus de 170 000 personnes, dont plus de 36 000 au Royaume-Uni, 32 000 en Italie, 28 000 en France, 27 000 en Espagne et 8 000 en Allemagne.

Alors que l'Europe et les Etats-Unis commencent à se déconfiner, l'Amérique latine enregistre une terrible progression de la pandémie, particulièrement au Brésil, où le seuil des 20 000 morts vient d'être franchi, après une hausse record de 1 188 décès au cours des dernières 24 heures, selon des données du ministère de la Santé. Avec 57% des victimes du coronavirus sur le continent (35 000), le Brésil est de loin le pays le plus touché d'Amérique latine. Mais la situation est alarmante aussi au Pérou, au Chili ou en Argentine. Le Pérou, pays de 32 millions d'habitants, a enregistré près de 110 000 contaminations et plus de 3 100 décès depuis l'apparition de la maladie. Au Chili, de 57 000 cas ont été enregistrés, et les décès ont augmenté de 29% au cours des dernières 24 heures, passant à 589.

En Europe, la pandémie est considérée comme étant sous contrôle, les bilans quotidiens sont généralement en baisse ou stables, et la tendance est à la levée progressive du confinement, plus ou moins rapide suivant les pays, des sévères restrictions prises au plus fort de la crise sanitaire. Des pays annoncent également des dates pour la réouverture de leurs frontières. Après l'Italie, qui a annoncé samedi qu'elle rouvrait à partir du 3 juin ses frontières aux touristes de l'Union européenne et annulait la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers, la Grèce a annoncé ce mercredi que la saison touristique commencera au 15 juin et les vols internationaux reprendront au premier juillet. Cinq pays d'Europe centrale (Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovaquie et République tchèque) envisagent ainsi d'ouvrir les frontières entre eux vers la mi-juin. Les Européens renouent petit à petit avec ces plaisirs simples dont le confinement les avait privés depuis la mi-mars, comme de voir la mer.

Statistiques du coronavirus au 21/05/2020 au soir Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de morts Nouveaux décès USA 1,621,196 +294 96,359 +5 Russie 317,554 3,099 Brésil 310,921 20,082 Espagne 280,117 27,940 Royaume-Uni 250,908 36,042 Italie 228,006 32,486 France 181,826 28,215 Allemagne 179,021 8,309 Turquie 153,548 4,249 Iran 129,341 7,249 Inde 118,501 +275 3,585 +1 Pérou 108,769 3,148 Chine 82,971 +4 4,634 Canada 81,324 6,152 Arabie Saoudite 65,077 351 Mexique 59,567 +2,973 6,510 +420 Chili 57,581 589 Belgique 56,235 9,186 Pakistan 50,694 +2,603 1,067 +50 Pays Bas 44,700 5,775 Qatar 38,651 17 Equateur 35,306 2,939 Biélorussie 33,371 185 Suède 32,172 3,871 Suisse 30,694 1,898 Portugal 29,912 1,277 Singapour 29,812 23 Bangladesh 28,511 408 Emirats Arabes Unis 26,898 237 Irlande 24,391 1,583 Indonésie 20,162 1,278 Ukraine 20,148 +442 588 +9 Pologne 20,143 972 Afrique du Sud 19,137 369 Koweit 18,609 129 Colombie 18,330 652 Roumanie 17,585 1,156 Israël 16,690 +7 279 Japon 16,424 777

De nombreux pays ont adopté des mesures de confinement ces dernières semaines pour protéger leur population du Covid-19. Ces mesures touchent peu à peu à leur fin. Voici quelques dates de fin de confinement dans les pays concernés.

Pays Date annoncée de fin du confinement Algérie 29 mai Allemagne 4 mai Belgique 3 mai Espagne 9 mai Etats-Unis pas de date nationale, déjà levé dans plusieurs Etats. France 11 mai Grèce 4 mai Inde 3 mai Italie 3 mai Luxembourg pas de date mais réouverture progressive des écoles le 4 mai Maroc 10 juin Portugal 2 mai Royaume-Uni 1er juin Suisse 27 avril Tunisie 3 mai

La Chine, premier pays touché par le coronavirus, compte 4 nouveaux cas confirmés de Covid-19 dont 2 venant de l'étranger et dénombre au total 82 971 cas depuis le début de l'épidémie et 4 634 morts ce vendredi 22 mai. Au total, plus de 3 800 personnes sont décédées des suites de la maladie à Wuhan, ville berceau de l'épidémie, selon le bilan officiel, soit l'immense majorité des décès enregistrés en Chine. Ce mercredi, la ville de Wuhan a annoncé l'interdiction de la consommation et de la chasse d'animaux sauvages, y compris en élevage.

Lors de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP), qui a débuté avec deux mois et demi de retard en raison de la pandémie, la Chine a affiché vendredi son triomphe face au coronavirus, en annonçant être parvenue à endiguer l'épidémie sur son sol. "Nous avons obtenu une réussite stratégique majeure dans notre réponse au Covid-19", a clamé le Premier ministre Li Keqiang. La Chine a été le premier pays touché par le nouveau coronavirus, mais c'est aussi le premier pays à s'en sortir. Le pays est à présent confronté à la "tâche immense" de relancer son économie, en pleine dépression mondiale, a déclaré Li Keqiang aux 3 000 députés réunis. Toutefois, M. Li s'est abstenu de fixer un objectif de croissance pour l'année en cours, signe de l'incertitude à laquelle le pays est confronté face à la crise sanitaire mondiale.

Ce lundi, les autorités de la province de Jilin, au nord-est du pays, ont annoncé entamer un nouveau confinement après la découverte de 34 cas de Covid-19 dans ce territoire jusque-là plutôt épargné, avec 127 contaminations en tout, bien loin des chiffres évoqués à Wuhan, épicentre de l'épidémie avec 60 000 cas. La province de Jilin, au nord-est de la Chine et à proximité de la frontière avec la Corée du Nord compte 108 millions d'habitants. Dans la ville de Shulan qui compte 670 000 habitants, les autorités ont annoncé qu'elles isoleraient les quartiers comprenant des cas confirmés ou suspects. Les écoles sont fermées.

Aux Etats-Unis, le bilan dépasse désormais les 1,6 million de cas confirmés de Covid-19 et les 96 000 morts des suites de la maladie. Les bilans quotidiens restent élevés. Le pays a enregistré 1 255 décès en 24h (contre 1 561 la veille), selon le comptage publié jeudi par l'université Johns Hopkins. Les drapeaux flottants sur les bâtiments fédéraux et les monuments nationaux sont en berne de vendredi à dimanche pour honorer la mémoire des morts.

Le président Donald Trump insiste malgré tout sur la remise en route du pays, dont l'économie a été fortement impactée par la crise sanitaire. "Il est temps que notre pays redémarre", s'est exprimé Donald Trump lors d'une visite dans une usine du Michigan. Le président a souhaité rouvrir d'abord les églises, "essentielles" selon lui pour le moral des Américains, puis "tout le reste". D'ores et déjà, les 50 Etats américains ont renoncé aux mesures les plus restrictives du confinement. Pour ce long week-end férié qui marque traditionnellement l'ouverture de la saison estivale, la plupart des plages ont rouvertes, parfois seulement pour les habitants des environs, et souvent sans autorisation d'y poser sa serviette.

Cependant, les mesures de confinement ont été prolongées dans l'Etat de Washington jusqu'au 8 juin, et jusqu'au 13 juin dans l'Etat de New-York. Les frontières des Etats-Unis avec le Mexique et le Canada resteront fermées au moins un mois supplémentaire, jusqu'au 20 juin inclus, pour tous les déplacements non essentiels, ont annoncé les autorités sanitaires américaines.

Selon des chercheurs de l'Université de Columbia, plus de 35 000 morts auraient pu être évitées en confinant plus tôt. Selon leurs simulations, effectuées avec divers modèles et publiées sur le site scientifique medRxiv, 61 % des cas de contagion soit plus de 700 000 cas et 55 % des plus de 65 000 décès soit plus de 35.000 morts enregistrés au 3 mai 2020 " auraient pu être évités " si les mesures de distanciation sociale et autres outils de contrôle de l'épidémie avaient été mis en place " juste une semaine plus tôt...

Le bilan quotidien des décès liés au Covid-19 est en baisse mais n'inclut pas les chiffres de la Catalogne. Ce jeudi, on déplore pour le moment "seulement" 48 morts contre 95 la veille, pour un total de 27 940 morts au total. Le pays compte également plus de 233 037 cas recensés. Depuis le vendredi 15 mai, l'Espagne a commencé à contrôler les étrangers arrivant dans ses aéroports, prenant leur température et leur enjoignant d'observer une quarantaine de 14 jours pour éviter une résurgence du coronavirus. Ce jeudi 21 mai marque par ailleurs le premier jour du masque obligatoire dans les lieux publics, où il n'est pas possible de garder ses distances, à partir de 6 ans.

Le pays est entré dans un déconfinement progressif et les Espagnols commencent à renouer avec un semblant de vie sociale et un minimum de liberté de mouvement. Mais, afin de limiter les risques de propagation, seule une partie du pays est déconfinée depuis la semaine dernière. Si les bars et les commerces ont rouvert dans la moitié du pays, avec des règles d'hygiène strictes, plusieurs grandes villes, comme Madrid et Barcelone, et une partie de l'Andalousie, restent soumises à de sévères restrictions. Toutefois, la ville de Barcelone a rouvert les parcs et les plages aux promeneurs, mais pas aux baigneurs.

Il est désormais possible en Espagne de sortir faire du sport ou se promener, avec des restrictions horaires par catégories d'âges, dans les communes de plus de 5000 habitants, les petits commerces et les coiffeurs ont rouvert, les restaurants peuvent vendre à emporter, et les rassemblements de moins de 10 personnes sont aussi permis, mais les écoles ne rouvriront qu'en septembre, et le port du masque est obligatoire dans les transports. Un déconfinement "précipité" du pays serait une "erreur absolue, totale et impardonnable", a mis en garde le Premier ministre Pedro Sanchez pour défendre ce régime limitant strictement les déplacements. Il a également annoncé son intention de prolonger l'état d'urgence d'un mois, la prudence est toujours de mise dans le pays.

Le calendrier de déconfinement dépendra de l'évolution de la pandémie. Ce plan est "graduel" car il se déroulera en quatre phases, espacées au minimum de quinze jours afin de mesurer les conséquences du relâchement du confinement sur l'évolution de l'épidémie et, éventuellement, de le freiner ou revenir en arrière. Voici ce que comprennent les mesures prévues par le gouvernement espagnol pour la transition vers une " nouvelle normalité " : pas de retour à l'école prévu avant septembre, pas d'accès aux plages ou de visites dans les résidences pour personnes âgées avant le mois de juin et pas de déplacement entre les différentes provinces du royaume jusqu'à la fin de la période de déconfinement, sans doute vers le début du mois de juillet. " Nous avons un seul objectif : remettre le pays en marche en protégeant la vie des Espagnols et en maintenant notre système de santé ", a résumé le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, qui a défini son plan comme " graduel, asymétrique et coordonné ".

Premier pays à avoir confiné il y a plus de deux mois l'ensemble de sa population pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus, l'Italie comptabilise au total plus de 228 006 cas confirmés de Covid-19 et plus de 32 000 décès des suites de la maladie. Le bilan quotidien des victimes du Covid-19 est toujours au-dessus des 100 décès ce jeudi avec 156 décès ces dernières 24 heures dans la péninsule, selon la Protection civile italienne (contre 161 la veille).

Depuis le 4 mai, les Italiens profitent d'un peu de liberté grâce à une première levée partielle de restrictions. Le pays débute ce lundi la "phase 2" de son déconfinement. Dès lundi, commerces, cafés et restaurants sont autorisés à rouvrir. "Le pays se remet en route", a commenté le Premier ministre Giuseppe Conte, dans une lettre publiée lundi par la presse locale, alors que l'épidémie semble aujourd'hui maîtrisée dans la péninsule. "Après le premier démarrage du 4 mai, des millions d'Italiens vont reprendre le travail aujourd'hui", s'est-il félicité, tout en prévenant que les prochains "mois seront très durs et complexes". Près de 800 000 commerces sont théoriquement concernés par la reprise d'activité, selon la confédération patronale Confcommercio.

La prochaine étape du déconfinement est prévue le 25 mai, avec la réouverture des gymnases, des piscines et centres sportifs.

Le 3 juin, le pays, très dépendant du tourisme, a décidé de lever la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers, pour ainsi rouvrir ses frontières aux touristes européens, afin de relancer au plus vite ce secteur clé. Il sera également possible pour les Italiens de voyager librement dans tout le pays. En attendant la réouverture le 15 juin des théâtres et cinémas.

"Signe d'espoir" pour le pape François, messes et célébrations religieuses ont repris partout dans le pays, avec les mesures de distanciation sociale adéquates. Symbole fort dans ce pays catholique, la basilique Saint-Pierre de Rome a rouvert lundi ses portes au public. Elle était fermée depuis le 10 mars. Mais les fidèles devront encore patienter pour y entendre la messe. Une messe a revanche eu lieu lundi au "Duomo", la superbe cathédrale de Milan, ville durement éprouvée par l'épidémie. Autre emblème du pays, quelques gondoles ont fait leur réapparition à Venise, se contentant d'embarquer, faute de touristes, de rares habitants pour traverser le Grand canal.

Le nombre de morts au Royaume-Uni, en lien au nouveau coronavirus a augmenté de 338 en 24h, portant le total à 36 042, tandis que 250 908 personnes ont été infectées depuis le début de l'épidémie, a annoncé jeudi le ministère de la santé britannique. C'est donc le deuxième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis. Mais le bureau national des statistiques (ONS) a révélé que le nombre de morts dus au coronavirus était plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et fait état de 43 000 victimes du Covid-19. Cette différence est due à une prise en compte des personnes décédées dans les maisons de retraite, que le gouvernement est accusé d'avoir négligé.

A contre-courant de nombre de ses voisins européens qui allègent sensiblement leurs dispositifs, le Royaume-Uni va prolonger son confinement lié au nouveau coronavirus. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé il y a une semaine la prolongation jusqu'au 1er juin du confinement qui a été mis en place dans le pays le 23 mars. Il a en effet jugé ce dimanche que ce n'était "pas le moment, cette semaine, de mettre fin au confinement" dans le pays. Il a également évoqué un plan de déconfinement graduel, en 3 phases en fonction de l'évolution de la pandémie et du taux de transmission, avec l'espoir de rouvrir progressivement magasins et écoles primaires début juin, et certains bars et restaurants dès les premiers jours de juillet. Par ailleurs, le gouvernement britannique compte instaurer prochainement une période de quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant au Royaume-Uni par avion.

L'Ecosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles appellent toujours la population à rester chez soi, alors que les Anglais profitent des premiers assouplissements. Le gouvernement a lâché un peu de lest, les britanniques peuvent sortir sans limitations de temps et de fréquences, et ils peuvent retourner au travail (pour ceux qui ne peuvent télétravailler), mais aussi bronzer ou jouer au golf. Ce plan de déconfinement a suscité de nombreuses critiques. Les enseignants par exemple ne veulent pas entendre parler de reprise des cours "tant que ce ne sera pas en toute sécurité", a asséné le syndicat NASUWT.

L'Inde a passé la barre symbolique des 100 000 cas déclarés de coronavirus. Le dernier bilan recense 118 501 cas de Covid-19 et 3 585 morts des suites de la maladie. L'épidémie est loin d'être endiguée dans le pays. Elle frappe lourdement Bombay. Selon les épidémiologistes, elle ne devrait faire qu'accélérer d'ici à un pic attendu en juin ou juillet. Le pays a prolongé le confinement jusqu'à la fin du mois de mai, tout en allégeant certaines mesures. Les déplacements entre Etats sont interdits, ainsi que les vols nationaux et internationaux. Les autorités allègent toutefois les restrictions sur les transports. Le réseau ferroviaire de l'Inde, l'un des plus vastes du monde, doit voir reprendre le trafic progressivement à partir de mardi.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué la semaine dernière : "en raison des progrès significatifs concernant la situation liée au Covid-19, les zones où peu ou aucun cas ne sont recensés pourront bénéficier de considérables assouplissements ". Le pays est désormais divisé en zones rouges, oranges et vertes. Dans les zones rouges, le risque de propagation du coronavirus est important, alors que dans les zones vertes, aucun cas n'a été confirmé depuis 21 jours. Les zones oranges concernent les autres parties du pays. Ainsi, dans les zones rouges, mais aussi orange, les habitants ne peuvent toujours pas sortir de chez eux, sauf pour les urgences médicales ou la fourniture de biens et services essentiels, et le traçage des contacts, mais aussi la surveillance en porte-à-porte sont toujours d'actualité. La circulation ferroviaire reprend progressivement dans le pays. Une trentaine de trains doivent commencer à circuler entre la capitale New Delhi et certaines grandes villes, avec des précautions d'usage comme le port obligatoire d'un masque, la prise de la température corporelle, et l'interdiction de voyager en cas de symptômes.

Sur le plan économique, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé mardi un plan de relance d'environ 250 milliards d'euros, équivalant à près de 10% du PIB indien, destiné à mener le pays vers l'"autosuffisance".

L'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses a dévoilé son nouveau bilan ce vendredi 22 mai. 460 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces 24 dernières heures, portant le bilan total à 177 212 infections dans le pays depuis le début de l'épidémie. 27 décès supplémentaires ont été rapportés, portant le bilan à 8714 décès en Allemagne. Après un premier week-end de football, la reprise du championnat allemand de 1ere et de 2e division va se poursuivre ces prochains jours. Le début des matchs sera précédé d'une minute de silence, les joueurs portant un brassard noir en hommage aux victimes. "La propagation du virus a déjà fait de nombreuses victimes dans le monde. Le football professionnel allemand souhaite exprimer ses condoléances au cours des 2 prochaines journées, a expliqué le patron de la Ligue allemande, Christian Seifert. En même temps, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les politiques et beaucoup d'autres méritent beaucoup de reconnaissance. "

La semaine a été marquée par de nombreuses polémiques, notamment sur les conditions de travail dans les abattoirs où plusieurs foyers de contaminations ont été décelés dans plusieurs abattoirs de Rhénanie du Nord-Westphalie, Basse-Saxe ou Bade-Wurtemberg. Or, la filière viande est un énorme pourvoyeur d'emploi en Allemagne si bien que les tests annoncés dans les abattoirs seront l'opération de dépistage collectif la plus étendue depuis le début de la crise sanitaire dans le pays. Le déconfinement se poursuit avec deux règles intangibles : le respect des distances (minimum 1,5 mètre entre deux personnes) et l'obligation du port du masque dans l'espace public, notamment dans les transports et commerces. Des membres de foyers différents sont autorisés à se rencontrer. Les patients des hôpitaux mais aussi des maisons de retraite ou d'établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap peuvent recevoir de la visite d'une seule et même personne.

Le Portugal se rapproche des 30 000 cas confirmés de Covid-19 pour 1277 décès depuis le début de l'épidémie, soit 14 de plus sur les dernières 24 heures. Relativement épargné par l'épidémie, le Portugal tente surtout de réussir son déconfinement et cela passera par le soin tout particulier apporté à la reprise économique. Les restaurants, bars et commerces de plus de 400 mètres carrés sont autorisés à rouvrir mais en respectant de strictes règles sanitaires. Le pays entend ainsi préparer un éventuel retour des touristes, très espéré pour cet été tant leur impact sur l'économie est important. Des mesures ont déjà été annoncées, comme le rappelle cette semaine Jean-Pierre Pinheiro, directeur de l'Office du Tourisme du Portugal pour la France & Luxembourg dans une interview au Figaro. "Pour les plages, il sera demandé une distanciation de 1,5 m entre chaque personne (sauf pour une même famille) et il faudra respecter une distance de 3 m entre les parasols", explique-t-il notamment. "Enfin, il y aura une signalétique par couleur : vert pour occupation faible, orange pour occupation élevée et rouge pour occupation complète. Une application, "Info Praia", pour faciliter la diffusion de l'information en temps réel est déjà disponible. Il sera conseillé aux vacanciers d'éviter l'accès aux zones orange et rouge. Bien sûr, toutes les règles d'hygiène et de sécurité mises en place au Portugal seront appliquées dans l'espace des plages et des lieux publics et privés (restaurants et cafés de plage etc..)." Pour l'heure, la France restreint les conditions de voyage vers le Portugal.

Le déconfinement se produit par phase : le 4 mai, les petits commerces ont pu rouvrir, comme les salons de coiffure ou les concessions automobiles. Les salons de coiffure ne reçoivent que sur rendez-vous et les masques ou visières de protection sont obligatoires dans les transports et magasins, sous peine d'une amende de 350 euros. Cette semaine, ce sont donc les bars et restaurants. Les théâtres et cinémas, mais aussi les grands centres commerciaux doivent suivre le 1er juin. Dans l'éducation, les lycéens de première et terminale vont également reprendre les cours. La prudence reste de mise et tous surveillent chaque soir la communication d'une donnée : celle des nouveaux cas de Covid-19. Le seuil de vigilance a été fixé à 300 cas par jour et n'a pas été atteint depuis le début de la phase de déconfinement.

La reprise économique pourrait passer par les vacances au pays des 5 millions d'expatriés. Le tourisme représente pas moins de 17,8% du PIB dans un pays où 450 000 emplois, près d'un sur dix, dépendent directement du tourisme. Or, selon Le Monde qui s'appuie sur les chiffres de l'OCDE, les revenus du secteur pourraient s'effondrer de 45 à 70 % cette année. Il faudra toutefois s'adapter. " Ce virus n'hiberne pas en été" , a expliqué le Premier ministre portugais fin avril. " Les rassemblements de masse ne peuvent pas avoir lieu. Les municipalités devront prendre les mesures nécessaires pour que nous puissions aller à la plage sans surpopulation". Le confinement partiel décrété dès la mi-mars va avoir de lourdes conséquences, même si certains secteurs comme la construction ont pu poursuivre leur activité. Un actif sur cinq (soit 900 000 personnes) a été en chômage partiel et le tourisme, qui représente une manne conséquente et près de 15% de la population active, reste à l'arrêt.

Le centre interfédéral de crise belge ne faisait pas de conférence de presse ce vendredi 22 mai les nouveaux chiffres sur l'évolution de l'épidémie dans le pays ont été publiés par Sciensano. "La tendance à la baisse se poursuit", peut-on lire dans un communiqué. 276 nouveaux cas ont été enregistrés dont 175 en Flandre, 69 en Wallonie et 30 à Bruxelles, ce qui porte le bilan total à 56 511 cas confirmés. 1415 patients sont hospitalisés dans le pays dont 268 en soins intensifs. 26 nouveaux décès dus au Covi-19 ont été rapportés, pour 9212 décès depuis le début de l'épidémie.

Interrogé mardi sur l'avancée de la recherche concernant un possible vaccin contre le Covid-19, Yves Van Laethem, virologue et porte-parole du centre interfédéral de crise, s'est montré plutôt optimiste, soulignant également l'importance d'une coopération européenne pour la fourniture de ce vaccin. "Il s'agit d'un virus plus classique, dit à ARN, et donc notre chance d'y arriver est nettement plus importante d'une part, et d'autre part certains vaccins contre le fameux SARS ou le MERS avaient déjà été expérimentés avec succès chez le singe, l'animal le plus proche de nous, et donc ça nous donne quand même de bons espoirs, me semble-t-il, pour les 6 à 12 mois devant nous", a-t-il expliqué dans des propos repris par la RTBF.

Le week-end a été marqué par les images de la visite de la Première ministre Sophie Wilmès à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Alors que le convoi arrivait à l'hôpital, il a été accueilli par une haie de personnels soignants lui tournant le dos. "Le politique nous tourne le dos constamment face à nos appels à l'aide", a glissé un infirmier à la radiotélévision publique RTBF. "Les équipes sont sous-staffées et les taux de burn-out le démontrent. On demande que le métier soit revalorisé."

Mercredi 13 mai, la Première ministre Sophie Wilmès avait donné quelques nouvelles indications sur la stratégie de déconfinement entamé le 4 mai dernier. "Toute manifestation à caractère culturel, sportif, touristique et récréatif reste interdite jusqu'au 30 juin", a-t-elle expliqué, soulignant qu'il n'y aurait probablement pas de "retour à la normale pour l'été". Ce point visait également à présenter plus en détail la phase 2 du plan de déconfinement, prévue pour le 18 prochain. Voici pour rappel les quatre phases prévues :

Depuis le 4 mai, réouverture des entreprises d'industrie et de services mais le télétravail reste la norme. Le sport pourra être pratiqué à deux (tennis, athlétisme, pêche, kayak, ou golf sont autorisés). Le port du masque sera obligatoire dans les transports publics pour toute personne âgée d'au moins 12 ans.

Depuis le 11 mai, réouverture des commerces (sauf les bars, cafés et restaurants).

Depuis le 18 mai, réouverture progressive des écoles avec 10 élèves maximum par classe. Priorités aux dernières années d'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'à la première année de primaire. Ouverture des musées sous condition. Contacts sociaux autorisés (réunions privées, nombre de personnes autorisées plus importants aux mariages ou enterrements avec 20 personnes maximum, possibilité de se rendre dans sa résidence secondaire).

A partir du 8 juin, réouverture des hôtels et restaurants. Pour les vacances, Sophie Wilmès a annoncé que des annonces seront faites fin mai.

Selon les chiffres fournis jeudi soir par le ministère de la Santé, l'Algérie a enregistré 186 nouveaux cas de Covid-19 sur son sol, portant le bilan total à 7728 cas de contamination, signalés dans toutes les wilayas (préfectures) au nombre de 48. Toutes les régions sont donc touchées dans un pays qui comptabilise également 7 décès de plus dans un pays qui déplore désormais 575 morts depuis le début de l'épidémie. Voici les chiffres de contamination dans les 10 wilayas les plus touchées, chiffres transmis par le site Observ'Algérie.

Blida 1043 cas (+5 cas) Alger 865 (+11) Oran 498 (+22) Sétif 469 (+16) Constantine 372 (+8) Aïn Defla 356 (+3) Tipaza 292 (+12) Tlemcen 243 (+10) Béjaïa 228 (+5) Bordj Bou Arriridj 216 (+1)

Le port du masque dans l'espace public est devenu obligatoire en Algérie après l'annonce lundi de la présidence algérienne. "Le port du masque est tout aussi efficace que le confinement sanitaire, d'où l'impératif de rendre son port obligatoire pour tous", explique ainsi un communiqué de la présidence algérienne publié à l'issue d'une réunion du Comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie dans le pays. Cette annonce intervient quelques jours après la vague d'émotion née après le décès des suites du Covid-19 d'une soignante, Wafa Boudissa, enceinte de huit mois. Âgée de 28 ans, elle est décédée vendredi 15 mai et était employée aux urgences de l'établissement public hospitalier de Ras El Oued à Bord Bou Arreridj. Face au tollé sur les réseaux sociaux, le ministre de la Santé s'est déplacé dans cet hôpital, marquant son incompréhension face à l'absence d'arrêt de travail de cette femme enceinte et proche de l'accouchement.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad avait déjà annoncé la semaine dernière la prolongation du confinement jusqu'au 29 mai et appelé au port du masque. Le masque était d'ailleurs déjà obligatoire pour les commerçants depuis dimanche. Lundi 11 mai, la télévision publique algérienne a relayé le lancement de la production de tests de dépistage rapide. Une usine située à Alger entend fabriquer 20 000 tests par semaine pour détecter les personnes contaminées par le Covid-19 en quelques minutes.

Dernièrement, plusieurs spécialistes de santé avaient alerté sur l'assouplissement des mesures de confinement avec le début du ramadan. Les autorités algériennes avaient en effet annoncé assouplir les modalités du couvre-feu mis en place dans le cadre de ces mesures de confinement. Le confinement total décidé pour la province de Blida a été remplacé par un couvre-feu de 14h à 7h du matin alors que le couvre-feu en vigueur de 15h à 07h dans neuf provinces dont Alger a été raccourci, passant de 17h à 07h. Devant le non-respect des règles de distanciation sociale et les images qui ont fleuri ces derniers jours de longues files d'attente, une quinzaine de préfets sur les 48 préfectures du pays ont annoncé la fermeture de commerces n'ayant pas respecté ces règles, notamment des boutiques de pâtisseries et gâteaux traditionnels, magasins prisés durant le mois de ramadan qui prend fin ces prochains jours.

Le Maroc compte plus de 7000 cas de Covid-19 pour 196 décès recensés. Le confinement a été prolongé ces derniers jours alors qu'il devait prendre fin le mercredi 20 mai. Cette décision était attendue après l'annonce de nouveaux cas et à l'approche des fêtes de l'Aid el Fitr, pour la fin du ramadan. Le déconfinement sera ensuite "progressif" en prenant en compte "les écarts de contamination entre régions", a expliqué le Premier ministre Saad-Eddine El Othmani devant les chambres du Parlement. "La situation sanitaire est stable mais pas totalement rassurante", a-t-il justifié avant de détailler : "Ce qui est inquiétant, ce sont les foyers de contamination qui continuent d'apparaître de temps à autre. Nous avons aussi constaté un certain relâchement dans le respect du confinement".

Une campagne de tests a ainsi mis à jour un foyer de contamination dans une usine Renault installée à Casablanca et qui emploie 1500 personnes. 32 personnes asymptomatiques ont été testées positives dans cette usine. Renault assure que ces cas sont "asymptomatiques, écartant l'hypothèse d'une contamination du virus à l'intérieur de l'usine", selon un communiqué. Des tests sont également en cours à l'usine de Tanger.

Une autorisation demeure obligatoire pour se déplacer et le port du masque reste imposé, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à trois mois de prison et l'équivalent de 116 euros d'amende, rappelait RFI. Pour fournir la population en masque, des entreprises ont été mises à contribution et le Maroc annonçait fin mars produire 3 millions de masques chirurgicaux chaque jour. Ce chiffre doit être doublé d'ici la fin du mois d'avril, a prévenu le gouvernement. Via un fonds de subvention étatique, le prix du masque est fixé à 70 centimes d'euros le paquet de dix masques.

Jeudi 21 mai, le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine recensait 96 829 cas de Covid-19, et 3 031 décès dus à cette maladie sur l'ensemble du continent africain. L'Afrique du Sud, l'Egypte et l'Algérie sont les pays les plus touchés devant le Nigéria et le Maroc. Si l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché avec plus de 15 000 cas recensés en début de semaine, la pandémie progresse aussi au Nigéria, l'un des pays africains le plus peuplé. Le confinement a été prolongé de deux semaines dans la région de Kano, dans le nord du pays, un foyer important d'infection. Des mesures de confinement pourront aussi être prises dans d'autres régions en fonction de l'évolution de la pandémie. Le Nigéria recense plus de 6600 cas de Covid-19 et 200 décès sur son sol.

Au Gabon, l'épidémie s'étend également avec 1567 cas positifs de Covid-19 pour 12 décès. Le président de la République Ali Bongo a fait une allocution jeudi 21 mai, assurant privilégier le dépistage via la création d'un laboratoire pouvant réaliser 10 000 tests par jour. "Opératoire dès la semaine prochaine, ce laboratoire de haute technologie servira en priorité à notre pays. A terme, cette structure, unique en Afrique centrale, accompagnera également nos pays frères du continent", a-t-il souligné.

En Tunisie, où plus de 1000 cas sont recensés, une application de traçage a été lancé, indique l'AFP. Selon le ministère de la Santé, si une personne utilisation l'application est testée positive, les cas contacts ayant pu croiser cette personne seront prévenues par l'Observatoire des maladies émergentes, les données de localisation du téléphone permettant d'identifier les éventuels cas contacts. Le ministre de la Santé a précise les modalités, soulignant que les utilisateurs "ne pourront pas se déclarer eux-mêmes malades, pour éviter toute fausse alerte et les notifications reçues par un usager ayant été en contact avec une personne malade seront suivies d'un appel téléphonique de l'ONME pour être sûr qu'il y ait un suivi ".

Au Tchad, des masques seront prochainement distribués gratuitement, ont annoncé les autorités qui promettent également des tests et l'arrivée de cinq laboratoires mobiles selon RFI. Le comité de suivi de la maladie a alerté sur le non-respect des gestes barrières. Au Sénégal, où l'on comptait alors 28 décès pour plus de 2100 cas, les mesures de confinement ont été assouplies la semaine dernière Le président Macky Sall a fait une allocution lundi 11 mai au soir et évoqué une "adaptation" du dispositif et non un "relâchement". Il a annoncé plusieurs mesures dont le raccourcissement du couvre-feu, la réouverture des lieux de culte mais aussi des commerces 6 jours sur 7. Les établissement scolaires vont commencer à rouvrir, uniquement pour les élèves devant passer des examens. Le port du masque restera obligatoire dans ces lieux publics.

En Côte d'Ivoire, où 1857 cas pour 21 décès avaient été recensés la semaine dernière selon RFI, les tests s'accélèrent avec l'ouverture de plusieurs centres à Abidjan. Entre 300 et 500 tests seraient réalisés chaque jour. Le déconfinement a également débuté en Tunisie avec la réouverture partielle des administrations ou du secteur industriel. Le port du masque est désormais obligatoire dans l'espace public et une autorisation de circulation reste nécessaire jusqu'au 24 mai prochain. La fin de l'année scolaire a été actée pour les écoliers. Seule exception, les candidats au baccalauréat devraient reprendre les cours fin mai, note RFI.